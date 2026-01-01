Hostinger E-Commerce

Überall verkaufen. Alles an einem Ort verwalten.

Verbinden Sie Ihre Produkte, Bestellungen, Lagerbestände und Vertriebskanäle in einem einfachen Dashboard

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30-Tage-Geld-zurück-Garantie

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Starten Sie den Verkauf in unter 3 Min.

Benennen Sie Ihr Unternehmen

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Wählen Sie Ihren Shop-Namen und erstellen Sie Ihr E-Commerce-Geschäft in Minuten.
Produktbilder in Angebote umwandeln

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Laden Sie ein Produktbild hoch, und KI hilft dabei, die Beschreibung zu verfassen, Preise vorzuschlagen und Ihr Produkt schneller verkaufsbereit zu machen.
Vernetzen Sie alle Ihre Vertriebswege.

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Empfangen Sie Zahlungen über Ihre Website, soziale Medien und Schnelllinks, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
Erschließen Sie neue Vertriebswege

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Erschließen Sie mehr Wege, um Kunden zu erreichen, während Ihr Geschäft wächst, und halten Sie dabei Produkte, Bestellungen und Abläufe miteinander vernetzt.
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Eine Plattform für jeden Produkttyp

Digitale Produkte
Für Horizons

Verkaufen Sie, wo Kunden einkaufen

Erstellen Sie Ihren Online-Shop mit Horizons oder Website Builder, oder teilen Sie einen Schnelllink und beginnen Sie sofort mit dem Verkauf.

Verkaufen Sie, wo Kunden einkaufen

Betreiben Sie es von einem Dashboard aus

Betreiben Sie es von einem Dashboard aus. Verwalten Sie mehrere E-Commerce-Unternehmen und fügen Sie weitere Verkaufsmöglichkeiten hinzu, während Sie wachsen.

Betreiben Sie es von einem Dashboard aus

0 % Transaktionsgebühren zahlen

Akzeptieren Sie über 100 Zahlungsmethoden und behalten Sie, was Sie verdienen. Hostinger nimmt keinen Anteil an Ihren Verkäufen.

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Sofort liefern

Digitale Produkte nach dem Kauf automatisch an Kunden senden.

Sofort liefern
Verkaufen Sie dort, wo Ihre Kunden einkaufen

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Verkaufen über Schnellzugriffe

Erstellen Sie Schnelllinks für Ihre Produkte und teilen Sie diese in DMs, E-Mails, Chat-Apps oder sozialen Beiträgen.

Verkaufen Sie auf Ihrer Website

Erstellen Sie einen Marken-Online-Shop mit Horizons oder Website Builder, wo Kunden Ihre Produkte entdecken und direkt kaufen können.
In Kürze

In den sozialen Medien verkaufen

Verbinden Sie sich mit TikTok Shops, Meta und anderen sozialen Plattformen, sobald Integrationen verfügbar sind.

Benutzerdefinierte Vertriebskanäle

Erstellen Sie individuelle Storefronts, verbinden Sie Ihre bevorzugten Tools und erweitern Sie Ihr Geschäft mit einer offenen E-Commerce-Plattform.

Egal, wo Sie starten, dafür gibt es einen Plan.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

Rund-um-die-Uhr-Kundendienst

24% Rabatt
Starter
Für Social-Media-Verkäufer, die eine schnelle, kostengünstige Möglichkeit benötigen, um Bestellungen entgegenzunehmen.
CHF 3.29
CHF 2.49 /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 12 Monate für CHF 29.88 (regulärer Preis CHF 39.48). Verlängerungspreis: CHF 2.49/Mon.
Bis zu 5 Produkte verkaufen

Starter-Vorteile:

