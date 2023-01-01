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Hermes Agent

Hermes Agent

Selbstverbessernder KI-Agent mit integrierter Lernschleife und Multi-Plattform-Messaging

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n8n

n8n

Workflow-Automatisierungsplattform mit visueller knotenbasierter Oberfläche

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OpenClaw

OpenClaw

Persönlicher KI-Assistent mit Multi-Channel-Messaging-Unterstützung (ehemals Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip ist eine KI/ML-Orchestrierungsplattform für autonome Teams

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2FAuth

2FAuth

Selbst gehosteter Zwei-Faktor-Authentifizierungscode-Manager für Web und Mobil

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9router

9router

KI-API-Routing-Proxy mit Token-Optimierung für über 40 LLM-Anbieter

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Ackee

Ackee

Ackee ist ein selbst gehostetes Node.js Analyse-Tool für datenschutzorientiertes Website-Tracking

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Activepieces

Activepieces

Open-Source No-Code Workflow-Automatisierung mit über 200 App-Integrationen

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Actual Budget

Actual Budget

Datenschutzfokussierte persönliche Finanz-App mit Umschlagbudgetierung

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Adminer

Adminer

Voll ausgestattete Datenbankverwaltungsoberfläche für mehr als 11 Datenbanksysteme

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AdventureLog

AdventureLog

Selbstgehosteter Reise-Tracker und Reiseplaner mit interaktiven Karten

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AFFiNE

AFFiNE

All-in-One-Arbeitsbereich, der Dokumente, Whiteboards und Datenbanken mit KI kombiniert

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Open-Source LLMOps Plattform für Prompts, Evaluierung und LLM-Beobachtbarkeit

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agentmemory

agentmemory

Persistenter Speicher für KI-Codierungsagenten mit hybrider BM25-Vektor- und Graphensuche

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Persönliche Musikbibliotheken über einen Subsonic-kompatiblen API-Server streamen

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AirTrail

AirTrail

Persönliches Flugtagebuch mit interaktiver Karte, Statistiken und Mehrbenutzerunterstützung

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AiToEarn

AiToEarn

Open-Source-KI-Content-Marketing-Agent für Multiplattform-Veröffentlichung und Monetarisierung

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Open-Source-Alarmmanagement-Plattform zur Konsolidierung von Überwachungsalarmen

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Alexandrie

Alexandrie

Selbstgehostete Wissensdatenbank mit erweitertem Markdown und Berechtigungen pro Dokument

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AList

AList

Selbst gehosteter Dateilisten- und WebDAV-Server mit Unterstützung für über 30 Speicher-Backends

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AllTube

AllTube

Weboberfläche zum Herunterladen von Videos von YouTube und anderen Websites

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Ampache

Ampache

Ampache ist eine webbasierte Audio-/Video-Streaming-Anwendung und Medienverwaltung

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Leichtgewichtiges selbstgehostetes Wiki mit Git-gestützten Seiten und Markdown-Bearbeitung

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne Datenbankanforderungen

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AnythingLLM

AnythingLLM

All-in-One KI-Anwendung für RAG, Agenten und Chatbots mit jedem LLM-Anbieter

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Apache Answer

Apache Answer

Open-Source Frage-Antwort-Plattform für den Wissensaustausch im Team und den Aufbau von Communitys

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Apache DevLake

Apache DevLake

Open-Source Plattform für DORA-Metriken und Ingenieurteam-Analysen

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Clientloses webbasiertes Remote-Desktop-Gateway für RDP, VNC, SSH und Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Enterprise-Open-Source-Suchplattform, basierend auf Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset ist eine moderne Plattform zur Datenexploration und -visualisierung für BI

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy ist ein KI-gestützter Open-Source-Arbeitsbereich und eine Notion-Alternative

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Apprise API

Apprise API

Schlanke REST API zum Senden von Push-Benachrichtigungen an über 120 Dienste

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Appsmith

Appsmith

Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen interner Tools und Anwendungen

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Aptabase

Aptabase

Datenschutzorientierte SDK-Analysen für mobile, Desktop- und Web-Apps

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ArangoDB

ArangoDB

Native Multi-Modell-Datenbank für Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-Daten

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ArcadeDB

ArcadeDB

Multi-Modell-Datenbank für Graph-, Dokument-, Schlüssel-Wert- und Zeitreihendaten

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ArchiveBox

ArchiveBox

Selbst gehostete Internet-Archivierungslösung zur Archivierung von Webseiten und Medien

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Leichtgewichtiges selbstgehostetes Kommentarsystem mit Go-Backend und einbettbarem JS-Widget

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AstrBot

AstrBot

AstrBot ist ein Open-Source-Multiplattform-KI-Chatbot-Framework

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Selbst gehosteter Hörbuch- und Podcast-Server mit Mehrbenutzerunterstützung

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Authentik

Authentik

Open-Source-Identitätsanbieter, der sich auf Flexibilität und Vielseitigkeit konzentriert

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Authorizer

Authorizer

Open-Source selbstgehosteter Authentifizierungsserver mit Social Login, MFA und RBAC

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Autobase

Autobase

Open-Source selbstgehostete Database-as-a-Service-Plattform für die PostgreSQL-Automatisierung

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autobrr

autobrr

Modernes Download-Automatisierungstool für Torrents und Usenet mit Echtzeit-IRC-Überwachung

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Automatisch

Automatisch

Open-Source Zapier-Alternative zum Verbinden von Apps und Automatisieren von Workflows

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Baby Buddy

Baby Buddy

Baby-Tracking-App, die Eltern bei der Überwachung täglicher Aktivitäten und der Gesundheit unterstützt

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Backrest

Backrest

Web-Oberfläche für restic-Backups mit Zeitplanung, Verschlüsselung und Wiederherstellung auf Dateiebene

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Baikal

Baikal

Selbst gehosteter CalDAV- und CardDAV-Server für Kalender und Kontakte

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Bar Assistant

Bar Assistant

Selbst gehostete Cocktailrezept-Verwaltung und Hausbar-Bestandsverfolgung

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Baserow

Baserow

Open-Source No-Code-Datenbank und Airtable-Alternative für Teams

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Bazarr

Bazarr

Automatisierte Verwaltung und Download von Untertiteln als Ergänzung für Sonarr und Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistischer, selbstgehosteter Gewohnheitstracker, der sich auf tägliche Check-ins und Serien konzentriert

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BentoPDF

BentoPDF

Datenschutzorientiertes, browserbasiertes PDF-Toolkit zum Zusammenführen, Teilen, Konvertieren und Bearbeiten von PDFs

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Beszel

Beszel

Leichtgewichtige Server-Überwachungsplattform mit Docker-Statistiken und Warnmeldungen

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Beszel Agent

Beszel Agent

Schlanker Überwachungsagent für das Beszel-Server-Überwachungssystem

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bewCloud

bewCloud

Leichtgewichtiger selbst gehosteter Cloud-Speicher mit Dateisynchronisierung und CalDAV/CardDAV-Unterstützung

