Hermes ist ein sich selbst verbessernder KI-Agent, der rund um die Uhr arbeitet, selbst wenn Ihr Laptop geschlossen ist. Im Gegensatz zu statischen Tools verfügt er über eine Lernschleife und einen permanenten Speicher. Das bedeutet, er lernt aus Erfahrung und verfeinert seine Fähigkeiten mit jeder Nutzung. Sie können ihn mit Apps wie Telegram verbinden, um Aufgaben zu automatisieren, Leads zu bearbeiten und Browser-Automatisierungen auszuführen. Stellen Sie sich Hermes als digitales Teammitglied vor, das nie schläft und mit der Zeit immer wertvoller wird.