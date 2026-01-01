Hermes Agent

Automatisieren Sie tägliche Aufgaben mit Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie

Standardmäßig sicher

Ihr Agent läuft in einer sicheren Umgebung mit Sicherheitsupdates und Schutzmechanismen.

Freihändige Wartung

Wir kümmern uns um Updates, Backups und Kompatibilitätsprüfungen, damit Ihr Agent jederzeit einsatzbereit ist.

Telegram-fähig

Starten Sie sofort einen Chat mit Ihrem Agenten – Telegram ist bereits verbunden.

Benutzerfreundliche visuelle Oberfläche

Verwalten Sie Hermes Agent über eine visuelle Oberfläche – ganz ohne Programmierkenntnisse.

Wählen Sie Ihren Hermes Agent-Plan

Über 10'000 Hermes Agents bereits im Einsatz
71% Rabatt
KI-Automatisierungs-Apps
CHF17.69
CHF5.09/Mon.
Jetzt starten
Verlängerungspreis CHF 10.29/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.

Für Sie verwaltet

Starten Sie Ihre gewählte Anwendung ohne Einrichtung, Wartung oder Infrastrukturmanagement.

In Ihrem Plan enthalten

Sofort einsatzbereit
Keine Wartung erforderlich
Visuelle Benutzeroberfläche enthalten
CLI-Zugriff inklusive
Telegram-Pairing integriert
KI-Credits enthalten
Verwenden Sie Ihren ChatGPT
Websuche inklusive
Agentic-E-Mail vorkonfiguriert
Sicherheit wird für Sie verwaltet
71% Rabatt
KI-Automatisierungs-Apps
CHF17.69
CHF5.09/Mon.
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Verlängerungspreis CHF 10.29/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.

Für Sie verwaltet

Starten Sie Ihre gewählte Anwendung ohne Einrichtung, Wartung oder Infrastrukturmanagement.

In Ihrem Plan enthalten

Sofort einsatzbereit
Keine Wartung erforderlich
Visuelle Benutzeroberfläche enthalten
CLI-Zugriff inklusive
Telegram-Pairing integriert
KI-Credits enthalten
Verwenden Sie Ihren ChatGPT
Websuche inklusive
Agentic-E-Mail vorkonfiguriert
Sicherheit wird für Sie verwaltet

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Hermes Agent für Sie erledigen kann

Persönlicher Assistent

Persönlicher Assistent

Aufgaben, Erinnerungen und Chats organisieren. Ihr Agent lernt und merkt sich alles.

Programmierassistent

Programmierassistent

Schneller schreiben und debuggen – der Agent lernt Ihre Codebasis.

Recherche-Assistent

Recherche-Assistent

Themen zusammenfassen und Optionen vergleichen – mit Kontext, der über alle Sitzungen hinweg erhalten bleibt.

Verkaufsassistent

Verkaufsassistent

Auf Ihrer eigenen Infrastruktur Leads erfassen und Interessenten qualifizieren.

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Warum mit Managed Hermes auf Hostinger beginnen?

Warum mit Managed Hermes auf Hostinger beginnen?

Einrichtung mit einem Klick

Starten Sie Ihren autonomen Agenten sofort – ohne Programmieren. Mit unserer vorkonfigurierten Einrichtung gelangen Sie mit 1 Klick von der Registrierung zur Automatisierung.
Sparen Sie sich den API-Aufwand. Verwalten Sie KI-Credits direkt über Ihr Dashboard und laden Sie sie dort auf – ohne Drittanbieter-Anmeldungen, komplexe Schlüssel oder manuelle Verknüpfungen nach der Installation.
Schützen Sie Ihre Daten mit isolierten Containern und einem benutzerdefinierten Sicherheits-Gateway, das externe Risiken reduziert und unbefugte Änderungen von Anfang an verhindert.
Beginnen Sie sofort mit Ihrem Agenten zu chatten – Telegram ist direkt integriert, ganz ohne Webhooks oder API-Einrichtung.
Verwalten Sie Hermes Agent und interagieren Sie über eine visuelle Oberfläche mit ihm – ganz ohne Programmierkenntnisse.
Behalten Sie die Kontrolle als Entwickler, wenn Sie sie benötigen. Nutzen Sie die CLI, um benutzerdefinierte Skripte auszuführen oder tiefer in Ihre verwaltete Plattform einzutauchen.
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Wählen Sie, wie Sie Hermes Agent betreiben wollen