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Bigcapital

Bigcapital

Selbst gehostete Finanzbuchhaltungsplattform mit intelligentem Reporting und Mehrwährungsunterstützung

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Black Candy

Black Candy

Selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit Web-Player und mobilen Apps

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

KI-gestützte Plattform für Notizen und Mikroblogging mit Markdown-Unterstützung und Aufgabenverwaltung

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Persönlicher Datenserver für das dezentrale soziale Netzwerk Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Selbstgehosteter KI-Codierungsassistent zur Full-Stack-App-Generierung im Browser

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Bookshelf

Bookshelf

E-Book- und Hörbuch-Sammlungsverwaltung – eine Community-Fortführung von Readarr

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BookStack

BookStack

Strukturiertes, selbst gehostetes Wiki für Teams mit Büchern, Kapiteln, Seiten und Suche

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Verwandeln Sie jeden öffentlichen Telegram-Kanal in einen SEO-freundlichen Microblog mit RSS

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Browserless

Browserless

Headless Chrome Browser als Service für Web-Scraping und Automatisierung

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Budge

Budge

App zur Budgetierung, Ausgabenverfolgung und Finanzplanung persönlicher Finanzen.

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Budibase

Budibase

Low-Code-Plattform zum Erstellen von Geschäftsanwendungen und Workflows in Minuten

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BugSink

BugSink

Selbst gehostete Fehlerverfolgungsplattform zur Anwendungsüberwachung

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Buildbot

Buildbot

Selbstgehostetes CI/CD-Framework für automatisierte Builds und Deployments

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Bytebase

Bytebase

Open-Source-Plattform für Datenbankschema-Änderungsmanagement und DevOps

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ByteChef

ByteChef

Open-Source Low-Code-Plattform für API-Integration und Workflow-Automatisierung

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ByteStash

ByteStash

Selbstgehosteter Code-Snippet-Manager mit Syntaxhervorhebung und Suchfunktion

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web ist eine Webanwendung zum Durchsuchen, Lesen und Verwalten Ihrer E-Book-Bibliothek

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Cap

Cap

Datenschutzorientierte Proof-of-Work-CAPTCHA-Alternative ohne Nachverfolgung

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Casdoor

Casdoor

Open-Source-IAM-Plattform mit Unterstützung für SSO, OAuth 2.0, OIDC und SAML

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Castopod

Castopod

Open-Source Podcast-Hosting-Plattform mit Analysen und Social Media-Funktionen

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo ist ein skalierbarer Echtzeit-Nachrichtenserver zum Erstellen von Live-Anwendungen

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changedetection.io

changedetection.io

Tool zur Erkennung und Überwachung von Website-Änderungen mit visueller Auswahl und Benachrichtigungen

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ChartDB

ChartDB

Open-Source-Datenbankdiagramm-Editor mit KI-DDL-Export und Schema-Visualisierung

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Chatpad AI

Chatpad AI

Datenschutzfokussierte ChatGPT-Weboberfläche mit lokaler Datenspeicherung und Konversationsverwaltung

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Checkcle

Checkcle

Full-Stack-Uptime- und Infrastruktur-Monitoring mit öffentlichen Statusseiten

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Checkmate

Checkmate

Open-Source-Anwendung zur Serverüberwachung und Uptime-Verfolgung

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Checkmk

Checkmk

Infrastruktur- und Anwendungsüberwachung mit automatischer Erkennung und Alarmierung

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Chibisafe

Chibisafe

Selbstgehosteter Dateitresor zum Hochladen und Teilen von Dateien mit Freigabelinks

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Open-Source-Plattform für das Mitarbeiter-Onboarding mit Slack-Bot und Workflow-Automatisierung

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Chroma

Chroma

Open-Source Embedding-Datenbank für KI-Anwendungen und semantische Suche

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ClassicPress

ClassicPress

WordPress-Fork ohne Gutenberg-Block-Editor, Fokus auf Stabilität

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ClickHouse

ClickHouse

Spaltenbasierte OLAP-Datenbank für Echtzeitanalysen mit Millisekunden-Abfragelatenz

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CloudBeaver

CloudBeaver

Webbasiertes Datenbankverwaltungstool für umfassende Datenverwaltung

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Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel-Daemon zum sicheren Fernzugriff ohne Portöffnung

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Cloudreve

Cloudreve

Selbst gehostete Cloud-Speicherplattform mit Dateiverwaltungs- und Freigabefunktionen

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

Leichtgewichtige Headless-CMS-Plattform für Content-Management und APIs

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Code-Server

Code-Server

VS Code im Browser für die Remote-Entwicklung von jedem Gerät

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Coder

Coder

Open-Source-Plattform zur Bereitstellung selbstgehosteter Cloud-Entwicklungsumgebungen

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CodiMD

CodiMD

Echtzeit-Markdown-Editor zur Zusammenarbeit an Dokumentationen und Notizen

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Collabora Online

Collabora Online

Selbstgehostete browserbasierte Office-Suite zur kollaborativen Dokumentenbearbeitung

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CommaFeed

CommaFeed

Selbstgehosteter Google-Reader-inspirierter RSS-Reader mit Tastaturkürzeln und mobilen Apps

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ConvertX

ConvertX

Selbstgehosteter Online-Dateikonverter, der über 1000 Formate unterstützt

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Convex

Convex

Open-Source reaktive Datenbankplattform für die Entwicklung moderner Anwendungen

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COPS

COPS

Leichter PHP OPDS- und HTML-Server, der eine Calibre E-Book-Bibliothek für mobile Lesegeräte und Browser bereitstellt

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CoreControl

CoreControl

Selbst gehostetes Dashboard zur Verwaltung von Servern, Verfügbarkeit und Netzwerkinfrastruktur

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Countly

Countly

Datenschutzorientierte Produktanalysen für mobile, Web- und Desktop-Anwendungen

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Crawl4AI

Crawl4AI

Open-Source Web-Crawler für KI-Anwendungen mit LLM-bereiter Ausgabe

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

OSINT-Plattform, die 27 globale Echtzeit-Datenquellen in einem einheitlichen Dashboard aggregiert

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

Ende-zu-Ende-verschlüsselte kollaborative Office-Suite mit Zero-Knowledge-Speicherung

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CyberChef

CyberChef

Webbasiertes Tool für Verschlüsselung, Kodierung, Komprimierung und Datenanalyse

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Dagu

Dagu

DAG-basierter Workflow-Scheduler mit Web-Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Cron-Jobs und Aufgaben-Pipelines

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Damselfly

Damselfly

Selbstgehosteter Fotomanager mit Gesichtserkennung und Objekterkennung

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dashdot

dashdot

Minimalistisches Server-Dashboard mit Echtzeit-CPU-, RAM-, Speicher- und Netzwerkstatistiken

