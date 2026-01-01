Deploy Agent Zero in one click installation.
Open-source AI agent framework that executes code, browses the web, and creates tools autonomously using your chosen LLM.
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Was Sie damit bauen können Agent Zero
Agent Zero is an open-source, general-purpose AI agent framework that goes beyond chat interfaces to give an LLM access to a full computer environment. Agents can execute terminal commands, write and run code, browse the web, manage files, and dynamically create new tools to accomplish tasks—all without predefined workflows or fixed capabilities.
The framework supports multiple LLM providers including OpenAI, Anthropic, Google, and local models via Ollama, so you choose the model that fits your budget and requirements. Multi-agent cooperation allows complex tasks to be delegated to specialized subordinate agents, while a FAISS-powered persistent memory system lets agents learn from past interactions. This deployment includes a built-in SearXNG search engine, SSH server for code execution, and persistent storage for agent data.
Hauptmerkmale von Agent Zero
Full computer environment
Agents execute terminal commands, write files, install packages, and run code directly in a secure container—enabling tasks that go far beyond what chat-only AI tools can accomplish.
Multi-agent cooperation
Complex tasks are broken into subtasks and delegated to specialized subordinate agents, allowing parallel workstreams and more reliable completion of long, multi-step jobs.
Persistent memory
FAISS vector storage lets agents remember and retrieve context from past conversations and tasks, so knowledge accumulates over time rather than starting fresh each session.
Multi-provider LLM support
Connect to OpenAI, Anthropic, Google, Groq, OpenRouter, or local Ollama models, giving you full control over cost, latency, and data privacy for each use case.
Built-in web search
An integrated SearXNG meta-search engine gives agents web research capabilities without depending on external paid search APIs or leaking queries to commercial providers.
Warum Agent Zero auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.