OpenClaw

Ihr eigener KI-Agent. Privat, immer verfügbar und in 60 Sekunden startklar.

Sobald bereitgestellt, übernimmt es Ihre täglichen Aufgaben rund um die Uhr, sogar während Sie schlafen.
Jetzt starten

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Sofortige Einrichtung

OpenClaw ist unglaublich einfach zu installieren und bringt KI-Agenten zu allen. Kein Fachjargon, keine Komplexität, einfach ein schneller Weg zu Ihrer ersten Automatisierung.

Wartungsfrei

Managed OpenClaw übernimmt alle Sicherheits-, Update- und Backup-Aufgaben. Ihre KI-Agenten laufen rund um die Uhr ohne manuellen Aufwand.

Integrierte Tools

OpenClaw bietet alles, was Sie für einen einfachen Einstieg benötigen – KI-Modelle, Web-Browsing und ein agentenbasiertes Postfach, alles integriert.

Wählen Sie Ihren Plan

Über 100'000 Agenten bereits im Einsatz
71% Rabatt
KI-Automatisierungs-Apps
CHF17.69
CHF5.09/Mon.
Jetzt starten
Verlängerungspreis CHF 10.29/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.

Für Sie verwaltet

Starten Sie Ihre gewählte Anwendung ohne Einrichtung, Wartung oder Infrastrukturmanagement.

In Ihrem Plan enthalten

Sofort einsatzbereit
Keine Wartung erforderlich
Visuelle Benutzeroberfläche enthalten
CLI-Zugriff inklusive
Telegram-Pairing integriert
KI-Credits enthalten
Verwenden Sie Ihren ChatGPT
Websuche inklusive
Agentic-E-Mail vorkonfiguriert
Sicherheit wird für Sie verwaltet
71% Rabatt
KI-Automatisierungs-Apps
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CHF5.09/Mon.
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Für Sie verwaltet

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In Ihrem Plan enthalten

Sofort einsatzbereit
Keine Wartung erforderlich
Visuelle Benutzeroberfläche enthalten
CLI-Zugriff inklusive
Telegram-Pairing integriert
KI-Credits enthalten
Verwenden Sie Ihren ChatGPT
Websuche inklusive
Agentic-E-Mail vorkonfiguriert
Sicherheit wird für Sie verwaltet

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Setzen Sie OpenClaw in 3 einfachen Schritten ein

Die manuelle Einrichtung von OpenClaw kann Stunden dauern. Mit Hostinger starten Sie sofort - ohne sich neues Wissen aneignen zu müssen.

Installieren Sie OpenClaw mit 1-Klick

Starten Sie Ihren Plan und wir kümmern uns um die Einrichtung. Technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Wählen Sie, wo Sie chatten möchten

Verbinden Sie sich über Telegram oder WhatsApp und starten Sie das Gespräch mit Ihrem KI-Assistenten in Sekundenschnelle.

OpenClaw ist einsatzbereit

Keine zusätzliche Einrichtung nötig – Ihr OpenClaw KI-Assistent ist einsatzbereit und startet sofort mit der Arbeit.
Los geht's

Ein Agent. Unbegrenzte Arbeitsabläufe.

Persönlicher Produktivitätsassistent

Eine Gründerin hat iMessage und Google Kalender verbunden. Nun sortiert das System ihre Nachrichten, verschiebt Meetings und fasst jeden Morgen alles Wichtige für sie zusammen.

Verkaufsassistent

Ein Berater hat den Agenten mit Telegram verbunden. Er qualifiziert Leads, protokolliert Kontakte und erstellt automatisch Follow-up-Nachrichten.

Programmierassistent

Ein Entwicklerteam hat in 5 Minuten einen Code-Review-Agenten eingerichtet. Er erkennt Fehler, schlägt Refactorings vor und reduziert die Bearbeitungszeit von Pull Requests von Stunden auf Minuten.

Forscher

Die Projektleiterin beauftragt ihren Agenten, vor jeder Anbieterentscheidung Tools zu vergleichen. Dieser fasst Abwägungen zusammen und kennzeichnet die Preise. Analysen, die schnell einen ganzen Tag beanspruchen könnten, entfallen.

Social-Media-Planer

Ein Creator hat OpenClaw Zugriff auf seinen Entwurfsordner gegeben. Es verwandelt grobe Notizen in fertige Beiträge und plant sie automatisch ein. Nie mehr morgens vor einer leeren Seite sitzen.

Support-Spezialist

Ein E‑Commerce-Team leitet den Discord-Support über OpenClaw. Nun kümmert sich das System um 60 % der Anfragen, bevor ein menschlicher Mitarbeiter sie sichtet.