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Dashy

Dashy

Ein selbst hostbares persönliches Dashboard mit Widgets, Themes und Statusprüfung

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Databag

Databag

Selbst gehosteter, föderierter Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und themenbasierten Threads

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Databasus

Databasus

Databasus ist ein Datenbank-Backup-Tool für PostgreSQL, MySQL und MongoDB

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Dataline

Dataline

KI-gestützte SQL-Chat-Schnittstelle zum Erkunden und Visualisieren beliebiger Datenbanken

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Dawarich

Dawarich

Selbstgehosteter Standortverlauf-Tracker mit Heatmaps und Reisestatistiken

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite ist ein visuelles Tool zum Erstellen, Entwerfen und Bearbeiten von SQLite-Datenbankdateien.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Die Denoland Schlüssel-Werte-Datenbank für Deno Deploy

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Dify

Dify

Open-Source-Plattform zum Erstellen von LLM-Anwendungen mit RAG, Agenten und Workflows

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Directus

Directus

Headless CMS, das Datenbanken mit dynamischer API und Admin-App umschließt

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Dittofeed

Dittofeed

Open-Source-Kundenbindungsplattform für automatisiertes Multi-Channel-Messaging

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Diun

Diun

Docker Image Update Notifier für Benachrichtigungen bei Image-Updates

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docassemble

docassemble

Open-Source-Expertensystem für geführte Interviews und automatisierte Dokumentenerstellung

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Docker Registry

Docker Registry

Private Docker-Registry zum Speichern und Verteilen von Container-Images

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Dockge

Dockge

Dockge ist ein schicker, benutzerfreundlicher und reaktiver selbst gehosteter Docker Compose Stack Manager

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Docmost

Docmost

Kollaboratives Wiki und Dokumentationsplattform mit Echtzeitbearbeitung

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Docspell

Docspell

Selbst gehosteter Dokumenten-Organizer mit OCR, NLP-Extraktion und Volltextsuche

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Documenso

Documenso

Open-Source-Dokumenten-Signaturplattform für digitale Signaturen

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DocuSeal

DocuSeal

Open-Source-Plattform zur Dokumentenunterzeichnung mit E-Signatur-Funktionen

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Dograh

Dograh

Open-Source No-Code-Plattform zum Erstellen von KI-Sprachagenten in Minuten

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DokuWiki

DokuWiki

Schlanke dateibasierte Wiki-Plattform für Dokumentation und Wissensdatenbanken

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Dolibarr

Dolibarr

Open-Source ERP/CRM-Plattform zur Verwaltung von Geschäftsabläufen

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Domain Locker

Domain Locker

Einheitliche Plattform zur Verwaltung und Überwachung von Domainnamen-Portfolios

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Spotify-Musik von YouTube mit Albumcover, Liedtexten und Metadaten herunterladen

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Dozzle

Dozzle

Leichtgewichtige Web-UI zur Echtzeit-Anzeige von Docker-Container-Logs

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Dragonfly

Dragonfly

Hochleistungs-Redis-kompatibler In-Memory-Datenspeicher für moderne Hardware

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draw.io

draw.io

Kostenloses Open-Source-Diagramm-Tool für Flussdiagramme, UML und Netzwerkdiagramme

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drawDB

drawDB

Browserbasierter Datenbankdiagramm-Editor mit SQL-Export und -Import

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Kostenloses, selbstgehostetes Drizzle Studio auf Steroiden für die Datenbankverwaltung

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Drupal

Drupal

Open-Source CMS zum Erstellen und Verwalten dynamischer Websites

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DuckDNS

DuckDNS

Kostenloser dynamischer DNS-Dienst für die Zuordnung von IP-Adressen zu Domains

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DumbDo

DumbDo

DumbDo ist eine kinderleichte, selbst gehostete To-Do-Liste, die einfach funktioniert

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Duplicati

Duplicati

Verschlüsselte Backup-Lösung mit Unterstützung für Cloud-Speicher und Remote-Server

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Kostenloses Terminplanungssystem für Unternehmen und Geschäftspersonen

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Leichtgewichtiger MQTT-Broker für IoT- und Messaging-Anwendungen

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EdgeDB

EdgeDB

Graph-relationale Datenbank der nächsten Generation, basierend auf PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Verteilte Such- und Analyse-Engine basierend auf Apache Lucene

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Element

Element

Sicherer Matrix-Client mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und plattformübergreifendem Messaging

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EmailEngine

EmailEngine

Selbstgehosteter E-Mail-API-Proxy, der IMAP und SMTP mit REST-Endpunkten verbindet

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

Statistik- und Analysetool für Emby- und Jellyfin-Medienserver

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Enclosed

Enclosed

Minimalistische Webanwendung zum Senden privater und sicher verschlüsselter Notizen

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ErsatzTV

ErsatzTV

Selbstgehosteter IPTV-Server, der Live-Kanäle aus Ihrer Medienbibliothek erstellt

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Erugo

Erugo

Selbstgehostete Dateifreigabeplattform mit Passwortschutz und Ablaufkontrollen

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ESPHome

ESPHome

System zur Steuerung von ESP8266-/ESP32-Mikrocontrollern mit YAML

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EspoCRM

EspoCRM

Kostenloses Open-Source-CRM zur Verwaltung von Kontakten, Geschäften und Kundenbeziehungen

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Etherpad

Etherpad

Dokument-Editor zur Zusammenarbeit in Echtzeit mit Live-Bearbeitung und Versionsverlauf

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EverShop

EverShop

Moderne Open-Source E-Commerce-Plattform auf Node.js, React, GraphQL und PostgreSQL

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Evolution API

Evolution API

Open-Source WhatsApp API für Chatbots, Automatisierung und Messaging-Integrationen

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Evolution Go

Evolution Go

Leistungsstarkes WhatsApp-API-Gateway in Go für die Nachrichtenautomatisierung

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Excalidraw

Excalidraw

Virtuelles Whiteboard zum Skizzieren handgezeichneter Diagramme und kollaborativen Brainstorming

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Expensave

Expensave

Anwendung zur Nachverfolgung persönlicher und Familien-Ausgaben

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

Schlanker, selbstgehosteter persönlicher Ausgaben-Tracker mit Dashboard und CSV-Import

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Explo

Explo

Wandelt ListenBrainz-Empfehlungen in Wiedergabelisten in Ihrer Musikbibliothek um

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

Schlanker persönlicher Finanz-Tracker mit mobiler PWA und Belegscannen

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Faraday

Faraday

Open-Source-Schwachstellenmanagement-Plattform für Sicherheitsteams

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Fasten Health

Fasten Health

Selbst gehosteter Manager für persönliche und familiäre elektronische Patientenakten

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Fider

Fider

Open-Source Feedback-Plattform zum Sammeln und Verwalten von Benutzer-Feedback

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File Browser

File Browser

Webbasierter Dateimanager zum Durchsuchen, Hochladen und Verwalten von Dateien auf Ihrem Server

