Baby Buddy als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Umfassendi Baby-Tracking-App, wo Eltere und Betreuer debi unterstützt, s'Füettere, de Schlaf, d'Windle und s'Wachstum privat z'überwache.
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Was Sie damit bauen können Baby Buddy
Baby Buddy ist eine datenschutzorientierte Baby-Tracking-Anwendung, die Eltern und Betreuern hilft, tägliche Aktivitäten, Wachstumsmessungen und Gesundheitsinformationen für Säuglinge zu erfassen. Fütterungspläne, Windelwechsel, Schlafmuster, Gewichts- und Grössendaten sowie Medikamentenaufzeichnungen werden alle über eine intuitive Weboberfläche erfasst, die für eine schnelle Eingabe in hektischen Elternmomenten konzipiert ist. Visuelle Diagramme und Berichte erleichtern es, Muster zu erkennen und Daten mit Kinderärzten zu teilen.
Das Selbst-Hosting von Baby Buddy bedeutet, dass intime Details über die Entwicklung und Gesundheit Ihres Kindes niemals Drittanbieter-Server oder Werbeplattformen erreichen. Mehrere Betreuer – Eltern, Grosseltern, Babysitter – können alle Aktivitäten von jedem Gerät aus protokollieren, wodurch der Haushalt synchronisiert bleibt, ohne auf eine kommerzielle App angewiesen zu sein, die ihren Dienst einstellen oder ihre Datenschutzrichtlinien ändern könnte.
Hauptmerkmale von Baby Buddy
Mehrfach-Betreuerzugriff
Eltern, Großeltern und Babysitter können alle gleichzeitig Aktivitäten von jedem Gerät aus protokollieren, wodurch alle über die aktuelle Routine und die Bedürfnisse des Babys auf dem gleichen Stand bleiben.
Umfassendes Aktivitätstracking
Zeichnen Sie Fütterungen, Windelwechsel, Schlafzeiten, Bauchzeit, Bäder und vieles mehr mit integrierten Timern auf, sodass das Protokollieren selbst in hektischen Momenten nur Sekunden dauert.
Wachstums- und Gesundheitsaufzeichnungen
Verfolgen Sie Gewicht, Größe und Kopfumfang im Zeitverlauf mit visuellen Diagrammen, die Sie direkt mit Gesundheitsdienstleistern bei pädiatrischen Terminen teilen können.
Musterberichte
Visuelle Berichte liefern Trends bei der Fütterungshäufigkeit, Muster der Schlafdauer und die Windelanzahl, was Eltern hilft, Routinen zu erkennen und Anomalien frühzeitig zu entdecken.
Vollständiger Datenschutz
Alle Aufzeichnungen bleiben auf Ihrem eigenen Server — keine Datenweitergabe an Dritte, keine Werbeprofile und kein Risiko, den Zugriff zu verlieren, falls ein kommerzieller Dienst eingestellt wird.
Warum Baby Buddy auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.