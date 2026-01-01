Mit einem VPS erhalten Sie vollen Zugriff und Kontrolle über Ihren Server, sind jedoch selbst für Einrichtung, Updates und Sicherheit verantwortlich. OpenClaw 1-Klick nimmt Ihnen diesen Aufwand ab. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, halten Ihren Server stets auf der neuesten stabilen Version und fügen zusätzliche Sicherheitsebenen hinzu. So können Sie sich komplett auf Ihren KI-Assistenten konzentrieren, statt einen Server zu verwalten. Für Entwickler, die maximale Anpassung wünschen, sind unsere VPS OpenClaw-Pläne ideal.