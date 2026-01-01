Live API · SDKs · MCP-Server

Die E-Mail-API mit einem echten Posteingang dahinter.

Senden, Lesen, Suchen und Antworten: eine API, ein Schlüssel
Schließen Sie Ihren Stack oder Ihren KI-Agenten an
Senden Sie in weniger als einer Minute
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Hostinger Mail APIs
Verbunden
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Akzeptiert, Nachricht in Warteschlange

Ein Posteingang, jede Art zu bauen.

Arbeiten Sie direkt mit der REST-API, legen Sie ein First-Party-SDK ein, skripten Sie es von der CLI aus oder verbinden Sie einen KI-Agenten über den Live-MCP-Server.

MCP-Server

Geben Sie Ihren KI-Agenten Tools an die Hand, um ein echtes Postfach zu lesen, zu senden, zu durchsuchen und zu bedienen.

Node.js SDK

Fügen Sie JavaScript- und TypeScript-Apps E-Mail-Versand- und Posteingangsworkflows mit einer nativen Entwicklererfahrung hinzu.

PHP SDK

Verbinden Sie Websites und Backend-Dienste mit Postfachaktionen, ohne einen API-Client von Grund auf neu zu erstellen.

Python SDK

Erstellen Sie Automatisierungen, Datenworkflows und Agententools rund um ein echtes E-Mail-Konto.

Kommandozeilenschnittstelle

Überprüfen und verwalten Sie Postfach-Workflows von Ihrem Terminal, Skripten und CI-Aufträgen aus.

REST API und Webhooks

Rufen Sie die programmierbare Oberfläche direkt an, reagieren Sie auf Postfachereignisse und senden Sie Produkt-E-Mails, wenn Ihre App dies benötigt.

Bibliotheken & CLI

Installieren Sie einen First-Party-Client und tätigen Sie Ihren ersten Anruf in wenigen Minuten.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Vollständig typisierter Client für die Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Framework-unabhängiger PHP-Client.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python Client für die Mail API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Verwalten Sie E-Mails direkt von Ihrem Terminal aus.

Geben Sie Ihrem Agenten einen echten Posteingang

Ein sendender Endpunkt reicht nicht aus: Ihre App oder Ihr Agent erhält ein funktionierendes Postfach mit Adresse, Threads und Verlauf, das über MCP, SDKs oder REST betrieben werden kann.

Eine Identität

Eine echte, verifizierbare E-Mail-Adresse, mit der sich Ihr Agent für Dienste anmelden, Bestätigungen erhalten und in Ihrem Namen handeln kann.

Echte Gespräche

Threaded Antworten, Anhänge und Multi-Party Threads, mit einem Menschen in der Schleife, wann immer Sie wollen.

Speicher eingebaut

Jede Nachricht ist ein persistenter, durchsuchbarer Datensatz, auf den Ihr Agent zurückblicken kann, um den Kontext zu verstehen und nachzuverfolgen.

Einfache Preisgestaltung per Postfach

Jeder Plan beinhaltet vollständigen API-, SDK-, CLI-, MCP- und Webhook-Zugriff und ist für Produkt- und Transaktions-E-Mails mit bescheidenem Volumen konzipiert.