Wählen Sie für eine einfachere Einrichtung und Wartungsfreiheit Managed, oder VPS für volle Kontrolle und individuelle Anpassung.
Managed Hermes Agent
Hermes Agent auf VPS

Einrichtung

Einrichtung mit einem Klick
Vorinstallierte Vorlage, sofort einsatzbereit

KI-Credits

Integriert und sofort einsatzbereit
Integriert und sofort einsatzbereit

Messaging-Plattformen

Integrierte Telegram-Kopplung
Verbindung über Terminal herstellen

Kontrolle

Webinterface, vollständiger Terminalzugriff
Vollständiger Root-Zugriff, volle Serverkontrolle

Sicherheit

SSL, Updates und Firewall – von uns verwaltet
Firewall- und DDoS-Schutz (selbstverwaltet)
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Hauptmerkmale von Hermes Agent

Hauptmerkmale von Hermes Agent

Lernschleife mit Selbstverbesserung

Entwickelt und verbessert Fähigkeiten aus jeder Interaktion und baut eine Kompetenzbasis auf, die sich mit der Zeit verbessert.
Behält Fähigkeiten, Sitzungsverlauf und Erinnerungen auch nach Neustarts und Upgrades bei, sodass Wissen über verschiedene Bereitstellungen hinweg erhalten bleibt.
Verbinden Sie Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal und E-Mail gleichzeitig – ohne separate Bots verwalten zu müssen.
Nutzen Sie OpenRouter oder verbinden Sie Anthropic, OpenAI und benutzerdefinierte Endpunkte direkt für einen flexiblen Zugriff auf Modelle.
Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben mit dem integrierten Cron-Scheduler und führen Sie mit Unterstützung für Subagenten parallele Arbeitsabläufe aus.

Starten Sie gleich mit Hermes Agent

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

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Managed Hermes Agent: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unserem Managed Hermes Agent
Ganz und gar nicht. Managed Hermes ist für alle gedacht, die noch nie mit einem Server gearbeitet haben. Die 1-Klick-Bereitstellung kümmert sich um alles – von der Serverumgebung bis zur KI-Konfiguration. Einfach auf „Bereitstellen“ klicken, und Ihr Assistent ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Kein Programmieren, keine Kommandozeilen, keine technischen Probleme.
Ihre Guthaben sind bereits integriert und ermöglichen einen unkomplizierten Start – Sie benötigen weder Drittanbieterkonten noch komplexe API-Schlüssel. Laden Sie Ihr Guthaben einfach direkt über Ihr Dashboard auf und beginnen Sie sofort mit der Automatisierung. Sie haben die Wahl: Nutzen Sie dieses integrierte Guthaben für maximale Einfachheit oder verbinden Sie Ihre externen Konten von Anbietern wie OpenAI oder Anthropic manuell per API.
Absolut. Jeder Hermes-Agent läuft in einer isolierten Umgebung, sodass Ihre Daten und Gespräche absolut vertraulich bleiben. Wir sichern jeden Container, um unbefugten Zugriff zu verhindern, und stellen standardmäßig ein benutzerdefiniertes Sicherheitsgateway bereit. Sie erhalten professionellen Schutz, ohne etwas konfigurieren zu müssen.
Ein VPS bietet Ihnen Root-Zugriff, macht Sie aber für Einrichtung, Sicherheit und Updates verantwortlich. Managed Hermes vereinfacht das für Sie. Wir kümmern uns um Infrastruktur, Updates und Backups, damit Sie sich auf Ihre KI konzentrieren können, anstatt einen Server zu verwalten. Benötigen Sie umfassende Anpassungsmöglichkeiten, ist ein VPS die bessere Wahl; für alle anderen ist Managed Hermes die optimale Lösung.
Hermes ist ein sich selbst verbessernder KI-Agent, der rund um die Uhr arbeitet, selbst wenn Ihr Laptop geschlossen ist. Im Gegensatz zu statischen Tools verfügt er über eine Lernschleife und einen permanenten Speicher. Das bedeutet, er lernt aus Erfahrung und verfeinert seine Fähigkeiten mit jeder Nutzung. Sie können ihn mit Apps wie Telegram verbinden, um Aufgaben zu automatisieren, Leads zu bearbeiten und Browser-Automatisierungen auszuführen. Stellen Sie sich Hermes als digitales Teammitglied vor, das nie schläft und mit der Zeit immer wertvoller wird.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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