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File Drop

File Drop

Dezentralisierte Peer-to-Peer-Dateifreigabe mittels IPFS-Technologie

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FileFlows

FileFlows

Automatisierter Mediendateiprozessor, der Dateigrößen um bis zu 90 % reduziert

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FileGator

FileGator

Selbst gehosteter Mehrbenutzer-Dateimanager mit rollenbasierten Berechtigungen und ohne Datenbank

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Filestash

Filestash

Selbst gehosteter Dateimanager für FTP, SFTP, S3, WebDAV und 20+ Speicher-Backends

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Firefly

Firefly

Einfacher WireGuard-VPN-Server mit Web-Verwaltungsoberfläche

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Firefly III

Firefly III

Professioneller selbstgehosteter persönlicher Finanz- und Budgetmanager

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Firefox

Firefox

Selbstgehosteter Firefox-Browser, zugänglich über eine Weboberfläche

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Flagsmith

Flagsmith

Open-Source Feature-Flag und Remote-Config-Dienst mit A/B-Testing

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Flame

Flame

Selbstgehostete Startseite und Anwendungs-Dashboard für Ihr Homelab

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FlareSolverr

FlareSolverr

Proxy-Server zur Umgehung des Cloudflare-Schutzes beim Web-Scraping

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Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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flatnotes

flatnotes

Datenbanklose Markdown Notiz-App mit Wikilinks und Volltextsuche

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Fleet

Fleet

Open-Source-Plattform für Geräteverwaltung und Endpunktsicherheit, betrieben von osquery

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FlexGet

FlexGet

YAML-gesteuertes Automatisierungstool zum Herunterladen von Medien von RSS, Torrents und Usenet

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Flipt

Flipt

Selbst gehostete Feature-Flag-Management-Plattform mit Git-Integration

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Flowise

Flowise

Open-Source Low-Code-Tool zum Erstellen von LLM-Orchestrierungsabläufen und KI-Agenten

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Focalboard

Focalboard

Open-Source Projektverwaltungstool mit Kanban-Boards, Tabellen und Kalenderansichten

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Forgejo

Forgejo

Selbstgehosteter schlanker Git-Dienst mit Weboberfläche und Kollaborationsfunktionen

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Form.io

Form.io

Open-Source Formular-Builder und Datenmanagement-Plattform mit REST-API

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Formbricks

Formbricks

Open-Source-Umfrageplattform für In-App-, Link-, Website- und E-Mail-Feedback

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FossFLOW

FossFLOW

Browserbasiertes isometrisches Diagramm-Tool zur Infrastrukturvisualisierung

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Foundry VTT

Foundry VTT

Selbstgehosteter virtueller Spieltisch für Online-Rollenspielkampagnen mit Karten und Würfeln

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FreeCAD

FreeCAD

Browserbasierter parametrischer 3D-CAD-Modellierer für Konstruktion und Design

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FreeScout

FreeScout

Leichtgewichtiges Open-Source-Helpdesk- und Shared-Inbox-System

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FreshRSS

FreshRSS

Selbstgehosteter RSS-Feed-Aggregator zum Verwalten und Lesen Ihrer Feeds

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Gatus

Gatus

Entwicklerorientierte Statusseite mit Multi-Protokoll-Verfügbarkeitsüberwachung und Alarmierung

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Gerrit

Gerrit

Unternehmensfähiges, webbasiertes Code-Review-System, das auf Git aufbaut

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Ghost

Ghost

Ghost ist eine leistungsstarke Plattform für professionelles Publizieren.

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Ghostfolio

Ghostfolio

Open-Source Vermögensverwaltungssoftware zur Überwachung von Anlageportfolios

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GIMP

GIMP

Browserbasiertes professionelles Bildbearbeitungsprogramm und Grafikdesign-Tool

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Gitea

Gitea

Gitea ist eine schlanke Open-Source Git-Hosting-Plattform

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GitIngest

GitIngest

Git zu LLM-freundlichem Textkonverter für KI-gestützte Code-Analyse

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GitLab

GitLab

GitLab ist eine vollständige DevOps-Plattform für die Git-Repository-Verwaltung und CI/CD

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Glance

Glance

Selbst gehostetes Dashboard, das alle Ihre Feeds an einem Ort zusammenführt

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Glances

Glances

Glances ist ein plattformübergreifendes Systemüberwachungstool mit Weboberfläche

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GlitchTip

GlitchTip

Sentry-kompatible Fehlerverfolgungs- und Leistungsüberwachungsplattform

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GLPI

GLPI

Open-Source IT-Asset-Management- und Helpdesk-Software für IT-Betriebe

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GoatCounter

GoatCounter

Datenschutzorientierte Webanalyse ohne Cookies oder die Verfolgung personenbezogener Daten

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GoCD

GoCD

Continuous-Delivery-Server mit Wertstromanalyse und Pipeline-Modellierung

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Gogs

Gogs

Gogs ist ein selbst gehosteter Git-Dienst für problemloses Projektmanagement

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Gokapi

Gokapi

Selbst gehosteter Dateifreigabe-Server mit ablaufenden Links und S3-Unterstützung

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Gonic

Gonic

Leichtgewichtiger, selbstgehosteter Subsonic Musik-Streaming-Server, in Go geschrieben

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Gotenberg

Gotenberg

Docker-gestützte zustandslose API für nahtlose PDF-Konvertierung und -Generierung

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Gotify

Gotify

Selbstgehosteter Push-Benachrichtigungsserver mit einer einfachen REST-API

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GoWA

GoWA

WhatsApp REST API und Webinterface für geräteübergreifende Nachrichtenautomatisierung

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Grafana

Grafana

Open-Source Beobachtungsplattform für Metrik-Visualisierung und -Überwachung

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Gramps Web

Gramps Web

Selbst gehostete Genealogie-Plattform zum Erstellen und Teilen von Stammbäumen

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Grav

Grav

Modernes Flat-File-CMS, das keine Datenbank benötigt, nur Dateien und Ordner

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Grimmory

Grimmory

Selbstgehosteter Buchsammlungsmanager mit integriertem Lesegerät und Gerätesynchronisierung

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Grimoire

Grimoire

Selbstgehosteter Lesezeichen-Manager mit automatischer Metadatenextraktion und Volltextsuche

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Grist

Grist

Open-Source Hybrid aus Tabellenkalkulation und Datenbank zum Erstellen von Datenanwendungen

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

Open-Source Feature-Flagging- und A/B-Testplattform

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Habitica

Habitica

Gamifizierte Aufgabenverwaltung, die Produktivität in ein RPG-Abenteuer verwandelt

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Halo

Halo

Modernes Open-Source-CMS mit Plugin-Marktplatz und blockbasiertem Editor

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Harness

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End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Open-Source GraphQL-Engine mit sofortigen APIs über jede Datenbank