Physische und digitale Produkte verkaufen
Akzeptieren Sie über 100 sichere Zahlungsmethoden
Zahlen Sie 0 % Hostinger Transaktionsgebühren
Mit KI Produktbeschreibungen und vorgeschlagene Preise aus Bildern generieren
Checkout-Links mit Hostinger.store erstellen
Erhalten Sie Chatbot-Support von Kodee
BESTSELLER
50% Rabatt
Growth
Für Händler, die ein Markenunternehmen über mehrere Shops und Websites hinweg aufbauen.
CHF 12.89
CHF 6.49 /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 12 Monate für CHF 77.88 (regulärer Preis CHF 154.68). Verlängerungspreis: CHF 9.69/Mon.
Bis zu 300 Produkte verkaufen
Bis zu 3 Unternehmen verwalten
Verbinden Sie bis zu 3 Vertriebskanäle pro Unternehmen

Alles aus Starter, plus:

Abonnements mit Horizons Storefronts verkaufen
Mit Print-on-Demand individuelle Merchandise-Artikel verkaufen
Kostenlose eigene Domain für 1 Jahr
Marken-Geschäfts-E-Mail
Premium-Hosting
300+ mobiloptimierte Vorlagen
KI Online-Shop-Erstellung
Kundenkonten und Bestellhistorie
Zentralisierte Bestandsverwaltung über alle Filialen
Kodee AI — verwalten Sie Ihren Shop per Chat
33% Rabatt
Scale
Für Verkäufer, die mehrere Marken und Geschäfte betreiben und erweiterte Verbindungsanforderungen haben.
CHF 24.19
CHF 16.09 /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 12 Monate für CHF 193.08 (regulärer Preis CHF 290.28). Verlängerungspreis: CHF 20.19/Mon.
Unbegrenzte Produkte verkaufen
Unbegrenzt viel Geschäft verwalten
Verbinden Sie unbegrenzte Vertriebskanäle

Alles im Growth, plus:

API-Verbindungen
DEMNÄCHST
Skalierbares Hosting
24/7 mehrsprachiger Prioritätssupport
24% Rabatt
Starter
Für Social-Media-Verkäufer, die eine schnelle, kostengünstige Möglichkeit benötigen, um Bestellungen entgegenzunehmen.
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Growth
Für Händler, die ein Markenunternehmen über mehrere Shops und Websites hinweg aufbauen.
CHF 12.89
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Für Verkäufer, die mehrere Marken und Geschäfte betreiben und erweiterte Verbindungsanforderungen haben.
CHF 24.19
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Erhalten Sie 12 Monate für CHF 193.08 (regulärer Preis CHF 290.28). Verlängerungspreis: CHF 20.19/Mon.
Unbegrenzte Produkte verkaufen
Unbegrenzt viel Geschäft verwalten
Verbinden Sie unbegrenzte Vertriebskanäle

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API-Verbindungen
DEMNÄCHST
Skalierbares Hosting
24/7 mehrsprachiger Prioritätssupport
Alle Funktionen anzeigen
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Arbeiten Sie schneller mit KI-gestützten E-Commerce-Tools

Sparen Sie Zeit mit KI-Tools, die Ihnen helfen, Ihren Shop zu schreiben, zu optimieren, zu aktualisieren und zu verbessern, während Sie verkaufen.

In Sekundenschnelle Hilfe erhalten und handeln

Kodee ist Ihr 24/7 KI-Assistent. Bitten Sie ihn, Preise zu aktualisieren, einen Flash Sale durchzuführen, SEO zu optimieren und Ihnen in Sekundenschnelle bei alltäglichen Geschäftsaufgaben zu helfen – keine technischen Kenntnisse erforderlich.

In Sekundenschnelle Hilfe erhalten und handeln
Online gefunden werden

Ein Dashboard, um Ihr Geschäft auszubauen

Online gefunden werden

Nutzen Sie integrierte SEO-Tools, um Käufern zu helfen, Ihre Produkte zu finden.

Wissen, was sich verkauft

Behalten Sie den Überblick über Verkäufe, Bestellungen und den durchschnittlichen Bestellwert an einem Ort.

Käufer zurückholen

Nutzen Sie E-Mail-Marketing und Meta Pixel, um Käufer zurückzugewinnen, abgebrochene Warenkörbe wiederherzustellen und Zielgruppen für zukünftige Kampagnen aufzubauen.
Loslegen

Haralabos Lukatos

Review provider

Dieses Unternehmen verfügt über großartige benutzerfreundliche Funktionen im Bearbeitungsmodus der Website. Auch beim Hinzufügen eines Online-Shops sind die Schritte einfach und stressfrei.

