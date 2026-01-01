Die E-Mail-API mit einem echten Posteingang dahinter.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Ein Posteingang, jede Art zu bauen.
MCP-Server
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Kommandozeilenschnittstelle
REST API und Webhooks
Bibliotheken & CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Geben Sie Ihrem Agenten einen echten Posteingang
Eine Identität
Echte Gespräche
Speicher eingebaut
Einfache Preisgestaltung per Postfach
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Jederzeit kündbar
Rund-um-die-Uhr-Kundendienst
Vorteile:
Vorteile:
Vorteile:
Vorteile:
Vorteile:
Vorteile:
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Entwickelt für Entwickler-Workflows
JSON
Reagieren in Echtzeit
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Suche und Triage aus Code
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Schale
Skript von Ihrem Terminal aus
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Vollständige Kontrolle über Ihre Mail-Workflows
API-Schlüssel
Webhook-Endpunkte
E-Mail-Protokolle
Hostinger Mail API FAQs
Was ist Hostinger Mail API?
Die Hostinger Mail API ist die programmierbare E-Mail-Oberfläche für Apps, Websites und Backend-Dienste. Senden Sie E-Mails und lesen, suchen, organisieren, beantworten und automatisieren Sie einen echten Posteingang über SDKs, CLI, REST API und Webhooks.
Was kann der Hostinger Mail MCP Server?
Der Live Hostinger Mail MCP-Server bietet kompatible KI-Agenten-Postfachtools, die sie direkt aufrufen können, um Unterhaltungen zu lesen, nach Nachrichten zu suchen, Antworten zu entwerfen, eingehende E-Mails zu triage und Posteingangsworkflows auszuführen.
Ist dies eine hochvolumige transaktionale E-Mail-API?
Die Hostinger Mail API kombiniert den E-Mail-Versand von Anwendungen und die reale Posteingangssteuerung auf einer programmierbaren Oberfläche und wurde für Produkt- und Workflow-E-Mails entwickelt, anstatt für Massenzustellungen mit hohem Volumen.
Welche Sprachen und Schnittstellen werden unterstützt?
Erstanbieter-SDKs sind für Node.js, PHP und Python verfügbar.Sie können auch die Befehlszeilenschnittstelle verwenden oder die REST-API direkt aus jeder Sprache aufrufen, die HTTP unterstützt.
Kann ich Postfach-Events abonnieren?
Ja. Mit Webhooks kann Ihre Anwendung auf Postfachaktivitäten reagieren und Workflows starten, ohne wiederholt auf Änderungen zu prüfen.
Wie erhalte ich einen API-Schlüssel?
Sign in to hPanel, open the API area, and create a key for your integration. Keep the key secure and do not commit it to your source code.
Wo finde ich die Dokumentation?
Besuchen Sie die Hostinger Mail API-Dokumentation für Einrichtungshinweise, API-Referenzen und Integrationsdetails.
Kann ich dies in meiner App oder Website verwenden?
Ja. Verwenden Sie die REST API, SDKs oder CLI, um E-Mails zu senden und einen echten Posteingang von jeder App, Website oder Backend aus zu steuern. Agenten über MCP werden unterstützt, sind aber optional.