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Headscale

Selbstgehosteter Tailscale-kompatibler Steuerungsserver für WireGuard-Mesh-Netzwerke

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Healthchecks

Healthchecks

Open-Source-Cron-Job- und Hintergrundaufgaben-Überwachung mit Sofortbenachrichtigungen

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HedgeDoc

HedgeDoc

Echtzeit-Markdown-Editor zur Zusammenarbeit an Team-Dokumentation

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Heimdall

Heimdall

Anwendungs-Dashboard zum Organisieren und Zugreifen auf Ihre Webdienste

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Hermes Agent

Hermes Agent

Selbstverbessernder KI-Agent mit integrierter Lernschleife und Multi-Plattform-Messaging

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

Selbst gehosteter Hermes AI-Agent und Web-Chat-UI, gebündelt in einem Docker-Deployment

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

Open-Source-Web-UI-Kommandozentrale für den Hermes KI-Agenten

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HeyForm

HeyForm

Open-Source-Konversationsformular-Builder mit bedingter Logik und Analysen

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Hi.Events

Hi.Events

Open-Source selbstgehostete Eventmanagement- und Ticketing-Plattform

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Homarr

Homarr

Modernes, selbst gehostetes Dashboard zur Organisation und Überwachung all Ihrer Dienste

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Home Assistant

Home Assistant

Open-Source-Heimautomatisierungsplattform zur Steuerung intelligenter Geräte

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Homebox

Homebox

Inventar- und Organisationssystem für Heimanwender

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Homebridge

Homebridge

HomeKit-Brücke für Nicht-Apple-Smart-Home-Geräte mit Plugins

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Homepage

Homepage

Modernes, anpassbares Anwendungs-Dashboard mit Docker-Integration

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Homer

Homer

Einfaches, selbst gehostetes statisches Dashboard zum Organisieren all Ihrer Serverdienste

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Hoop

Hoop

Infrastruktur-Zugangs-Gateway mit automatischer Datenmaskierung und Audit-Trails

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

Selbst gehostetes Pflanzenverwaltungssystem zur Verfolgung von Pflegeroutinen und Gartenorganisation

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Huginn

Huginn

Selbst gehostete Automatisierungsplattform zum Erstellen von Überwachungsagenten

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Hugo

Hugo

Blitzschneller Generator für statische Websites – mit Go entwickelt

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HumHub

HumHub

Open-Source Enterprise Social Network und Intranet-Plattform für Teams

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imgproxy

imgproxy

Schneller On-the-fly-Bildverarbeitungsserver für Größenänderung, Zuschneiden und Formatkonvertierung

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Immich

Immich

Immich ist eine leistungsstarke, selbst gehostete Foto- und Videoverwaltungslösung

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Infisical

Infisical

Open-Source Secrets Manager zum Synchronisieren von Umgebungsvariablen und API-Schlüsseln über Teams und Infrastruktur hinweg

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Vereinheitlichte Zeitreihenplattform mit Flux-Abfragen und integrierter Weboberfläche

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Inkscape

Inkscape

Browserbasierter Vektorgrafik-Editor für Illustrationen und SVG-Design

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InsForge

InsForge

Open-Source-Backend-Plattform mit Authentifizierung, Datenbank und Speicher für KI-Agenten

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InvenTree

InvenTree

Open-Source Teileinventar und BOM-Management für Entwicklungsteams

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Invidious

Invidious

Datenschutzfreundliches alternatives Frontend für YouTube ohne Werbung oder Tracking

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Invio

Invio

Minimalistisches selbst gehostetes Rechnungssystem für Freiberufler und kleine Teams

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Open-Source Rechnungs- und Abrechnungsplattform für Freiberufler und kleine Unternehmen

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Open-Source-Rechnungsplattform mit Angeboten, Ausgaben und Zahlungsportal

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Isso

Isso

Leichtgewichtige, selbstgehostete Disqus-Alternative für Blogs und statische Websites

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Open-Source PSA-Plattform für MSPs mit IT-Dokumentation, Ticketing und Abrechnung

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iTop

iTop

Open-Source ITSM-Plattform und CMDB für IT-Service- und Infrastrukturmanagement

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Jackett

Jackett

Torrent-Tracker-Proxy, der Abfragen für Sonarr, Radarr und andere Automatisierungstools übersetzt

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Jaeger

Jaeger

Jaeger ist ein Open-Source-System für verteiltes Tracing zur Überwachung von Microservices

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Jellyfin

Jellyfin

Kostenloser Open-Source-Medienserver zum Organisieren und Streamen Ihrer Medienbibliothek

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Jellyseerr

Jellyseerr

Tool zur Verwaltung von Medienanfragen für Jellyfin, Emby und Plex mit Genehmigungs-Workflow

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Jenkins

Jenkins

Jenkins ist ein Open-Source-Automatisierungsserver für CI/CD-Pipelines

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Selbstgehostete Videokonferenzplattform mit Bildschirmfreigabe und Aufnahmefunktion

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Jitsu

Jitsu

Open-Source Kundendatenplattform und Event-Streaming-Pipeline für Entwickler

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JobOps

JobOps

Selbst gehostete Jobsuche-Pipeline, die Jobbörsen durchsucht und Lebensläufe anpasst

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Joomla

Joomla

Open-Source CMS zum Erstellen von dynamischen Websites und Webanwendungen

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Joplin Server

Joplin Server

Selbstgehosteter Synchronisierungsserver für die Notizanwendung Joplin

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Jotty

Jotty

Leichtgewichtige App für Notizen und Checklisten mit Markdown und Kanban-Boards

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jsreport

jsreport

Selbst gehosteter Berichtsserver für PDF, Excel und DOCX aus HTML-Vorlagen

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JumpServer

JumpServer

Zentrales Gateway für privilegierten Zugriff für SSH-, RDP- und Datenbanksitzungen

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktive Webumgebung für Live-Code, Datenanalyse und Visualisierungen

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab ist eine webbasierte interaktive Entwicklungsumgebung für Notebooks und Code

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Juxtapose

Juxtapose

Selbst gehosteter Benachrichtigungsrouter, der Webhooks mit Messaging-Plattformen verbindet

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Kan

Kan

Open-Source Kanban-Board und Projektverwaltungstool, eine Trello-Alternative

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Open-Source Projektmanagement mit Kanban-Boards und GitHub-Integration

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Kapowarr

Kapowarr

Selbstgehosteter Comic-Manager für automatisiertes Herunterladen und Organisieren

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Karakeep

Karakeep

Karakeep ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit KI-gestützten Markierungs- und Suchfunktionen

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Kavita

Kavita

Selbst gehostete digitale Bibliothek für Comics, Manga und E-Books

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Keila

Keila

Selbstgehostete Newsletter-Plattform mit Drag-and-Drop-Editor und SMTP-Versand

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Kener

Kener

Open-Source-Statusseite und Verfügbarkeitsüberwachungsplattform mit Vorfallmanagement

