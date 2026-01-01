AirTrail ist eine quelloffene persönliche Flugverfolgungs-Web-App, mit der Sie jeden Flug aufzeichnen, Ihre Routen auf einer interaktiven Weltkarte visualisieren und Statistiken über Ihre Reisehistorie erkunden können. Sie unterstützt den Import von Flugdaten von beliebten Diensten wie MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt und JetLog, wodurch es einfach ist, von Anfang an ein vollständiges Protokoll zu erstellen. Die Mehrbenutzerunterstützung ermöglicht es jedem Haushaltsmitglied, ein separates privates Flugtagebuch auf derselben Instanz zu führen.

Das Selbst-Hosting von AirTrail auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Reisehistorie privat und vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abonnementgebühren und ohne dass ein Drittanbieterdienst Ihre Daten speichert. Der erste Benutzer, der sich registriert, erhält automatisch Eigentümerzugriff.