Mitul

Review provider

Die Server sind unglaublich schnell – meine E-Commerce-Website lädt durchgängig in 1,8 Sekunden. Ihr hPanel ist intuitiv und macht die Verwaltung von Websites einfach, selbst für Anfänger.

Andrea King

Review provider

Hostinger ist eine vielseitige Webdesign-Plattform. Sie ist einfach zu bedienen & Sie können KI verwenden, um einzelne Teile Ihres Seitenlayouts zu gestalten. Ich würde Hostinger definitiv für die Gestaltung einer E-Commerce- oder Portfolio-Website empfehlen.

Überall verkaufen, mit allem verbunden.

Verkauf starten

Hostinger E-Commerce – Häufig gestellte Fragen

Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen dazu, wie Sie Ihr E-Commerce-Geschäft mit Hostinger starten oder skalieren können.

Was ist Hostinger Ecommerce?

Hostinger E-Commerce ist eine All-in-One E-Commerce-orientierte Business-Management-Plattform, mit der Sie Ihr gesamtes Online-Geschäft über ein einziges Dashboard steuern können.

Im Gegensatz zu traditionellen Plattformen, die mit einer Website beginnen, beginnt Hostinger E-Commerce mit Ihrem Geschäft – Sie richten zuerst Ihre Produkte, Zahlungen und Abläufe ein und wählen dann, wo und wie Sie verkaufen möchten – Ihre eigene Website, soziale Medien, Marktplätze oder über einen einfachen teilbaren Link. Hostinger E-Commerce ist nicht an einen einzigen Online-Shop gebunden, sodass Ihr Geschäft überall dort wachsen kann, wo Ihre Kunden sind.

Für wen ist die Hostinger E-Commerce-Lösung gedacht?

Hostinger E-Commerce ist für Verkäufer in jeder Phase konzipiert – vom allerersten Verkauf bis zur Verwaltung eines Multi-Channel-Geschäfts.

  • Erstverkäufer. Möchten Sie online verkaufen, ohne technischen Aufwand oder kostspielige Add-ons? Sie sind in wenigen Minuten startklar, ohne Vorkenntnisse.
  • Social Seller. Wenn Sie derzeit über Instagram DMs, WhatsApp oder TikTok verkaufen, bietet Ihnen Hostinger E-Commerce einen professionellen Shop-Aufbau – einfach, schnell und unkompliziert.
  • Multi-Channel-Verkäufer. Verkaufen Sie bereits an mehreren Orten und sind es leid, separate Tools zu jonglieren? Hostinger E-Commerce vereint Ihre Produkte, Ihr Inventar und Ihre Bestellungen in einem einzigen Dashboard.

Keine technischen Kenntnisse erforderlich. Benennen Sie Ihr Unternehmen, fügen Sie Ihr erstes Produkt hinzu, richten Sie Zahlungen ein und wählen Sie, wie Sie verkaufen möchten – sei es über Ihre eigene Website, einen bestehenden Shop oder einfach einen teilbaren Link. Die Tools übernehmen die schwere Arbeit, damit Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können.

Muss ich eine Website haben, um zu verkaufen?

Nein – und das macht Hostinger Ecommerce anders. Sie können sofort mit dem Verkauf beginnen, indem Sie einen schnellen Produktlink generieren – eine einfache, teilbare URL, die Kunden direkt zu Ihrem Produkt führt, ohne dass eine Website erforderlich ist. Teilen Sie ihn auf WhatsApp, Instagram oder jedem anderen Kanal, den Sie bereits nutzen. Wenn Sie bereit sind, eine Website hinzuzufügen oder zusätzliche Vertriebskanäle zu verbinden, steht Ihnen diese Option jederzeit zur Verfügung.

Wie kann ich mit Hostinger einen Online-Shop erstellen?

