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Gamifizierte Produktivitäts-App, die Gewohnheiten, Tagesaufgaben und To-Dos in ein RPG-Abenteuer mit Charakterentwicklung und sozialen Quests verwandelt.
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Was Sie mit Habitica erstellen können
Habitica verwandelt Produktivität in ein Rollenspiel, bei dem das Erledigen von Aufgaben aus der realen Welt deinen Charakter auflevelt, Gold verdient und Ausrüstung freischaltet. Erstelle Gewohnheiten, um wiederkehrende Verhaltensweisen zu verfolgen, Tagesaufgaben für Aufgaben, die jeden Tag zurückgesetzt werden, und To-Dos für einmalige Ziele — das Verpassen einer dieser Aufgaben kostet deinen Avatar Gesundheit, wodurch durch Spielmechaniken echte Verantwortlichkeit geschaffen wird.
Soziale Funktionen ermöglichen es dir, Gilden beizutreten, Herausforderungen anzunehmen und Gruppenquests zu bestreiten, bei denen Teams Monster besiegen, indem sie gemeinsam Aufgaben erledigen. Das Selbst-Hosting auf deinem eigenen VPS hält alle Gewohnheitsdaten, den Charakterfortschritt und die soziale Historie unter deiner Kontrolle, ohne auf den öffentlichen Dienst angewiesen zu sein.
Hauptmerkmale von Habitica
RPG Aufgabenmanagement
Sammle Erfahrung, Gold und Ausrüstung, indem du echte Aufgaben erledigst – verbessere deinen Charakter auf die gleiche Weise, wie du deine Gewohnheiten verbesserst.
Gewohnheiten und tägliche Aufgaben
Verfolge wiederholbare Verhaltensweisen mit Gewohnheiten und lege wiederkehrende Aufgaben mit Dailies fest, die sich jeden Tag zurücksetzen, mit Gesundheitsstrafen für verpasste Einträge.
Gruppenquests
Verbünde dich mit Freunden oder Kollegen, um gemeinsam Monster zu besiegen — jede erledigte Aufgabe fügt Schaden zu, was Gruppenverantwortung wirklich spaßig macht.
Klassensystem
Schalte Krieger-, Magier-, Schurken- oder Heilerklassen auf Stufe 10 frei, jede mit einzigartigen Fähigkeiten, die verschiedene Produktivitätsstile ergänzen.
Benutzerdefinierte Belohnungen
Schaffen Sie persönliche Anreize, die an die Erledigung von Aufgaben geknüpft sind – nutzen Sie verdientes Gold, um reale Belohnungen freizuschalten, die Sie selbst festlegen.
Warum Habitica auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.