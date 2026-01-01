AirTrail als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source persönliches Flugtagebuch zum Protokollieren, Visualisieren und Analysieren Ihrer Flugreisen auf einer interaktiven Weltkarte.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können AirTrail
AirTrail ist eine quelloffene persönliche Flugverfolgungs-Web-App, mit der Sie jeden Flug aufzeichnen, Ihre Routen auf einer interaktiven Weltkarte visualisieren und Statistiken über Ihre Reisehistorie erkunden können. Sie unterstützt den Import von Flugdaten von beliebten Diensten wie MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt und JetLog, wodurch es einfach ist, von Anfang an ein vollständiges Protokoll zu erstellen. Die Mehrbenutzerunterstützung ermöglicht es jedem Haushaltsmitglied, ein separates privates Flugtagebuch auf derselben Instanz zu führen.
Das Selbst-Hosting von AirTrail auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Reisehistorie privat und vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abonnementgebühren und ohne dass ein Drittanbieterdienst Ihre Daten speichert. Der erste Benutzer, der sich registriert, erhält automatisch Eigentümerzugriff.
Hauptmerkmale von AirTrail
Interaktive Weltkarte
Sehen Sie jeden Flug auf einer Weltkarte eingezeichnet, mit Routenlinien, die jeden von Ihnen besuchten Start- und Zielort verbinden.
Flugverlauf-Importe
Importieren Sie bestehende Protokolle von MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog und byAir, um Ihren Verlauf sofort zu füllen.
Reisestatistiken
Entdecken Sie Gesamtsummen und Aufschlüsselungen nach zurückgelegter Distanz, besuchten Ländern, genutzten Flughäfen, Fluggesellschaften und in der Luft verbrachter Zeit.
Mehrbenutzerunterstützung
Teilen Sie eine AirTrail-Instanz mit Familie oder Reisebegleitern — jeder Benutzer führt sein eigenes privates Flugprotokoll und seine Statistiken.
Öffentliches Flug-Sharing
Generieren Sie einen teilbaren Link, damit andere Ihre interaktive Flugkarte durchsuchen können, ohne ein Konto zu benötigen.
Warum AirTrail auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.