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Jederzeit kündbar

Rund-um-die-Uhr-Kundendienst

48-Monats-Plan
86% Rabatt
Starter
Ideal für: Nebenprojekte und Prototypen
CHF2.79
CHF0.39/Mon.
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Preis pro Postfach. Für eine Laufzeit von 48 Monaten. Verlängert sich für CHF 1.49/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
API, SDK, CLI & MCP Zugriff
Webhooks & Postfachereignisse
1 000 E-Mails/Tag pro Postfach
1 Postfach enthalten
5 GB Speicherplatz pro Postfach
5 Weiterleitungs-Regeln
5 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Agentic Mail: dedizierte Agentenadresse + MCP-Tools
BESTSELLER
74% Rabatt
Standard
Ideal für: wachsende Apps und Integrationen
CHF3.79
CHF0.99/Mon.
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Preis pro Postfach. Für eine Laufzeit von 48 Monaten. Verlängert sich für CHF 2.59/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
API, SDK, CLI & MCP Zugriff
Webhooks & Postfachereignisse
3 000 E-Mails/Tag pro Postfach
1 Postfach enthalten
20 GB Speicherplatz pro Postfach
20 Weiterleitungs-Regeln
10 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Suchen, Antworten, Zusammenfassen und Schreiben – alles mit KI-Tools – unbegrenzt
Agentic Mail: dedizierte Agentenadresse + MCP-Tools
66% Rabatt
Premium
Ideal für: Produktions-Workloads
CHF5.59
CHF1.89/Mon.
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Preis pro Postfach. Für eine Laufzeit von 48 Monaten. Verlängert sich für CHF 3.79/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
API, SDK, CLI & MCP Zugriff
Webhooks & Postfachereignisse
3 000 E-Mails/Tag pro Postfach
1 Postfach enthalten
50 GB Speicherplatz pro Postfach
50 Weiterleitungs-Regeln
30 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Gratis Domain für 1 Jahr
Suchen, Antworten, Zusammenfassen und Schreiben – alles mit KI-Tools – unbegrenzt
Agentic Mail: dedizierte Agentenadresse + MCP-Tools
86% Rabatt
Starter
Ideal für: Nebenprojekte und Prototypen
CHF2.79
CHF0.39/Mon.
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Preis pro Postfach. Für eine Laufzeit von 48 Monaten. Verlängert sich für CHF 1.49/Mon. um eine Laufzeit von 48 Monaten.
API, SDK, CLI & MCP Zugriff
Webhooks & Postfachereignisse
1 000 E-Mails/Tag pro Postfach
1 Postfach enthalten
5 GB Speicherplatz pro Postfach
5 Weiterleitungs-Regeln
5 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Agentic Mail: dedizierte Agentenadresse + MCP-Tools
BESTSELLER
74% Rabatt
Standard
Ideal für: wachsende Apps und Integrationen
CHF3.79
CHF0.99/Mon.
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API, SDK, CLI & MCP Zugriff
Webhooks & Postfachereignisse
3 000 E-Mails/Tag pro Postfach
1 Postfach enthalten
20 GB Speicherplatz pro Postfach
20 Weiterleitungs-Regeln
10 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Suchen, Antworten, Zusammenfassen und Schreiben – alles mit KI-Tools – unbegrenzt
Agentic Mail: dedizierte Agentenadresse + MCP-Tools
66% Rabatt
Premium
Ideal für: Produktions-Workloads
CHF5.59
CHF1.89/Mon.
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API, SDK, CLI & MCP Zugriff
Webhooks & Postfachereignisse
3 000 E-Mails/Tag pro Postfach
1 Postfach enthalten
50 GB Speicherplatz pro Postfach
50 Weiterleitungs-Regeln
30 E-Mail-Aliasse

Vorteile:

Gratis Domain für 1 Jahr
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Agentic Mail: dedizierte Agentenadresse + MCP-Tools

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Spam-, Viren- und Phishing-Schutz
E-Mail-Zugriff über alle Apps und Geräte
Postfachaktivitäten-Verfolgung mit Audit-Protokollen
Datenschutz mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Unkomplizierte E-Mail-Übertragung
E-Mail-Weiterleitung an beliebige E-Mail-Adresse
Spam-, Viren- und Phishing-Schutz
E-Mail-Zugriff über alle Apps und Geräte
Postfachaktivitäten-Verfolgung mit Audit-Protokollen
Datenschutz mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Unkomplizierte E-Mail-Übertragung
E-Mail-Weiterleitung an beliebige E-Mail-Adresse

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Entwickelt für Entwickler-Workflows

Verwenden Sie die Schnittstelle, die zu Ihrem Stapel passt, und wechseln Sie dann zwischen SDKs, CLI, REST und Webhooks, ohne das zugrunde liegende Postfach zu ändern.

