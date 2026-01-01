Von mehr als 500 Pädagogen genutzt

Verwandeln Sie Ihr Fachwissen mit Hostinger in Umsatz.

Werden Sie Mitglied im Hostinger Educational Partnership Program und verdienen Sie erfolgsabhängige Provisionen, während Ihre Schüler mit KI-gestützten Tools echte Projekte realisieren.
Werden Sie Partner

Versorgen Sie Ihre Schüler mit den Werkzeugen, die sie benötigen.

Da KI-gestütztes Unternehmertum boomt, benötigen Studierende schnelles und zuverlässiges Hosting – und Sie können die vertrauenswürdige Verbindung herstellen. Empfehlen Sie Hostinger ganz selbstverständlich in Ihren Kursen zu Technologie, Design, Marketing und Unternehmertum.
Versorgen Sie Ihre Schüler mit den Werkzeugen, die sie benötigen.

Für wen ist das Programm gedacht?

Kurs- und Community-Ersteller

Sie teilen Bildungsinhalte online über kostenpflichtige Kurse oder Communities.

Institutionen

Sie leiten eine Universität, eine Programmierschule, ein Bootcamp oder eine E-Learning-Plattform.

Pädagogen für digitale Kompetenzen

Sie unterrichten Webentwicklung, KI-Tools, Marketing, Automatisierung, Freelancing oder Unternehmertum.

Vertrauenswürdige Stimmen

Ob 1.000 oder 1 Million Follower – das spielt keine Rolle. Interaktion ist immer wichtiger als Reichweite.
Für wen ist das Programm gedacht?

Warum sich Pädagogen für Hostinger entscheiden

Hochkonvertierendes Modell

Bildungspartnerschaften erzielen bessere Ergebnisse als andere Partnerschaftsformen.

leistungsabhängige Vergütung

Bis zu 60 % Provision – je mehr Sie verkaufen, desto mehr verdienen Sie.

Werkzeuge, die Schüler tatsächlich verwenden

KI-gestützte Produkte, mit denen Anfänger innerhalb von Minuten ein Unternehmen gründen können.

Einfacher Einstieg und gute Skalierbarkeit

Onboarding-Ressourcen und sofort einsatzbereite Werbematerialien – alles an einem Ort.
Werden Sie Partner

Nehmen Sie in vier einfachen Schritten am Programm teil

1. Reichen Sie Ihre Bewerbung ein.

Füllen Sie das kurze Formular mit Details zu Ihrem Kurs, Ihrer Zielgruppe und Ihrer Inhaltsnische aus.

2. Genehmigung einholen

Wir werden Ihr Profil prüfen und uns schnellstmöglich bei Ihnen melden. Die Qualität der Inhalte und das Vertrauen unserer Zielgruppe sind uns am wichtigsten. Daher freuen wir uns über Ihre Bewerbung, egal ob Sie 500 oder 5.000 Schüler haben.

3. Einrichtung des Partnerkontos

Nach der Genehmigung erstellen wir Ihr persönliches Partnerkonto. Sie erhalten individuelle Tracking-Links, exklusive Gutscheincodes für Ihre Kursteilnehmer und Zugriff auf ein vollständiges Provisions-Dashboard, damit Sie alles zentral im Blick behalten.

4. Werben und verdienen

Starten Sie live mit sofort einsatzbereiten Materialien und der Unterstützung unseres Teams bei der Content-Erstellung.
Allan Torquato

Ich möchte meine Dankbarkeit für diese Partnerschaft mit Hostinger zum Ausdruck bringen. Heute ist Hostinger nicht nur der Motor meines Unternehmens, sondern auch eine Quelle für Einfachheit und Erfolg für meine Studenten.

Allan Torquato

Digitalunternehmer & Online-Business-Dozent

Natasha Puente

Die meisten meiner Schüler hatten noch nie in ihrem Leben eine Website erstellt, aber dank des KI-gestützten Website-Baukastens von Hostinger konnten sie ihre allerersten Seiten erfolgreich veröffentlichen und waren total begeistert.

Natasha Puente

Content Creator & Dozent für digitales Unternehmertum

Verdienen Sie, während Ihre Schüler lernen

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Häufig gestellte Fragen zum Bildungspartnerschaftsprogramm

Was ist das Hostinger Educational Partnership Program?

Das Hostinger Educational Partnership Program ist eine leistungsbasierte Kooperation, die speziell für Lehrende, Kursanbieter und Bildungseinrichtungen entwickelt wurde. Es basiert auf einer einfachen Idee: Ihre Studierenden benötigen zuverlässige Werkzeuge, um reale Online-Projekte zu realisieren, und Sie werden dafür belohnt, dass Sie sie mit einer der besten Plattformen der Branche verbinden. Dieses Programm ist darauf ausgelegt, mit Ihrer Zielgruppe zu wachsen.

Wer kann Partner werden?

Dieses Programm ist ideal für Sie, wenn Sie Lerninhalte erstellen und Ihre Zielgruppe Lernende umfasst, die sich für eines der folgenden Themen interessieren: Webentwicklung oder Programmierung, KI-Tools und Automatisierung, digitales Marketing, Vibe Coding, Freelancing und Unternehmertum oder Online-Geldverdienen. Sie benötigen keine riesige Anhängerschaft. Engagement ist wichtiger als Reichweite – eine vertrauenswürdige Community von 1.000 Lernenden kann eine passive Zielgruppe von 1 Million Menschen übertreffen. Wenn Ihre Empfehlungen Gewicht haben, möchten wir mit Ihnen zusammenarbeiten.

