Alerta mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Alarmmanagementplattform, die Überwachungsalarme aus beliebigen Quellen in einem einzigen Echtzeit-Dashboard konsolidiert.
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Was Sie damit bauen können Alerta
Alerta ist eine Open-Source-Plattform für Alarmmanagement und -konsolidierung, die Alarme von Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch und Dutzenden anderer Überwachungstools in einer einzigen Echtzeit-Webkonsole zusammenführt. Durch die Deduplizierung und Korrelation eingehender Alarme eliminiert Alerta Alarmfluten und gibt Bereitschaftsteams einen klaren Überblick darüber, was tatsächlich ausgelöst wird und was am wichtigsten ist.
Das Selbst-Hosting von Alerta auf einem VPS gibt Ihrem Betriebsteam die volle Kontrolle über die Alarmierungsinfrastruktur, Aufbewahrungsrichtlinien und Authentifizierung – ohne Überwachungsdaten an einen Drittanbieterdienst zu senden. Die integrierte Mandantenfähigkeit bedeutet, dass eine Alerta-Instanz mehrere Teams oder Client-Umgebungen gleichzeitig bedienen kann.
Hauptmerkmale von Alerta
Mehrquellen-Erfassung
Erhalten Sie Benachrichtigungen von Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch und weiteren über eine einzige REST API, ohne Ihren Monitoring-Stack neu zu konfigurieren.
Alarm-Deduplizierung
Automatisch wiederholte Alarme deduplizieren und korrelieren, sodass Bereitschaftsingenieure einen einzigen, umsetzbaren Eintrag sehen, anstatt Hunderte identischer Benachrichtigungen.
Wartungsfenster
Definieren Sie Blackout-Perioden nach Dienst, Umgebung oder Tag, um erwartete Warnmeldungen während geplanter Wartungsarbeiten zu unterdrücken, ohne Monitore zu deaktivieren.
Mandantenfähigkeit
Bedienen Sie mehrere Teams oder Client-Umgebungen von einer einzigen Alerta-Instanz aus, mithilfe von Kundenansichten und bereichsbezogenen API-Schlüsseln.
Flexible Authentifizierung
Authentifizierung mit Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 oder Azure AD – kein externer Identitätsanbieter erforderlich.
Warum Alerta auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.