JSON

Reagieren in Echtzeit

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Abonnieren Sie Postfachereignisse mit Webhooks und lösen Sie Ihre Logik aus, sobald die E-Mail eintrifft, ohne dass Umfrageschleifen zum Babysitten vorhanden sind.

Node.js

Suche und Triage aus Code

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Fragen Sie das Postfach so ab, wie Ihr Workflow denkt: nach Absender, Thema oder Status und wirken Sie dann auf die Ergebnisse in derselben Anrufkette.

Schale

Skript von Ihrem Terminal aus

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
Die CLI spricht die gleiche API, so dass alles, was Ihre App kann, können Sie auch aus Ihrer Shell, Skripte und CI-Jobs tun.

Vollständige Kontrolle über Ihre Mail-Workflows

Verwalten Sie Anmeldeinformationen, verfolgen Sie die Zustellaktivitäten in den E-Mail-Protokollen und verdrahten Sie Integrationen, ohne Ihr Bedienfeld zu verlassen.

API-Schlüssel

Erstellen Sie Schlüssel für neue Projekte und widerrufen Sie sie, wenn Sie Anmeldeinformationen drehen.

Webhook-Endpunkte

Verwalten Sie die Endpunkte, die Ihre Postfachereignisse empfangen.

E-Mail-Protokolle

Prüfen Sie die Zustellaktivität, wenn Sie eine Nachricht zurückverfolgen müssen.
Hostinger Agentic Mail Illustration für automatisierte E-Mail-Workflows

Hostinger Mail für Entwickler

Setze einen echten Posteingang hinter deinen Code

Erstellen Sie einen API-Schlüssel, verbinden Sie Ihre App oder Ihren Agenten, senden Sie Ihre erste E-Mail und beginnen Sie mit dem Bau.

Erhalten Sie Ihren API-Schlüssel
Lesen Sie die Dokumentation

Hostinger Mail API FAQs

Antworten zu Mail API, MCP Server, SDKs, CLI, REST API und Webhooks.

Die Hostinger Mail API ist die programmierbare E-Mail-Oberfläche für Apps, Websites und Backend-Dienste. Senden Sie E-Mails und lesen, suchen, organisieren, beantworten und automatisieren Sie einen echten Posteingang über SDKs, CLI, REST API und Webhooks.

Der Live Hostinger Mail MCP-Server bietet kompatible KI-Agenten-Postfachtools, die sie direkt aufrufen können, um Unterhaltungen zu lesen, nach Nachrichten zu suchen, Antworten zu entwerfen, eingehende E-Mails zu triage und Posteingangsworkflows auszuführen.

Die Hostinger Mail API kombiniert den E-Mail-Versand von Anwendungen und die reale Posteingangssteuerung auf einer programmierbaren Oberfläche und wurde für Produkt- und Workflow-E-Mails entwickelt, anstatt für Massenzustellungen mit hohem Volumen.

Erstanbieter-SDKs sind für Node.js, PHP und Python verfügbar.Sie können auch die Befehlszeilenschnittstelle verwenden oder die REST-API direkt aus jeder Sprache aufrufen, die HTTP unterstützt.

Ja. Mit Webhooks kann Ihre Anwendung auf Postfachaktivitäten reagieren und Workflows starten, ohne wiederholt auf Änderungen zu prüfen.

Sign in to hPanel, open the API area, and create a key for your integration. Keep the key secure and do not commit it to your source code.

Besuchen Sie die Hostinger Mail API-Dokumentation für Einrichtungshinweise, API-Referenzen und Integrationsdetails.

Ja. Verwenden Sie die REST API, SDKs oder CLI, um E-Mails zu senden und einen echten Posteingang von jeder App, Website oder Backend aus zu steuern. Agenten über MCP werden unterstützt, sind aber optional.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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