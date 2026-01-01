Hermes Agent ist ein sich selbst verbessernder, von Nous Research entwickelter KI-Agent, der aus seinen Erfahrungen FÃ¤higkeiten herausbildet und diese wÃ¤hrend der Nutzung kontinuierlich verfeinert. Im Gegensatz zu statischen KI-Assistenten baut er ein persistentes GedÃ¤chtnis auf, das mit der Zeit immer wertvoller wird. Er verbindet sich gleichzeitig im Gateway-Modus mit Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal und E-Mail und unterstÃ¼tzt OpenRouter, OpenAI, Anthropic und benutzerdefinierte LLM-Endpunkte.

Das Selbst-Hosting von Hermes Agent auf Ihrem VPS hÃ¤lt alle API-SchlÃ¼ssel, den Konversationsverlauf und den GeschÃ¤ftskontext auf Ihrer eigenen Infrastruktur â€“ mit dedizierten Ressourcen fÃ¼r Web-Browsing, Code-AusfÃ¼hrung und Multi-Agenten-Workflows, die ohne externe Drosselung ausgefÃ¼hrt werden.