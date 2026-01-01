Unsere KI-Agenten

KI-Tools bieten nur ein leeres Chatfenster. Sie müssen selbst herausfinden, was Sie fragen, wie Sie fragen und was Sie als Nächstes tun sollten.

Unsere Agenten verfügen über integrierte Fähigkeiten. Jeder ist ein Spezialist, der weiß, was zu tun ist und wie er helfen kann. Ein Team von 7 KI-Agenten, das Ihnen hilft, Ihr Geschäft vom ersten Tag an auszubauen.