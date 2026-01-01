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Setzen Sie OpenClaw in 3 einfachen Schritten ein
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OpenClaw mit Hostinger im Vergleich zu anderen Anbietern
Warum OpenClaw mit Hostinger einsetzen?
1-Klick Einrichtung
KI-Credits vorinstalliert
Standardmässig privat und sicher.
Für Sie eingerichtet und getestet
Läuft rund um die Uhr
Ihre KI erhält ihr eigenes Postfach
Möchten Sie tiefer in OpenClaw eintauchen?
OpenClaw richtig einrichten (Was Ihnen niemand sagt)
OpenClaw + WordPress-Leitfaden: Ich habe es ausprobiert und das Potenzial ist UNENDLICH!
Die 5 besten Anwendungsfälle für OpenClaw (ich habe sie alle ausprobiert!)
OpenClaw Hostinger - Häufig gestellte Fragen
Benötige ich technische Kenntnisse, um OpenClaw einzurichten?
Überhaupt nicht. OpenClaw mit 1-Klick ist für alle gedacht, die noch nie einen Server genutzt haben. Die 1-Klick-Installation übernimmt alles – vom Serverumfeld bis zur KI-Konfiguration. Einfach einen Plan wählen, auf „Starten“ klicken und Ihr persönlicher KI-Assistent ist innerhalb von Minuten einsatzbereit. Kein Programmieren, keine Kommandozeilen, keine komplizierten Dashboards.
Wie funktionieren KI-Credits und muss ich externe Konten einrichten?
Ihre KI-Credits sind bereits integriert und sofort einsatzbereit. Anders als bei einer herkömmlichen OpenClaw-Installation müssen Sie keine Konten bei KI-Anbietern wie OpenAI oder Anthropic erstellen, keine API-Schlüssel generieren und keine technische Konfiguration durchführen. Kaufen Sie einfach Credits über Ihr Hostinger-Dashboard und Ihr Assistent ist sofort startklar. Bei Bedarf können Sie Credits direkt im Dashboard aufladen – so einfach ist das.
Sind meine Daten privat und sicher?
Absolut. Jede OpenClaw-Einheit läuft in ihrer eigenen isolierten Umgebung, sodass Ihre Daten und Gespräche komplett von anderen Nutzern getrennt sind. Wir sichern jede Umgebung, um unbefugten Zugriff oder externe Änderungen zu blockieren. Jede Einheit wird standardmässig mit einem individuellen, hochkomplexen Sicherheits-Gateway geliefert. Sie erhalten professionellen Schutz, ohne etwas selbst konfigurieren zu müssen.
Wo liegt der Unterschied zwischen OpenClaw mit 1-Klick und OpenClaw auf einem VPS?
Mit einem VPS erhalten Sie vollen Zugriff und Kontrolle über Ihren Server, sind jedoch selbst für Einrichtung, Updates und Sicherheit verantwortlich. OpenClaw 1-Klick nimmt Ihnen diesen Aufwand ab. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, halten Ihren Server stets auf der neuesten stabilen Version und fügen zusätzliche Sicherheitsebenen hinzu. So können Sie sich komplett auf Ihren KI-Assistenten konzentrieren, statt einen Server zu verwalten. Für Entwickler, die maximale Anpassung wünschen, sind unsere VPS OpenClaw-Pläne ideal.
Was können Sie mit OpenClaw alles machen?
OpenClaw ist Ihr persönlicher KI-Assistent, der rund um die Uhr arbeitet – selbst wenn Ihr Laptop offline ist. Verbinden Sie ihn mit WhatsApp, Telegram, Slack oder Discord, um tägliche Aufgaben zu automatisieren, Gespräche zu verwalten, Leads zu bearbeiten, Browser-Automationen auszuführen und mehr. Stellen Sie sich OpenClaw als digitales Teammitglied vor, das niemals schläft und immer bereit ist zu helfen.