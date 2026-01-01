Alerta ist eine Open-Source-Plattform für Alarmmanagement und -konsolidierung, die Alarme von Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch und Dutzenden anderer Überwachungstools in einer einzigen Echtzeit-Webkonsole zusammenführt. Durch die Deduplizierung und Korrelation eingehender Alarme eliminiert Alerta Alarmfluten und gibt Bereitschaftsteams einen klaren Überblick darüber, was tatsächlich ausgelöst wird und was am wichtigsten ist.

Das Selbst-Hosting von Alerta auf einem VPS gibt Ihrem Betriebsteam die volle Kontrolle über die Alarmierungsinfrastruktur, Aufbewahrungsrichtlinien und Authentifizierung – ohne Überwachungsdaten an einen Drittanbieterdienst zu senden. Die integrierte Mandantenfähigkeit bedeutet, dass eine Alerta-Instanz mehrere Teams oder Client-Umgebungen gleichzeitig bedienen kann.