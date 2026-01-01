Vorabversion

Erweitern Sie Ihr Unternehmen mit KI-Agenten

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
Start for free

No credit card required

Unsere KI-Agenten

KI-Tools bieten nur ein leeres Chatfenster. Sie müssen selbst herausfinden, was Sie fragen, wie Sie fragen und was Sie als Nächstes tun sollten.

Unsere Agenten verfügen über integrierte Fähigkeiten. Jeder ist ein Spezialist, der weiß, was zu tun ist und wie er helfen kann. Ein Team von 7 KI-Agenten, das Ihnen hilft, Ihr Geschäft vom ersten Tag an auszubauen.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
Start for free
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Drei Schritte. Das ist alles.

01

Ihre Herausforderung wählen

Sie benötigen besseres SEO? Ein Inhaltsplan? Rechtliche Seiten? Wählen Sie den passenden Agenten.
02

Mit Ihrem Agenten chatten

Erzählen Sie von Ihrem Unternehmen. Ihre Agenten stellen die richtigen Fragen und legen sofort los.
03

Erzielen Sie echte Ergebnisse

Strategien, Blogbeiträge, Audits, E-Mail-Kampagnen. Sofort einsatzbereit zum Kopieren, Einfügen und Verwenden.
Loslegen

Entwickelt für Geschäftsinhaber, nicht für Ingenieure

Für Ihre Hostinger-Website erstellt

Ihre Agenten sind so konzipiert, dass sie mit denselben Tools arbeiten, die Sie bereits verwenden: Ihre Website, Ihre Domain, Ihr Unternehmen.

Keine technischen Kenntnisse erforderlich

Um Agenten zu nutzen, müssen Sie nur chatten können. Auswendig gelernte Eingabeaufforderungen oder eine Einrichtung sind nicht erforderlich.

Spezialisten statt Generalisten

Jeder Agent ist auf eine bestimmte Aufgabe trainiert. Sie erhalten Unterstützung auf Expertenniveau – keinen generischen Assistenten, der alles erledigen will.

Ihre Daten bleiben bei Ihnen

Ihre Gespräche bleiben privat. Ihre Daten werden nicht für Trainingszwecke genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.

Schliessen Sie sich Millionen zufriedener Kunden an

Hostinger ist der Ort, an dem Sie alles finden, was Sie brauchen – mit allen Tools, die zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Ich nutze Hostinger schon eine Weile und habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Einrichtungsprozess war einfach, selbst für jemanden ohne technische Kenntnisse.

Dm Rawat

Dm Rawat

Bequem, zuverlässig und sorgfältig betrieben, mit einem grossartigen Support-Team, das einem rund um die Uhr zur Verfügung steht. Sehr empfehlenswert.

Amir Benslama

Amir Benslama

Ihr KI-Agenten-Team ist startklar. Sind Sie es auch?

Loslegen
Ihr KI-Agenten-Team ist startklar. Sind Sie es auch?

Häufig gestellte Fragen

Was ist Hostinger Agents?

Hostinger Agents ist eine KI-gestützte App, die Ihnen ein Team spezialisierter Agenten zur Verfügung stellt – jeweils für einen bestimmten Geschäftsbereich wie Strategie, Texterstellung, SEO, Marketing, Recht, Kundenkommunikation und Vertrieb. Statt eines generischen Chatbots erhalten Sie fokussierte Experten, mit denen Sie jederzeit in natürlicher Sprache kommunizieren können. Es sind keine technischen Vorkenntnisse erforderlich.

Für wen ist Hostinger Agents gedacht?

Es wurde für Einzelunternehmer, Nebenerwerbstätige und Kleinunternehmer entwickelt, die alles selbst erledigen. Wünschen Sie sich manchmal einen Strategen, Texter, Marketingexperten oder Rechtsberater auf Abruf? Genau das bietet Ihnen Hostinger Agents.

Wie unterscheidet es sich von ChatGPT?

Im Gegensatz zu allgemeinen KI-Chatbots ist jeder Hostinger Agent mit tiefgehendem Fachwissen in einem spezifischen Geschäftsbereich vortrainiert. Sie müssen keine perfekte Eingabeaufforderung formulieren – wählen Sie einfach einen Agenten und eine Fähigkeit aus, und er führt Sie zu einem hilfreichen Ergebnis.

Was sind Skills und wie funktionieren sie?

Skills sind vorgefertigte Aufgabenvorlagen in jedem Agenten. Statt herauszufinden, was Sie fragen sollten, können Sie einfach ein Skill auswählen und der Agent führt Sie zu einem konkreten Ergebnis – wie dem Schreiben eines Blogbeitrags, der Durchführung einer Keyword-Recherche oder der Erstellung einer Datenschutzerklärung. Skills sind schneller, strukturierter und liefern bessere Ergebnisse, als wenn Sie mit einer freien Unterhaltung beginnen.

Muss ich jedes Mal neu anfangen, wenn ich die App öffne?

Jeder Agent führt eine einzige, fortlaufende Unterhaltung mit Ihnen – keine Sitzungen, die ablaufen, keine Historie, die verwaltet werden muss. Sie schliessen die App, kehren später zurück und der Agent macht genau dort weiter, wo Sie aufgehört haben. Sie müssen Ihren Geschäftskontext nicht jedes Mal neu erklären.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.