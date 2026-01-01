Baby Buddy ist eine datenschutzorientierte Baby-Tracking-Anwendung, die Eltern und Betreuern hilft, tägliche Aktivitäten, Wachstumsmessungen und Gesundheitsinformationen für Säuglinge zu erfassen. Fütterungspläne, Windelwechsel, Schlafmuster, Gewichts- und Grössendaten sowie Medikamentenaufzeichnungen werden alle über eine intuitive Weboberfläche erfasst, die für eine schnelle Eingabe in hektischen Elternmomenten konzipiert ist. Visuelle Diagramme und Berichte erleichtern es, Muster zu erkennen und Daten mit Kinderärzten zu teilen.

Das Selbst-Hosting von Baby Buddy bedeutet, dass intime Details über die Entwicklung und Gesundheit Ihres Kindes niemals Drittanbieter-Server oder Werbeplattformen erreichen. Mehrere Betreuer – Eltern, Grosseltern, Babysitter – können alle Aktivitäten von jedem Gerät aus protokollieren, wodurch der Haushalt synchronisiert bleibt, ohne auf eine kommerzielle App angewiesen zu sein, die ihren Dienst einstellen oder ihre Datenschutzrichtlinien ändern könnte.