OpenClaw mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Persönlicher KI-Assistent, der auf Ihrem eigenen VPS läuft, mit einheitlicher Steuerung über WhatsApp, Telegram, Slack, Discord und mehr.
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Was Sie mit OpenClaw erstellen können
OpenClaw ist eine selbst gehostete persönliche KI-Assistentenplattform, die sich mit den Messaging-Kanälen verbindet, die Sie bereits nutzen – WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage und Microsoft Teams – über ein einziges Gateway, das auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft. Im Gegensatz zu cloudbasierten Assistenten behält OpenClaw alle Konversationen, Kontexte und Daten unter Ihrer Kontrolle, während es auf jeder Plattform stets verfügbar bleibt.
Die Gateway-Architektur unterstützt mehrere KI-Modellanbieter, darunter Anthropic Claude und OpenAI, sodass Sie das Modell wählen können, das zu jeder Aufgabe passt. Sprachfunktionen, Browser-Automatisierung und eine erweiterbare Skills-Plattform bedeuten, dass OpenClaw alles von schnellen Nachrichtenantworten bis hin zu komplexen automatisierten Workflows bewältigen kann.
Hauptmerkmale von OpenClaw
Multi-Kanal-Messaging
Ein Assistent, der über WhatsApp, Telegram, Slack, Discord und über 10 weitere Plattformen von einem einzigen Gateway aus erreichbar ist.
Mehrere KI-Anbieter
Wechseln Sie zwischen Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini und anderen Modellen, je nach der jeweiligen Aufgabe.
Sprach- & Browser-Steuerung
Der Always-on-Gesprächsmodus und die dedizierte Chrome-Automatisierung ermöglichen Sprachinteraktionen und die webbasierte Aufgabenausführung.
Interaktives Canvas
Agentengesteuerte visuelle Arbeitsbereiche ermöglichen es dem Assistenten, reichhaltige interaktive Schnittstellen über einfache Textantworten hinaus darzustellen.
Erweiterbare Kompetenzen-Plattform
Fügen Sie gebündelte, verwaltete oder benutzerdefinierte Fähigkeiten auf Arbeitsbereichsebene hinzu, um die Möglichkeiten Ihres Assistenten zu erweitern, ohne von Grund auf neu aufzubauen.
Warum OpenClaw auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.