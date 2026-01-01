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KI-API-Routing-Proxy, der Token-Kosten reduziert und Anfragen automatisch auf über 40 LLM-Anbieter verteilt.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie damit bauen können 9router

9router ist ein selbstgehosteter KI-API-Proxy, der zwischen Ihren KI-Codierungstools und jedem LLM-Anbieter sitzt. Er stellt einen OpenAI-kompatiblen Endpunkt bereit, sodass Tools wie Claude Code, Cursor, Cline und Copilot ohne Neukonfiguration verbunden werden können. Der RTK Token Saver komprimiert große Tool-Ausgaben – Git-Diffe, Grep-Ergebnisse, Verzeichnisbäume – bevor sie das Modell erreichen, wodurch die Eingabetoken pro Anfrage um 20–40 % reduziert werden. Automatisches Fallback-Routing kaskadiert durch Abonnement-, Budget- und Free-Tier-Anbieter in der Reihenfolge der Priorität, wenn Kontingente erreicht sind.

Das Selbst-Hosting von 9router auf Ihrem VPS hält alle Anbieter-Anmeldeinformationen und Routing-Regeln unter Ihrer Kontrolle. Sie verwalten Konten über ein Web-Dashboard, legen pro-Modell-Token-Budgets fest und verteilen Anfragen über mehrere Konten mit Round-Robin-Scheduling – wodurch Kosten gesenkt werden, ohne Ihre KI-Tool-Konfigurationen zu ändern.

Los geht's!
Was Sie damit bauen können {name}

Hauptmerkmale von 9router

RTK-Token-Kompression

Komprimiert die Ausgaben von Tool-Aufrufen wie Git-Diffe und Verzeichnisbäume, bevor sie an das Modell gesendet werden, wodurch 20–40 % der Eingabetoken pro Anfrage eingespart werden.

Multi-Provider-Routing

Leitet Anfragen über mehr als 40 LLM-Anbieter weiter, mit automatischem Fallback von kostenpflichtigen auf kostenlose Tarife, wenn die Abonnementkontingente erschöpft sind.

Round-Robin-Scheduling

Verteilt Anfragen auf mehrere Konten pro Anbieter, um die Kontingentnutzung zu maximieren, bevor die monatlichen Limits zurückgesetzt werden.

OpenAI-kompatible API

Drop-in-Ersatz-Endpunkt unter /v1, sodass jedes Tool, das das OpenAI-Protokoll spricht, sich ohne Neukonfiguration verbindet.

Höhlenmensch-Modus

Fügt knappe Ausgabeanweisungen in ausgehende Prompts ein, um die Länge der Modellantwort um bis zu 65% zu reduzieren.

Warum 9router auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀

Noel
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Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.

Martin K
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.

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