Gib der KI eine Aufgabe, nicht nur eine Eingabeaufforderung.

Mit Hostinger können Sie agentische KI in Ihrem gesamten Unternehmen einsetzen, Ihren eigenen privaten Agenten ausführen oder KI mit Ihrem vorhandenen Stack verbinden.

Ein Agent für alltägliche Geschäftsaufgaben

Hostinger Agent antwortet auf Kunden, verfolgt Leads, erstellt Inhalte und hilft Ihnen, Ihre SEO zu verbessern, alles aus einem Chat in Klartext.

Hostinger Agent entdecken

Ihr eigener Agent, zu Ihren Bedingungen

OpenClaw und Hermes Agent sind private KI-Agenten, die Sie selbst betreiben. Beide sind in einem Managed-Plan enthalten, der in etwa 60 Sekunden einsatzbereit ist und keine Serveradministration erfordert.

OpenClaw und Hermes entdecken

Ihre Infrastruktur wirkt.

Hostinger Connector ist eine MCP-Erweiterung, mit der Ihre KI-Kodierungstools Ihr Hostinger-Setup lesen und aktualisieren können, indem Sie Projekte bereitstellen, DNS aktualisieren und Websites überprüfen, ohne Ihren Editor zu verlassen.

Hostinger Connector entdecken

Kostenlos zu installieren. Funktioniert mit Ihrem aktiven Plan.

Werkzeuge und Ressourcen für agentenbasierte KI

Agentenpost

Ein automatisierter Posteingang, der speziell für KI-Agenten entwickelt wurde und in jedem Hostinger-E-Mail-Paket enthalten ist.

Entwicklerdokumentation

Einrichtungsanleitungen, Tool-Referenzen und Authentifizierungsdokumentation für Hostinger Connector.

Die Agenten handeln. Sie behalten die Kontrolle.

Sicherheit steht bei jedem Agenten an erster Stelle: Sie wählen, worauf er zugreifen kann, genehmigen wichtige Aktionen und widerrufen den Zugriff, wann immer Sie es benötigen.

Sie genehmigen wichtige Maßnahmen

Agenten bitten um Ihre Zustimmung, bevor sie irreversible Maßnahmen ergreifen.

Ihr Setup ist isoliert

Ihre Instanz ist abgeschottet und Anmeldeinformationen bleiben standardmäßig verborgen.

Sie kontrollieren den Zugang

Gewähren Sie Zugriff nur dort, wo er benötigt wird, und widerrufen Sie ihn jederzeit.
Die Agenten handeln. Sie behalten die Kontrolle.
Millionen vertrauen darauf, Arbeit zu erledigen.
über 4 Mio.
Kunden
Entwickelt und gestartet von Menschen wie Ihnen.
> 10 Mio
Webseiten erstellt
Betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.
150+
Länder
Hier, um langfristig dabei zu sein, und zwar seit dem ersten Tag.
20+
Jahre

Weltweit von Kunden geschätzt

Sehen Sie, was andere über ihre Erfahrungen mit Hostinger sagen.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45%, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist so deutlich niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spass gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons-KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Erfahren Sie mehr über agentische KI

Leitfäden, Tutorials und Einblicke, die Ihnen helfen, mehr aus agentenbasierter KI herauszuholen.
Was ist agentische KI? Definition, Beispiele und Funktionsweise

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Agentische KI ist eine hochentwickelte Form künstlicher Intelligenz, die selbstständig Ziele setzen, planen, argumentieren und Maßnahmen ergreifen kann, um ein bestimmtes Ziel mit minimaler menschlicher Aufsicht zu erreichen.

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Agentische KI FAQs

Alles, was Sie über die agentenbasierten KI-Produkte von Hostinger wissen müssen
Agentische KI beschreibt KI-Systeme, die selbstständig handeln, um mehrstufige Aufgaben zu erledigen, anstatt eine Aufforderung nach der anderen zu beantworten. Anstatt in jeder Phase auf Anweisungen zu warten, nimmt sie ein Ziel, zerlegt es in Schritte und arbeitet sie ab. Sie kann APIs aufrufen, das Web durchsuchen und andere Software selbst verwenden, und sie überprüft ihre eigenen Ergebnisse und ändert ihren Kurs, wenn etwas nicht funktioniert. Diese Autonomie unterscheidet sie von einem Chatbot.
Ein KI-Tool reagiert auf eine Eingabeaufforderung und stoppt, also muss eine Person jeden Schritt leiten. Agentische KI nimmt ein Ziel und führt den ganzen Job aus, entscheidet die Schritte selbst. