Hostinger E-Commerce
Überall verkaufen. Alles an einem Ort verwalten.
Verbinden Sie Ihre Produkte, Bestellungen, Lagerbestände und Vertriebskanäle in einem einfachen Dashboard
30-Tage-Geld-zurück-Garantie
Geschichten von Unternehmen wie Ihrem
Starten Sie den Verkauf in unter 3 Min.
Benennen Sie Ihr Unternehmen
Produktbilder in Angebote umwandeln
Vernetzen Sie alle Ihre Vertriebswege.
Erschließen Sie neue Vertriebswege
Eine Plattform für jeden Produkttyp
Verkaufen Sie, wo Kunden einkaufen
Erstellen Sie Ihren Online-Shop mit Horizons oder Website Builder, oder teilen Sie einen Schnelllink und beginnen Sie sofort mit dem Verkauf.
Betreiben Sie es von einem Dashboard aus
Betreiben Sie es von einem Dashboard aus. Verwalten Sie mehrere E-Commerce-Unternehmen und fügen Sie weitere Verkaufsmöglichkeiten hinzu, während Sie wachsen.
0 % Transaktionsgebühren zahlen
Akzeptieren Sie über 100 Zahlungsmethoden und behalten Sie, was Sie verdienen. Hostinger nimmt keinen Anteil an Ihren Verkäufen.
Sofort liefern
Digitale Produkte nach dem Kauf automatisch an Kunden senden.
Verkaufen Sie dort, wo Ihre Kunden einkaufen
Verkaufen über Schnellzugriffe
Verkaufen Sie auf Ihrer Website
In den sozialen Medien verkaufen
Benutzerdefinierte Vertriebskanäle
Egal, wo Sie starten, dafür gibt es einen Plan.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Jederzeit kündbar
Rund-um-die-Uhr-Kundendienst
Starter-Vorteile:
Alles aus Starter, plus:
Alles im Growth, plus:
Starter-Vorteile:
Alles aus Starter, plus:
Alles im Growth, plus:
Arbeiten Sie schneller mit KI-gestützten E-Commerce-Tools
In Sekundenschnelle Hilfe erhalten und handeln
Kodee ist Ihr 24/7 KI-Assistent. Bitten Sie ihn, Preise zu aktualisieren, einen Flash Sale durchzuführen, SEO zu optimieren und Ihnen in Sekundenschnelle bei alltäglichen Geschäftsaufgaben zu helfen – keine technischen Kenntnisse erforderlich.
Ein Dashboard, um Ihr Geschäft auszubauen
Online gefunden werden
Wissen, was sich verkauft
Käufer zurückholen
Haralabos Lukatos
Dieses Unternehmen verfügt über großartige benutzerfreundliche Funktionen im Bearbeitungsmodus der Website. Auch beim Hinzufügen eines Online-Shops sind die Schritte einfach und stressfrei.
Mitul
Die Server sind unglaublich schnell – meine E-Commerce-Website lädt durchgängig in 1,8 Sekunden. Ihr hPanel ist intuitiv und macht die Verwaltung von Websites einfach, selbst für Anfänger.
Überall verkaufen, mit allem verbunden.
Hostinger E-Commerce – Häufig gestellte Fragen
Was ist Hostinger Ecommerce?
Hostinger E-Commerce ist eine All-in-One E-Commerce-orientierte Business-Management-Plattform, mit der Sie Ihr gesamtes Online-Geschäft über ein einziges Dashboard steuern können.
Im Gegensatz zu traditionellen Plattformen, die mit einer Website beginnen, beginnt Hostinger E-Commerce mit Ihrem Geschäft – Sie richten zuerst Ihre Produkte, Zahlungen und Abläufe ein und wählen dann, wo und wie Sie verkaufen möchten – Ihre eigene Website, soziale Medien, Marktplätze oder über einen einfachen teilbaren Link. Hostinger E-Commerce ist nicht an einen einzigen Online-Shop gebunden, sodass Ihr Geschäft überall dort wachsen kann, wo Ihre Kunden sind.
Für wen ist die Hostinger E-Commerce-Lösung gedacht?
Hostinger E-Commerce ist für Verkäufer in jeder Phase konzipiert – vom allerersten Verkauf bis zur Verwaltung eines Multi-Channel-Geschäfts.
- Erstverkäufer. Möchten Sie online verkaufen, ohne technischen Aufwand oder kostspielige Add-ons? Sie sind in wenigen Minuten startklar, ohne Vorkenntnisse.
- Social Seller. Wenn Sie derzeit über Instagram DMs, WhatsApp oder TikTok verkaufen, bietet Ihnen Hostinger E-Commerce einen professionellen Shop-Aufbau – einfach, schnell und unkompliziert.
- Multi-Channel-Verkäufer. Verkaufen Sie bereits an mehreren Orten und sind es leid, separate Tools zu jonglieren? Hostinger E-Commerce vereint Ihre Produkte, Ihr Inventar und Ihre Bestellungen in einem einzigen Dashboard.