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Kestra

Kestra

Open-Source Workflow-Orchestrierungsplattform für Datenpipelines und Automatisierung

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Keycloak

Keycloak

Open-Source-Identitäts- und Zugriffsmanagement mit SSO, OAuth2 und SAML

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Khoj

Khoj

Open-Source KI-Assistent zum Chatten mit Ihren Dokumenten und dem Web

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Kibana

Kibana

Open-Source Visualisierungs-UI für Elasticsearch mit Dashboards und Suche

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Kill Bill

Kill Bill

Open-Source Abonnementabrechnungs- und Zahlungsplattform für SaaS und Marktplätze

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Kimai

Kimai

Selbst gehostete Zeiterfassung für Freiberufler, Agenturen und Teams

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KitchenOwl

KitchenOwl

Selbstgehostete geteilte Einkaufsliste, Rezeptmanager und Essensplaner

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Koillection

Koillection

Selbst gehosteter Sammlungsmanager zum Katalogisieren von Büchern, Spielen, Vinyl und mehr

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Komari

Komari

Leichtgewichtiges, selbst gehostetes Server-Überwachungs-Dashboard mit Echtzeit-Metriken

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Komga

Komga

Selbst gehosteter Medienserver für Comics, Manga, Zeitschriften und E-Books mit OPDS- und Synchronisierungsunterstützung

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Kong

Kong

Cloud-natives API-Gateway, entwickelt für Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen

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Kotaemon

Kotaemon

Open-Source-Dokumenten-Q&A-Chatbot mit Multi-LLM-Unterstützung und OCR

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Kroki

Kroki

Einheitliche Diagramm-als-Code-API, die über 30 Diagrammtypen über HTTP rendert

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Kutt

Kutt

Moderner selbst gehosteter URL-Kürzer mit benutzerdefinierten Domains, Analysefunktionen und REST-API

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Label Studio

Label Studio

Open-Source Datenlabeling- und Annotationsplattform für Machine-Learning-Projekte

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Lago

Lago

Open-Source-Mess- und nutzungsbasierte Abrechnungsplattform

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Langflow

Langflow

Langflow ist ein visueller KI-Workflow-Builder zum Erstellen von LLM-Anwendungen

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Langfuse

Langfuse

Open-Source LLM-Engineering-Plattform für Beobachtung und Evaluierung

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LanguageTool

LanguageTool

Open-Source-Tool zur Grammatik-, Stil- und Rechtschreibprüfung in über 25 Sprachen

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Selbst gehostete Automatisierung für E-Book- und Hörbuch-Downloads mit Autorenverfolgung

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Leantime

Leantime

Open-Source Projektverwaltungssystem, entwickelt für Nicht-Projektmanager

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Lemmy

Lemmy

Föderierte Link-Aggregator- und Diskussionsplattform für selbst gehostete Foren

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LibreChat

LibreChat

LibreChat ist eine KI Chat-Oberfläche mit RAG-Unterstützung für die Nutzung mehrerer LLM-Anbieter

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LibreDesk

LibreDesk

Open-Source-Helpdesk mit Omnichannel-Ticketing, Live-Chat und SLA-Management

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LibrePhotos

LibrePhotos

Selbst gehostete Fotoverwaltung mit Gesichtserkennung und KI-gestützter Suche

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LibreSpeed

LibreSpeed

Selbstgehosteter HTML5-Internet-Geschwindigkeitstest-Server mit integrierter Ergebnisdatenbank

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LibreTranslate

LibreTranslate

Kostenlose und quelloffene API für maschinelle Übersetzung, die vollständig selbst gehostet wird

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Lidarr

Lidarr

Automatisierter Manager und Organisator von Musiksammlungen für Usenet und Torrents

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Lightdash

Lightdash

Open-Source Business-Intelligence-Plattform, basierend auf dbt, für Datenexploration und Dashboards

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LimeSurvey

LimeSurvey

Professionelle Online-Umfrageplattform zum Erstellen und Verwalten von Fragebögen

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Linkding

Linkding

Linkding ist ein minimalistischer, schneller, selbst gehosteter Lesezeichen-Manager

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LinkStack

LinkStack

Selbst gehostete Linktree-Alternative für gebrandete Link-in-Bio-Seiten

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit Vollseitenarchivierung.

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Listmonk

Listmonk

Leistungsstarker, selbstgehosteter Newsletter- und Mailinglisten-Manager

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM ist ein KI-Gateway zum Aufruf von über 100 LLMs im OpenAI-Format

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Livebook

Livebook

Open-Source Elixir-Notebooks für Datenwissenschaft, ML und Echtzeit-Zusammenarbeit

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LLDAP

LLDAP

Leichter Authentifizierungsserver mit einem vereinfachten LDAP-Backend für selbst gehostete Apps

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LMS

LMS

Schlanker selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit Subsonic API

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LobeChat

LobeChat

Modernes Open-Source KI-Chat-Framework mit Unterstützung mehrerer LLM-Anbieter

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Local Deep Research

Local Deep Research

Selbst gehosteter KI-Tiefenrecherche-Assistent, angetrieben von Cloud-LLM-Anbietern

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LocalAI

LocalAI

Selbst gehosteter OpenAI-kompatibler API-Server für die lokale KI-Modell-Inferenz

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Locust

Locust

Python-basiertes verteiltes Lasttest-Tool mit einer Echtzeit-Web-UI

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Logseq

Logseq

Selbstgehostete datenschutzorientierte Wissensdatenbank und blockbasierter Gliederungseditor

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Logto

Logto

Logto ist eine umfassende Identitäts- und Authentifizierungsplattform mit OAuth- und OIDC-Unterstützung

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LubeLogger

LubeLogger

Umfassendes Fahrzeugwartungs- und Kraftstoffmanagementsystem

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Lychee

Lychee

Selbstgehostete Fotoverwaltungsplattform mit Albenorganisation, EXIF-Browsing und granularer Freigabesteuerung

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Mage AI

Mage AI

Mage AI ist ein Daten-Pipeline-Tool zum Erstellen und Verwalten von ETL-Workflows.

