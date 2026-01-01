AdventureLog mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Reise-Tracker und Reiseplaner mit interaktiven Karten, Reiserouten und vollständiger Datenhoheit.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können AdventureLog
AdventureLog ist eine Open-Source-Reiseverwaltungsplattform zum Dokumentieren vergangener Abenteuer und Planen zukünftiger Reisen. Entwickelt mit SvelteKit und Django mit PostGIS-Unterstützung, kombiniert es eine interaktive Weltkarte zur Visualisierung von Reisezielen mit detaillierten Reiseplanungstools, die mehrtägige Reiserouten, Flüge, Unterkünfte und Checklisten für Aktivitäten umfassen.
Im Gegensatz zu kommerziellen Reise-Apps, die Ihre Reisen auf Servern Dritter speichern, ist AdventureLog vollständig selbst gehostet – Ihre Fotos, Standortverläufe und persönlichen Reisenotizen bleiben auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Kollaborative Funktionen ermöglichen es Familien und Reisegruppen, Pläne zu teilen und Erinnerungen gemeinsam zu dokumentieren, während Analysen besuchte Länder und regionale Erkundungsstatistiken im Laufe der Zeit verfolgen.
Hauptmerkmale von AdventureLog
Interaktive Weltkarte
Visualisieren Sie jedes Reiseziel, das Sie besucht haben, auf einer Weltkarte, um sofort ein befriedigendes Bild davon zu erhalten, wie weit Ihre Reisen Sie geführt haben.
Mehrtägige Reiseplanung
Erstellen Sie vollständige Reiserouten mit Flügen, Unterkünften und Aktivitäten, die Tag für Tag organisiert sind, damit Ihre Reiseplanung an einem Ort gebündelt ist, anstatt über Tabellen und Notizen verstreut zu sein.
Umfassende Abenteuerprotokollierung
Dokumentieren Sie jedes Reiseziel mit Daten, Beschreibungen, persönlichen Bewertungen und Foto-Uploads und erstellen Sie so ein detailliertes Reisetagebuch, das mit jeder Reise wächst.
Reiseanalysen
Verfolgen Sie Statistiken wie besuchte Länder, erkundete Regionen und die insgesamt zurückgelegte Strecke, und verwandeln Sie Ihre Reisehistorie in bedeutungsvolle persönliche Meilensteine.
Kollaborative Reisen
Teilen Sie Abenteuer und planen Sie Reisen gemeinsam mit Familie oder Reisebegleitern, sodass alle bezüglich Reiserouten und Erinnerungen auf dem gleichen Stand sind, ohne auf Gruppenplanungstools von Drittanbietern angewiesen zu sein.
Warum AdventureLog auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.