Sie haben drei Möglichkeiten, Ihren Shop zu erstellen – wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihnen passt, keine Programmierkenntnisse erforderlich.

  • Drag-and-Drop E-Commerce Website-Baukasten. Beschreiben Sie einfach Ihr Unternehmen der KI und erhalten Sie in Sekundenschnelle eine fertige Website – passen Sie sie dann an, indem Sie Elemente per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle ziehen, um sie zu Ihrer eigenen zu machen.
  • Vibe-Code Ihren Online-Shop mit Horizons. Chatten Sie Ihren Shop ins Leben. Beschreiben Sie Ihre Vision, verfeinern Sie sie im Gespräch – die KI erstellt alles für Sie.
  • E-Commerce Website-Vorlagen. Bevorzugen Sie einen schnelleren Start? Wählen Sie aus einer Bibliothek vorgefertigter E-Commerce-Vorlagen – wählen Sie eine, die zu Ihrer Marke passt, und passen Sie sie an, um sie wirklich zu Ihrer eigenen zu machen.

Kann ich Hostinger Ecommerce nutzen, wenn ich schon eine Website habe?

Ja. Stellen Sie sich Hostinger Ecommerce als die Küche vor, die Ihr Restaurant antreibt – es verwaltet Ihre Produkte, Ihr Inventar und Ihre Bestellungen hinter den Kulissen, während Ihre Website nur einer der Speisesäle ist, die Kunden betreten. Verbinden Sie Ihre bestehende Website – egal ob sie mit dem Hostinger Website Builder, dem Horizons Vibe Coding Builder, WordPress oder einer anderen Plattform erstellt wurde – und alles läuft von einem Ort aus. Sie können auch weitere Vertriebskanäle neben Ihrer bestehenden Website hinzufügen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Kann ich mehrere Vertriebskanäle verwalten?

Ja. Das ist einer der größten Vorteile von Hostinger Ecommerce. Egal, ob Sie auf Ihrer Website, TikTok, Instagram oder einem Marktplatz wie Etsy oder Amazon verkaufen, es bietet Ihnen eine zentralisierte Bestandsverwaltung für alle Ihre Shops – das bedeutet, dass Ihre Produkte, Ihr Bestand und Ihre Bestellungen alle über ein einziges Dashboard verwaltet werden. Kein Wechseln mehr zwischen Tools oder die Sorge, dass der Lagerbestand nicht synchron ist.

Was kann ich mit Hostinger Ecommerce verkaufen?

So ziemlich alles. Physische Produkte, digitale Downloads (wie eBooks, Musik oder Vorlagen), Dienstleistungen, die Buchungen erfordern, Print-on-Demand-Artikel und abonnementbasierte Angebote. Welches Geschäftsmodell Sie auch immer verfolgen, es gibt einen passenden Plan dafür.

Sie sind sich noch nicht sicher, was Sie verkaufen sollen? Wir haben eine Liste mit trendigen Produktideen zusammengestellt, um Ihnen bei der Suche nach Ihrer Nische zu helfen.

Gibt es Transaktionsgebühren?

Keine. Sie behalten 100 % dessen, was Sie verdienen. Hostinger Ecommerce erhebt keine Plattform-Transaktionsgebühren, sodass jeder Dollar direkt an Sie geht, egal ob Sie Ihren ersten oder tausendsten Verkauf abwickeln.

Welche Zahlungsmethoden können meine Kunden nutzen?

Sie können weltweit über 100 Zahlungsmethoden akzeptieren, darunter Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay und Google Pay), PayPal, RazorPay und Alipay – alles mit einem sicheren, integrierten Checkout-Erlebnis.

Wie funktioniert der Versand?

Für physische Produkte können Sie Shippo verbinden, um den gesamten Fulfillment-Prozess zu automatisieren – Etiketten in Sekundenschnelle drucken, Echtzeit-Tracking anbieten und mit über 40 Spediteuren wie DHL, FedEx und UPS versenden. Für Print-on-Demand-Produkte übernimmt Printful die Produktion und den Versand automatisch, sobald eine Bestellung aufgegeben wird.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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