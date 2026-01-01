Kibana ist die offizielle Web-Benutzeroberfläche für Elasticsearch – eine ausgefeilte Plattform zum Erkunden von Daten, Erstellen interaktiver Dashboards, Ausführen von Suchanfragen und Betreiben einer Elastic Stack-Bereitstellung. Ursprünglich 2013 erstellt und jetzt von Elastic NV gewartet, ist Kibana die Standard-Visualisierungsebene für jede auf Elasticsearch basierende Anwendung, von der Log-Analyse und Observability bis hin zur E-Commerce-Suche und Sicherheitsanalyse.

Das Selbst-Hosting von Kibana auf Ihrem VPS bietet Daten- und Plattformteams eine vollständige Elastic Stack-Visualisierungsumgebung ohne die pro-Dokument-SaaS-Gebühren, die bei Elastic Cloud üblich sind. Diese Vorlage bündelt ein Single-Node-Elasticsearch zusammen mit Kibana, sodass der Stack sofort nach der Bereitstellung bereit ist, Daten aufzunehmen und Dashboards zu erstellen.