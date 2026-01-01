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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Kibana erstellen können

Kibana ist die offizielle Web-Benutzeroberfläche für Elasticsearch – eine ausgefeilte Plattform zum Erkunden von Daten, Erstellen interaktiver Dashboards, Ausführen von Suchanfragen und Betreiben einer Elastic Stack-Bereitstellung. Ursprünglich 2013 erstellt und jetzt von Elastic NV gewartet, ist Kibana die Standard-Visualisierungsebene für jede auf Elasticsearch basierende Anwendung, von der Log-Analyse und Observability bis hin zur E-Commerce-Suche und Sicherheitsanalyse.

Das Selbst-Hosting von Kibana auf Ihrem VPS bietet Daten- und Plattformteams eine vollständige Elastic Stack-Visualisierungsumgebung ohne die pro-Dokument-SaaS-Gebühren, die bei Elastic Cloud üblich sind. Diese Vorlage bündelt ein Single-Node-Elasticsearch zusammen mit Kibana, sodass der Stack sofort nach der Bereitstellung bereit ist, Daten aufzunehmen und Dashboards zu erstellen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Kibana

Entdecken und erkunden

Durchsuchen Sie Elasticsearch-Indizes mit der Discover-Oberfläche – fragen Sie Rohdokumente ab, filtern, sortieren und visualisieren Sie diese, um Muster und Ausreißer in Echtzeit zu erkennen.

Dashboards und Visualisierungen

Erstellen Sie interaktive Dashboards mit Liniendiagrammen, Balkendiagrammen, Heatmaps, Karten, Tabellen und Lens Drag-and-Drop-Visualisierungen, die teamübergreifend geteilt werden können.

Suche und ES|QL

Volle Elasticsearch Query DSL plus ES|QL – eine gepipte Abfragesprache, ähnlich Splunk SPL – machen komplexe Abfragen für Nicht-Entwickler zugänglich.

Observability-Tools

Integrierte Apps für Logs, Metriken, APM und Uptime-Monitoring zum Erfassen und Analysieren von Observability-Daten von Elastic Agent und Beats.

Karten und Geodaten

Interaktive Mehrschichtkarten mit Vektorebenen, Heatmaps und Geo-Aggregationen zur Visualisierung von Geodaten zusammen mit anderen Dimensionen.

Benachrichtigung und Berichterstattung

Schwellenwert- und anomaliebasierte Warnmeldungen mit E-Mail-, Slack- und Webhook-Zielen sowie geplanter PDF- und CSV-Berichtserstellung.

Warum Kibana auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Sylvain
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Uptime Kuma ist ein schönes, selbst gehostetes Überwachungstool

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Echtzeit-Analyse-Datenbank für OLAP-Abfragen im Sub-Sekundenbereich auf Streaming-Ereignisdaten

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