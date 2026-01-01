Bar Assistant mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Cocktailrezept-Verwaltung, die Ihr Barinventar verfolgt und Ihnen genau sagt, welche Drinks Sie jetzt zubereiten können.
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Was Sie damit bauen können Bar Assistant
Bar Assistant ist eine selbst gehostete Webanwendung für Cocktail-Enthusiasten und Hobby-Barkeeper, die ihr Zutatenregal verwalten und Rezepte entdecken möchten, basierend auf dem, was sie tatsächlich zur Hand haben. Es geht über ein einfaches Rezeptbuch hinaus, indem es intelligent Zutatensubstitute, optionale Komponenten und Eltern-Kind-Zutatenbeziehungen berücksichtigt – wodurch die Anzahl der Cocktails maximiert wird, die Sie aus Ihrem aktuellen Bestand zubereiten können, ohne einen zusätzlichen Einkauf tätigen zu müssen.
Diese Vorlage bündelt die Salt Rim Weboberfläche, den Bar Assistant API-Server, Meilisearch für die sofortige Volltextsuche in Ihrer Rezeptsammlung und Redis für das Caching. Selbst-Hosting bedeutet, dass Ihre persönlichen Rezeptnotizen, individuellen Cocktailkreationen und Ihr Zutatenbestand auf Ihrem eigenen Server verbleiben, anstatt in einer Drittanbieter-App eingeschlossen zu sein.
Hauptmerkmale von Bar Assistant
Zutatenregal-Abgleich
Sagen Sie Bar Assistant, was Sie in Ihrem Schrank haben, und es zeigt Ihnen sofort, welche Cocktails Sie zubereiten können, einschließlich intelligenter Übereinstimmungen mit Zutatensubstituten.
Schnelle Volltextsuche
Meilisearch ermöglicht die sofortige Suche in Rezepten, mit Filterung nach Zubereitungsmethode, Alkoholgehalt, Glasart, Tags und mehr, damit Sie sofort das richtige Getränk finden.
Rezeptimport
Rezepte direkt von Cocktail-Websites scrapen oder eigene erstellen und sie dann in thematischen Sammlungen für verschiedene Anlässe oder Jahreszeiten organisieren.
Mehrbenutzerberechtigungen
Admin-, Moderator-, allgemeine und Gastrollen ermöglichen es Ihnen, eine gemeinsame Bar für Freunde oder ein Team zu betreiben, ohne jedem den gleichen Zugriff zu gewähren.
Flexible Exportformate
Exportieren Sie Rezepte als JSON, YAML, XML, Markdown oder druckfertige Seiten, damit Ihre Sammlung niemals an ein einziges Format oder eine einzige Plattform gebunden ist.
Warum Bar Assistant auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.