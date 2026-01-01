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Was Hermes Agent für Sie erledigen kann
Persönlicher Assistent
Aufgaben, Erinnerungen und Chats organisieren. Ihr Agent lernt und merkt sich alles.
Programmierassistent
Schneller schreiben und debuggen – der Agent lernt Ihre Codebasis.
Recherche-Assistent
Themen zusammenfassen und Optionen vergleichen – mit Kontext, der über alle Sitzungen hinweg erhalten bleibt.
Verkaufsassistent
Auf Ihrer eigenen Infrastruktur Leads erfassen und Interessenten qualifizieren.