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Selbst gehostete E-Mail-Archivierung mit IMAP-Synchronisierung, Volltextsuche und Export

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Mailpit

Mailpit

Open-Source-SMTP-E-Mail-Test-Tool mit einem browserbasierten Posteingang für Entwickler

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Maloja

Maloja

Selbstgehostete Musik-Scrobble-Datenbank mit persönlichen Hörstatistiken

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Manticore Search

Manticore Search

Open-Source-Suchmaschine mit Volltext- und Vektorsuche über das MySQL-Protokoll

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MariaDB

MariaDB

Relationaler Open-Source-Datenbankserver und Drop-in-Ersatz für MySQL

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Marimo

Marimo

Open-Source reaktives Python-Notebook mit SQL-Unterstützung und reproduzierbarer Ausführung

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Marreta

Marreta

Selbstgehosteter Artikel-Proxy für sauberes, werbefreies Lesen mit intelligentem Caching

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Mastodon

Mastodon

Selbstgehosteter föderierter Microblogging-Server basierend auf dem ActivityPub-Standard

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Mathesar

Mathesar

Tabellenkalkulations-ähnliche Weboberfläche zum Erkunden und Bearbeiten von PostgreSQL-Datenbanken

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Matomo

Matomo

Führende Open-Source-Webanalyse-Plattform mit vollständiger Datenhoheit und Datenschutz

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

Open-Source Matrix-Homeserver für dezentrale, verschlüsselte Kommunikation

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Mattermost

Mattermost

Open-Source-Plattform für die Teamzusammenarbeit mit Messaging, Dateifreigabe und Integrationen

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Mautic

Mautic

Open-Source Marketing-Automatisierung für E-Mail-Kampagnen, Lead-Scoring und Journeys

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MaxKB

MaxKB

MaxKB ist eine Open-Source-Plattform zum Erstellen von KI Wissensdatenbank-Agenten auf Unternehmensniveau

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Open-Source-Dokumentenmanagement mit OCR, Volltextsuche und Workflows

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Maybe

Maybe

Open-Source-Anwendung für persönliche Finanzen und Vermögensverwaltung

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Mazanoke

Mazanoke

Browserbasierter Bildoptimierer mit Formatkonvertierung und EXIF-Entfernung

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Mealie

Mealie

Mealie ist ein selbst gehosteter Rezeptmanager mit Essensplanung und Einkaufslisten.

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Medusa

Medusa

Automatischer Video-Bibliotheksmanager für TV-Serien mit Plex- und Jellyfin-Unterstützung

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Meilisearch

Meilisearch

Blitzschnelle Suchmaschine für moderne Anwendungen

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Memgraph

Memgraph

In-Memory-Graph-Datenbank für Echtzeit-Analysen vernetzter Daten

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Memos

Memos

Memos ist eine schlanke, datenschutzfreundliche Notiz-App

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MeshCentral

MeshCentral

Selbst gehostete Fernüberwachungs- und Verwaltungsplattform für Desktops, Server und IoT-Geräte

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Metabase

Metabase

Open-Source Business-Intelligence-Plattform für Datenvisualisierung und Analysen

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Browserbasiertes MetaTrader 5 Handels-Terminal für den 24/7 Forex- und CFD-Handel

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MeTube

MeTube

MeTube ist ein webbasierter Video-Downloader für YouTube und andere Plattformen

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MicroBin

MicroBin

Leichtgewichtiger, selbstgehosteter Pastebin, Dateiteiler und URL-Kürzer in Rust

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Milvus

Milvus

Open-Source Vektordatenbank, konzipiert für KI-Anwendungen und Ähnlichkeitssuche

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MindsDB

MindsDB

MindsDB ist eine KI-Plattform zum Erstellen von Maschinenlernmodellen aus Unternehmensdaten.

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Mini QR

Mini QR

Selbstgehosteter QR-Code-Generator mit benutzerdefinierten Stilen und Stapel-Export

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Miniflux

Miniflux

Minimalistischer und meinungsstarker RSS-Feed-Reader mit einer übersichtlichen Weboberfläche

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MiroFish

MiroFish

KI-Vorhersage-Engine, angetrieben durch Multi-Agenten-Schwarmintelligenz-Simulation

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MiroTalk

MiroTalk

Selbstgehostete P2P-Videokonferenzen mit unbegrenzten Räumen und Bildschirmfreigabe

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Mongo Express

Mongo Express

Webbasiertes MongoDB-Admin-UI zum Durchsuchen, Bearbeiten und Verwalten von Datenbanken

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MongoDB 4

MongoDB 4

Dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank mit JSON-ähnlicher Dokumentenspeicherung

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Monica

Monica

Persönliches Beziehungsmanagementsystem zur Dokumentation Ihres Lebens

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Moodist

Moodist

Ambient-Klanglandschafts-Mixer mit Produktivitätstools für tiefe Konzentration und Entspannung

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Moodle

Moodle

Open-Source-Lernmanagementsystem, dem weltweit über 489 Millionen Nutzer vertrauen

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Morphic

Morphic

Open-Source-KI-Suchmaschine mit generativen Antworten und Quellenangaben

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mStream

mStream

Leichter, selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit nativen iOS- und Android-Apps

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Mylar3

Mylar3

Selbst gehosteter automatisierter Comicbuch-Downloader und Bibliotheksmanager

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MySQL

MySQL

Schnelle, zuverlässige Open-Source-relationale Datenbank für Web- und App-Workloads

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n8n

n8n

Workflow-Automatisierungsplattform mit visueller knotenbasierter Oberfläche

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Nango

Nango

Open-Source OAuth- und API-Integrationsplattform für 300+ Dienste

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NATS

NATS

Cloud-natives Nachrichtensystem mit Pub/Sub, Request-Reply und JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome ist ein selbst gehosteter Musikserver mit Web- und Mobile-Streaming

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Neko

Neko

Selbstgehosteter virtueller Browser für kollaboratives Web-Browsing und Streaming

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Neo4j

Neo4j

Die weltweit führende Open-Source-Graphdatenbank für vernetzte Daten

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NetBird Client

NetBird Client

Sicherer WireGuard-basierter Mesh-VPN-Client mit SSO und granularer Zugriffssteuerung

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NetBox

NetBox

Open-Source Netzwerk-Infrastruktur-Modellierung für IPAM, DCIM und Dokumentation

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Netdata

Netdata

Echtzeit-Infrastruktur-Überwachungsagent mit über 800 Integrationen

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New API

New API

Neue API ist ein LLM-Gateway und KI-Asset-Management-System für mehrere Anbieter

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud ist eine leistungsstarke selbstgehostete Produktivitätsplattform

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Nexterm

Nexterm

Browserbasierte Serververwaltung für SSH-, VNC- und RDP-Verbindungen

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Universeller Artefakt-Repository-Manager für Maven, npm, Docker und PyPI

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NocoBase

NocoBase

NocoBase ist eine erweiterbare No-Code-/Low-Code-Plattform zum Erstellen von Anwendungen.