OpenClaw mit Hostinger im Vergleich zu anderen Anbietern

Was ist der Unterschied zwischen OpenClaw bei Hostinger und den Mitbewerbern? Wir setzen auf Benutzerfreundlichkeit, damit Sie Ihren KI-Agenten in Sekundenschnelle nutzen können.
Image
Anderer Anbieter
In Sekundenschnelle fertig
Manuelle Installation und Umgebungskonfiguration
Keine Konfiguration erforderlich
Erfordert API-Schlüssel
KI-Credits vorinstalliert
Externe API-Konten erforderlich
Verwaltung visueller Agenten
Nein
Verwaltete Infrastruktur
Selbstverwaltet
Expertenunterstützung rund um die Uhr
NEIN
Kanalintegrationen mit einem Klick
Ja
Los geht's

Warum OpenClaw mit Hostinger einsetzen?

1-Klick Einrichtung

Starten Sie OpenClaw ganz einfach. Keine manuelle Einrichtung, keine komplexe Konfiguration.

KI-Credits vorinstalliert

KI-Assistenten verwenden Credits, um Antworten zu generieren und Aufgaben zu erledigen. Wir haben diese bereits für Sie hinzugefügt, damit Sie OpenClaw sofort nutzen können.

Standardmässig privat und sicher.

OpenClaw läuft auf einem privaten Speicher, sodass Ihre Daten und Chat-Protokolle privat bleiben.

Für Sie eingerichtet und getestet

Sie erhalten von Anfang an eine stabile, geprüfte Version von OpenClaw. Wir übernehmen die Tests und die Kompatibilität.

Läuft rund um die Uhr

Ihr OpenClaw-Assistent bleibt rund um die Uhr online und kümmert sich um Aufgaben sowie Gespräche, auch wenn Sie offline sind.

Ihre KI erhält ihr eigenes Postfach

„Anstatt deine persönliche E-Mail zu verwenden, kannst du ein separates OpenClaw-Postfach für mehr Sicherheit wählen.“

Möchten Sie tiefer in OpenClaw eintauchen?

OpenClaw richtig einrichten (Was Ihnen niemand sagt)

OpenClaw + WordPress-Leitfaden: Ich habe es ausprobiert und das Potenzial ist UNENDLICH!

Die 5 besten Anwendungsfälle für OpenClaw (ich habe sie alle ausprobiert!)

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„Teste es risikofrei mit unserer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen findest du in unserer Rückerstattungsrichtlinie.“
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OpenClaw Hostinger - Häufig gestellte Fragen

Finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu unserem 1-Klick OpenClaw.

Überhaupt nicht. OpenClaw mit 1-Klick ist für alle gedacht, die noch nie einen Server genutzt haben. Die 1-Klick-Installation übernimmt alles – vom Serverumfeld bis zur KI-Konfiguration. Einfach einen Plan wählen, auf „Starten“ klicken und Ihr persönlicher KI-Assistent ist innerhalb von Minuten einsatzbereit. Kein Programmieren, keine Kommandozeilen, keine komplizierten Dashboards.

Ihre KI-Credits sind bereits integriert und sofort einsatzbereit. Anders als bei einer herkömmlichen OpenClaw-Installation müssen Sie keine Konten bei KI-Anbietern wie OpenAI oder Anthropic erstellen, keine API-Schlüssel generieren und keine technische Konfiguration durchführen. Kaufen Sie einfach Credits über Ihr Hostinger-Dashboard und Ihr Assistent ist sofort startklar. Bei Bedarf können Sie Credits direkt im Dashboard aufladen – so einfach ist das.

Absolut. Jede OpenClaw-Einheit läuft in ihrer eigenen isolierten Umgebung, sodass Ihre Daten und Gespräche komplett von anderen Nutzern getrennt sind. Wir sichern jede Umgebung, um unbefugten Zugriff oder externe Änderungen zu blockieren. Jede Einheit wird standardmässig mit einem individuellen, hochkomplexen Sicherheits-Gateway geliefert. Sie erhalten professionellen Schutz, ohne etwas selbst konfigurieren zu müssen.

Mit einem VPS erhalten Sie vollen Zugriff und Kontrolle über Ihren Server, sind jedoch selbst für Einrichtung, Updates und Sicherheit verantwortlich. OpenClaw 1-Klick nimmt Ihnen diesen Aufwand ab. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, halten Ihren Server stets auf der neuesten stabilen Version und fügen zusätzliche Sicherheitsebenen hinzu. So können Sie sich komplett auf Ihren KI-Assistenten konzentrieren, statt einen Server zu verwalten. Für Entwickler, die maximale Anpassung wünschen, sind unsere VPS OpenClaw-Pläne ideal.

OpenClaw ist Ihr persönlicher KI-Assistent, der rund um die Uhr arbeitet – selbst wenn Ihr Laptop offline ist. Verbinden Sie ihn mit WhatsApp, Telegram, Slack oder Discord, um tägliche Aufgaben zu automatisieren, Gespräche zu verwalten, Leads zu bearbeiten, Browser-Automationen auszuführen und mehr. Stellen Sie sich OpenClaw als digitales Teammitglied vor, das niemals schläft und immer bereit ist zu helfen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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