Keine technischen Kenntnisse erforderlich. Benennen Sie Ihr Unternehmen, fügen Sie Ihr erstes Produkt hinzu, richten Sie Zahlungen ein und wählen Sie, wie Sie verkaufen möchten – sei es über Ihre eigene Website, einen bestehenden Shop oder einfach einen teilbaren Link. Die Tools übernehmen die schwere Arbeit, damit Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können.
Muss ich eine Website haben, um zu verkaufen?
Nein – und das macht Hostinger Ecommerce anders. Sie können sofort mit dem Verkauf beginnen, indem Sie einen schnellen Produktlink generieren – eine einfache, teilbare URL, die Kunden direkt zu Ihrem Produkt führt, ohne dass eine Website erforderlich ist. Teilen Sie ihn auf WhatsApp, Instagram oder jedem anderen Kanal, den Sie bereits nutzen. Wenn Sie bereit sind, eine Website hinzuzufügen oder zusätzliche Vertriebskanäle zu verbinden, steht Ihnen diese Option jederzeit zur Verfügung.
Wie kann ich mit Hostinger einen Online-Shop erstellen?
Sie haben drei Möglichkeiten, Ihren Shop zu erstellen – wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihnen passt, keine Programmierkenntnisse erforderlich.
- Drag-and-Drop E-Commerce Website-Baukasten. Beschreiben Sie einfach Ihr Unternehmen der KI und erhalten Sie in Sekundenschnelle eine fertige Website – passen Sie sie dann an, indem Sie Elemente per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle ziehen, um sie zu Ihrer eigenen zu machen.
- Vibe-Code Ihren Online-Shop mit Horizons. Chatten Sie Ihren Shop ins Leben. Beschreiben Sie Ihre Vision, verfeinern Sie sie im Gespräch – die KI erstellt alles für Sie.
- E-Commerce Website-Vorlagen. Bevorzugen Sie einen schnelleren Start? Wählen Sie aus einer Bibliothek vorgefertigter E-Commerce-Vorlagen – wählen Sie eine, die zu Ihrer Marke passt, und passen Sie sie an, um sie wirklich zu Ihrer eigenen zu machen.
Kann ich Hostinger Ecommerce nutzen, wenn ich schon eine Website habe?
Ja. Stellen Sie sich Hostinger Ecommerce als die Küche vor, die Ihr Restaurant antreibt – es verwaltet Ihre Produkte, Ihr Inventar und Ihre Bestellungen hinter den Kulissen, während Ihre Website nur einer der Speisesäle ist, die Kunden betreten. Verbinden Sie Ihre bestehende Website – egal ob sie mit dem Hostinger Website Builder, dem Horizons Vibe Coding Builder, WordPress oder einer anderen Plattform erstellt wurde – und alles läuft von einem Ort aus. Sie können auch weitere Vertriebskanäle neben Ihrer bestehenden Website hinzufügen, ohne bei Null anfangen zu müssen.
Kann ich mehrere Vertriebskanäle verwalten?
Ja. Das ist einer der größten Vorteile von Hostinger Ecommerce. Egal, ob Sie auf Ihrer Website, TikTok, Instagram oder einem Marktplatz wie Etsy oder Amazon verkaufen, es bietet Ihnen eine zentralisierte Bestandsverwaltung für alle Ihre Shops – das bedeutet, dass Ihre Produkte, Ihr Bestand und Ihre Bestellungen alle über ein einziges Dashboard verwaltet werden. Kein Wechseln mehr zwischen Tools oder die Sorge, dass der Lagerbestand nicht synchron ist.
Was kann ich mit Hostinger Ecommerce verkaufen?
So ziemlich alles. Physische Produkte, digitale Downloads (wie eBooks, Musik oder Vorlagen), Dienstleistungen, die Buchungen erfordern, Print-on-Demand-Artikel und abonnementbasierte Angebote. Welches Geschäftsmodell Sie auch immer verfolgen, es gibt einen passenden Plan dafür.
Sie sind sich noch nicht sicher, was Sie verkaufen sollen? Wir haben eine Liste mit trendigen Produktideen zusammengestellt, um Ihnen bei der Suche nach Ihrer Nische zu helfen.
Gibt es Transaktionsgebühren?
Keine. Sie behalten 100 % dessen, was Sie verdienen. Hostinger Ecommerce erhebt keine Plattform-Transaktionsgebühren, sodass jeder Dollar direkt an Sie geht, egal ob Sie Ihren ersten oder tausendsten Verkauf abwickeln.
Welche Zahlungsmethoden können meine Kunden nutzen?
Sie können weltweit über 100 Zahlungsmethoden akzeptieren, darunter Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay und Google Pay), PayPal, RazorPay und Alipay – alles mit einem sicheren, integrierten Checkout-Erlebnis.
Wie funktioniert der Versand?
Für physische Produkte können Sie Shippo verbinden, um den gesamten Fulfillment-Prozess zu automatisieren – Etiketten in Sekundenschnelle drucken, Echtzeit-Tracking anbieten und mit über 40 Spediteuren wie DHL, FedEx und UPS versenden. Für Print-on-Demand-Produkte übernimmt Printful die Produktion und den Versand automatisch, sobald eine Bestellung aufgegeben wird.