Uptime Kuma mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Ansprechende selbst gehostete Uptime-Überwachung für Websites, APIs und Dienste mit Statusseiten und Mehrkanal-Benachrichtigungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Uptime Kuma erstellen können
Uptime Kuma ist ein selbst gehostetes Überwachungstool mit einem eleganten Echtzeit-Dashboard zur Überwachung der Verfügbarkeit von Websites, APIs, TCP-Ports, DNS-Einträgen, Docker-Containern und mehr. Es überprüft Ziele in konfigurierbaren Intervallen und sendet sofort Warnmeldungen, wenn etwas ausfällt.
Das Selbst-Hosting auf einem VPS bietet Ihnen einen persistenten Monitor, der rund um die Uhr unabhängig von Ihrem lokalen Rechner läuft. Sie können öffentliche Statusseiten für Ihre Dienste erstellen, Benachrichtigungskanäle wie Telegram, Discord, Slack, E-Mail und Webhooks konfigurieren und historische Uptime-Prozentsätze im Zeitverlauf verfolgen.
Hauptmerkmale von Uptime Kuma
Mehrtyp-Überwachung
Überwachen Sie HTTP/HTTPS-Endpunkte, TCP/UDP-Ports, DNS-Abfragen, Docker-Container und Datenbanken von einem einzigen Dashboard aus.
Öffentliche Statusseiten
Erstellen Sie gebrandete öffentliche Statusseiten, um Ihren Kunden den Dienststatus mitzuteilen, ohne interne Überwachungsdetails preiszugeben.
Rich-Benachrichtigungen
Senden Sie Ausfallwarnungen über Telegram, Discord, Slack, E-Mail, PagerDuty, Webhooks und über 90 weitere Benachrichtigungskanäle.
Uptime-Verlauf
Verfolgen Sie die historische Verfügbarkeit mit Uptime-Prozentsatz-Diagrammen und Antwortzeit-Graphen, um Zuverlässigkeitstrends zu identifizieren.
Zertifikatsüberwachung
Überwachen Sie die Ablaufdaten von SSL-Zertifikaten und erhalten Sie Benachrichtigungen, bevor Zertifikate ablaufen, um unerwartete HTTPS-Fehler zu verhindern.
Warum Uptime Kuma auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.