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NocoDB

NocoDB

Open-Source Airtable-Alternative, die Datenbanken in intelligente Tabellen verwandelt

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Node-RED

Node-RED

Visuelles Low-Code-Tool zum Verbinden von IoT-Geräten, APIs und Online-Diensten

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NodeBB

NodeBB

NodeBB ist eine moderne Echtzeit-Diskussionsplattform zum Aufbau von Community-Foren

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Norish

Norish

Selbstgehosteter Rezeptmanager mit Social-Media-Import und Haushaltssynchronisierung

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

Selbstgehostete Markdown-Wissensdatenbank mit Graphansicht und KI-Integration

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Notifuse

Notifuse

Selbst gehostete E-Mail-Marketing- und Transaktions-E-Mail-Plattform

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Novu

Novu

Open-Source-Benachrichtigungsinfrastruktur für E-Mail-, SMS- und Push-Zustellung

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ntfy

ntfy

Selbstgehosteter Push-Benachrichtigungsserver zum Senden von Benachrichtigungen über einfache HTTP-Anfragen

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NZBGet

NZBGet

Effizienter C++ Usenet Binär-Downloader mit PAR2-Reparatur und Web-Oberfläche

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NZBHydra2

NZBHydra2

Usenet-Metasuch-Aggregator, der Indexer unter einer Newznab-API vereint

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October CMS

October CMS

Laravel-basiertes PHP-CMS zum Erstellen flexibler Websites und Webanwendungen

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Odoo

Odoo

Open-Source ERP- und CRM-Plattform für Unternehmensverwaltung und E-Commerce

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Odysseus

Odysseus

Selbst gehosteter KI-Arbeitsbereich mit Chat, Agenten, tiefgehender Recherche und persistentem Speicher

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OliveTin

OliveTin

Selbstgehostetes Web-UI zum sicheren Ausführen vordefinierter Shell-Befehle

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Ollama

Ollama

Betreiben Sie große Sprachmodelle lokal mit einer einfachen API für KI-Anwendungen

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Ombi

Ombi

Selbstgehostetes Anfragesystem für Plex, Emby und Jellyfin mit automatischer Erfüllung

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OmniTools

OmniTools

OmniTools ist ein All-in-One Web-Toolkit mit über 80 Tools für alltägliche Aufgaben

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OneDev

OneDev

OneDev ist ein selbst gehosteter Git-Server mit integriertem CI/CD und Projektmanagement

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Selbstzerstörende Geheimnisse über Einmalansichts-Links teilen

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Selbst gehostete Online-Office-Suite mit MS Office-kompatibler kollaborativer Bearbeitung

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Onyx

Onyx

Open-Source-KI-Chat und Unternehmenssuchplattform, die mit jedem LLM funktioniert

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

Open-Source-Plattform für die Verwaltung wissenschaftlicher Zeitschriften und Open-Access-Publikationen

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Open Notebook

Open Notebook

KI-native Notizbuch-App zum Schreiben, Recherchieren und Organisieren von Wissen in einem Arbeitsbereich

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Open WebUI

Open WebUI

Selbst gehostete KI Chat-Oberfläche mit Unterstützung mehrerer LLM-Anbieter und RAG-Funktionen

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OpenBao

OpenBao

Open-Source-Secrets-Manager zum Speichern und Zugreifen auf sensible Anmeldeinformationen

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OpenClaw

OpenClaw

Persönlicher KI-Assistent mit Multi-Channel-Messaging-Unterstützung (ehemals Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

Open-Source-Dateisynchronisierung und -Zusammenarbeit mit integriertem Identitätsmanagement

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OpenEMR

OpenEMR

Open-Source elektronische Patientenakten und Praxismanagement für Kliniken

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Opengist

Opengist

Selbstgehosteter Pastebin, betrieben mit Git, Open-Source-Alternative zu GitHub Gist

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OpenHands

OpenHands

Open-Source autonomer KI-Agent für Software-Entwicklungsaufgaben

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OpenHuman

OpenHuman

Selbstgehosteter persönlicher KI-Kern mit Speicher, Agenten und über 118 App-Integrationen

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OpenObserve

OpenObserve

Cloud-native Beobachtungsplattform für Logs, Metriken, Traces und Dashboards

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OpenPanel

OpenPanel

Datenschutzorientierte Produktanalysen mit Echtzeit-Dashboards und Sitzungswiedergabe

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OpenProject

OpenProject

Open-Source-Projektmanagement mit Gantt-Diagrammen, Agile Boards, Zeiterfassung

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OpenSearch

OpenSearch

Open-Source-Such- und Analyse-Engine, Community-Fork von Elasticsearch

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OpenSign

OpenSign

Kostenlose und quelloffene DocuSign-Alternative für rechtsverbindliche Dokumentenunterzeichnung

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Selbstgehosteter HTML5-Netzwerk-Geschwindigkeitstest ohne Flash oder Java

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OpenViking

OpenViking

OpenViking ist eine Open-Source-Kontextdatenbank für KI-Agenten.

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Vollumfänglicher VPN-Server mit webbasierter Verwaltung und Client-Management

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OpnForm

OpnForm

Open-Source-Formular-Generator mit bedingter Logik, Einbettungen und Antwortverwaltung

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OrangeHRM

OrangeHRM

Open-Source HR-Plattform für Mitarbeiter-, Abwesenheits- und Rekrutierungsmanagement

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Outline

Outline

Outline ist ein modernes Team-Wiki und eine Wissensdatenbank mit Echtzeit-Zusammenarbeit

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Overleaf

Overleaf

Open-Source kollaborativer LaTeX-Editor für wissenschaftliches und akademisches Schreiben

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Overseerr

Overseerr

Tool zur Verwaltung von Medienanfragen und Entdeckung für Plex mit Genehmigungs-Workflow

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Owncast

Owncast

Selbst gehosteter Live-Streaming- und Chat-Server mit RTMP- und Fediverse-Unterstützung

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ownCloud

ownCloud

Selbstgehostete Plattform für Dateisynchronisierung, -freigabe und Zusammenarbeit für Teams

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OxiCloud

OxiCloud

Leichtgewichtiger Rust-basierter selbst gehosteter Cloud-Speicher mit Nextcloud-Client-Unterstützung

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PairDrop

PairDrop

PairDrop ist ein webbasiertes Dateifreigabe-Tool für sofortige Übertragungen zwischen Geräten

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Paisa

Paisa

Persönlicher Finanz-Tracker mit doppelter Buchführung und Anlageverfolgung

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Userspace-WireGuard-Tunnel-Client für sicheren Fernzugriff via Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip ist eine KI/ML-Orchestrierungsplattform für autonome Teams

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Dokumentenmanagementsystem, das physische Dokumente in durchsuchbare digitale Archive umwandelt

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Papermerge

Papermerge

Open-Source-Dokumentenmanagementsystem zum Scannen, für OCR und zum Organisieren von PDFs

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Papra

Papra

Minimalistische Open-Source-Dokumentenmanagement- und Archivierungsplattform

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Parseable

Parseable

Open-Source Observability Data Lake für Logs, Metriken und Traces

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Passbolt

Passbolt

Open-Source Team-Passwort-Manager mit Ende-zu-Ende-OpenPGP-Verschlüsselung und Freigabe

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Password Pusher

Password Pusher

Selbstgehostetes Teilen von Geheimnissen mit einmaligen, ablaufenden Links für Passwörter und Dateien

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