Welche Art von Partnerschaften umfasst das Programm?

Das Bildungspartnerschaftsprogramm umfasst zwei Hauptpartnerschaftstypen: Influencer- und Dozentenkurse (B2C) – für einzelne Content-Ersteller, Dozenten und Influencer, die Online-Kurse, Communities oder Content-Kanäle anbieten – und institutionelle Programme (B2B) – für Universitäten, EdTech-Unternehmen, Programmierschulen und E-Learning-Plattformen, die Hostinger in ihre Lehrpläne oder Lernmaterialien integrieren möchten. Egal, ob Sie ein Einzelkämpfer mit 1.000 Followern oder eine Institution mit Tausenden von Studierenden sind – in diesem Programm ist für jeden etwas dabei.

Wie können meine Schüler von diesem Programm profitieren?

Ihre Studierenden erhalten Zugang zu hochmodernen, KI-gestützten Tools, mit denen sie Websites erstellen, Unternehmen gründen und Projekte realisieren können – auch ohne Vorkenntnisse. Die Hostinger-Plattform wurde entwickelt, um Anfänger innerhalb von Minuten, nicht Monaten, von der Idee zur Live-Website zu führen. Durch das Lernen mit Tools, die Profis tatsächlich verwenden, verschaffen sich Ihre Studierenden einen echten, praktischen Vorteil. Sie absolvieren nicht nur Übungen, sondern entwickeln Dinge, die in der realen Welt funktionieren. Das ist eine sinnvolle Aufwertung für jedes Curriculum in den Bereichen digitales Marketing, Webentwicklung, Unternehmertum oder KI.

Welche Hostinger-Produkte werden meine Schüler verwenden?

Hostinger bietet ein umfassendes Ökosystem an Tools für Lernende in jeder Phase – vom Erstellen der ersten Website bis hin zur Implementierung komplexer Automatisierungs-Workflows. Je nach Lehrplan können Ihre Studierenden mit Webhosting und WordPress-Hosting arbeiten, um jede Art von Website oder Blog zu erstellen; mit dem KI-Website-Builder in wenigen Minuten eine professionell aussehende Website ohne Programmierkenntnisse erstellen; mit Hostinger Horizons, einem KI-gestützten App-Builder, mit dem Studierende Web-Apps erstellen und bereitstellen können, indem sie einfach ihre Wünsche beschreiben; VPS-Hosting für fortgeschrittenere Projekte und benutzerdefinierte Serverumgebungen; Node.js-Hosting für JavaScript-basierte Anwendungen; selbstgehostetes n8n für Workflow-Automatisierung, ideal für Automatisierungs- und KI-orientierte Kurse; OpenClaw mit einem Klick für die schnelle Bereitstellung beliebter Apps ohne manuelle Einrichtung; sowie Domainregistrierung und Hostinger Email, um vom ersten Tag an eine professionelle Online-Präsenz aufzubauen. Was auch immer Ihr Kurs beinhaltet, es gibt ein Hostinger-Produkt, das sich nahtlos in den Lernprozess einfügt.

Welche Werbematerialien und welche Unterstützung erhalte ich?

Als Bildungspartner erhalten Sie ein umfassendes Toolkit, mit dem Sie Hostinger vom ersten Tag an effektiv bewerben können. Dazu gehören vorgefertigte Banner und Werbemittel, die Sie direkt in Ihre Kurse oder Inhalte einfügen können; Produktbeschreibungen mit klaren Übersichten der Hostinger-Produkte, damit Sie souverän darüber sprechen können; Know-how zum Funnel-Management und bewährte Strategien, basierend auf den Erfolgen unserer Top-Partner; Anleitungen zur Produktintegration, damit Hostinger sich nahtlos in Ihre Lektionen und Module einfügt; ein Performance-Tracking-Dashboard mit Echtzeit-Einblicken in Ihre Empfehlungen, Konversionen und Provisionen; und ein persönlicher Partnermanager – ein fester Ansprechpartner, der Sie bei Ihrem Wachstum unterstützt und Ihnen hilft, das Beste aus der Partnerschaft herauszuholen.

Ich besitze bereits ein Hostinger-Partnerkonto – ist das anders?

Ja – das Bildungspartnerschaftsprogramm ist ein separates Programm, das sich vom regulären Hostinger-Partnerprogramm unterscheidet. Es wurde speziell für Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen entwickelt und bietet ein anderes Onboarding-Verfahren, dedizierten Support und Ressourcen, die auf die Bedürfnisse von Erstellern von Bildungsinhalten zugeschnitten sind.

Wenn Sie bereits ein reguläres Partnerkonto besitzen und glauben, dass dieses Programm gut zu Ihnen passt, können Sie sich gerne separat bewerben.

Wie werde ich Partner?

Der Einstieg ist ganz einfach. Füllen Sie zunächst den Partnerantrag auf dieser Seite aus – das dauert nur wenige Minuten. Unser Team prüft Ihren Antrag und meldet sich anschließend mit den nächsten Schritten bei Ihnen. Nach der Genehmigung erhalten Sie Zugriff auf Ihr Partner-Dashboard, Werbematerialien und alles, was Sie benötigen, um Hostinger in Ihren Inhalten zu bewerben.

Ich habe meine Bewerbung eingereicht – wie geht es nun weiter?

Unser Partnerschaftsteam wird Ihre Bewerbung sorgfältig prüfen, in der Regel innerhalb weniger Werktage. Wenn Ihr Profil gut zu uns passt, kontaktieren wir Sie per E-Mail mit Details zu Ihrer Genehmigung und den nächsten Schritten für den Onboarding-Prozess.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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