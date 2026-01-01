9router ist ein selbstgehosteter KI-API-Proxy, der zwischen Ihren KI-Codierungstools und jedem LLM-Anbieter sitzt. Er stellt einen OpenAI-kompatiblen Endpunkt bereit, sodass Tools wie Claude Code, Cursor, Cline und Copilot ohne Neukonfiguration verbunden werden können. Der RTK Token Saver komprimiert große Tool-Ausgaben – Git-Diffe, Grep-Ergebnisse, Verzeichnisbäume – bevor sie das Modell erreichen, wodurch die Eingabetoken pro Anfrage um 20–40 % reduziert werden. Automatisches Fallback-Routing kaskadiert durch Abonnement-, Budget- und Free-Tier-Anbieter in der Reihenfolge der Priorität, wenn Kontingente erreicht sind.

Das Selbst-Hosting von 9router auf Ihrem VPS hält alle Anbieter-Anmeldeinformationen und Routing-Regeln unter Ihrer Kontrolle. Sie verwalten Konten über ein Web-Dashboard, legen pro-Modell-Token-Budgets fest und verteilen Anfragen über mehrere Konten mit Round-Robin-Scheduling – wodurch Kosten gesenkt werden, ohne Ihre KI-Tool-Konfigurationen zu ändern.