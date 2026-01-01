Hermes Agent mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstlernender KI-Agent mit browserbasiertem Admin-Panel, plattformÃ¼bergreifender Nachrichtenfunktion und Ã¼ber 200 unterstÃ¼tzten LLM-Modellen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Hermes Agent
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hermes Agent erstellen kÃ¶nnen
Hermes Agent ist ein sich selbst verbessernder, von Nous Research entwickelter KI-Agent, der aus seinen Erfahrungen FÃ¤higkeiten herausbildet und diese wÃ¤hrend der Nutzung kontinuierlich verfeinert. Im Gegensatz zu statischen KI-Assistenten baut er ein persistentes GedÃ¤chtnis auf, das mit der Zeit immer wertvoller wird. Er verbindet sich gleichzeitig im Gateway-Modus mit Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal und E-Mail und unterstÃ¼tzt OpenRouter, OpenAI, Anthropic und benutzerdefinierte LLM-Endpunkte.
Das Selbst-Hosting von Hermes Agent auf Ihrem VPS hÃ¤lt alle API-SchlÃ¼ssel, den Konversationsverlauf und den GeschÃ¤ftskontext auf Ihrer eigenen Infrastruktur â€“ mit dedizierten Ressourcen fÃ¼r Web-Browsing, Code-AusfÃ¼hrung und Multi-Agenten-Workflows, die ohne externe Drosselung ausgefÃ¼hrt werden.
Hauptmerkmale von Hermes Agent
Browserbasiertes Admin-Panel
Verwalten Sie Konfigurationen, API-SchlÃ¼ssel, Sitzungen und FÃ¤higkeiten Ã¼ber ein vollstÃ¤ndiges Web-Dashboard neben dem In-Browser-Terminal.
Selbstverbessernde Lernschleife
Der Agent erstellt und verbessert Skills mit jeder Interaktion. Ãœber den Skills Hub lassen sich wiederverwendbare FÃ¤higkeiten ganz einfach zwischen verschiedenen Bereitstellungen teilen.
Multiplattform-Messaging
Verbinden Sie sich gleichzeitig mit Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal und E-Mail â€“ ganz ohne separate Bots verwalten zu mÃ¼ssen.
Ãœber 200 LLM-Modelle
Leiten Sie Anfragen Ã¼ber OpenRouter weiter oder verbinden Sie Hermes Agent direkt mit Anthropic, OpenAI und benutzerdefinierten Endpunkten â€“ fÃ¼r maximale FlexibilitÃ¤t.
Integrierter Aufgabenplaner
Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben mit dem integrierten Cron-Planer und fÃ¼hren Sie dank Subagent-UnterstÃ¼tzung mehrere Workflows parallel aus.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Warum Hermes Agent auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.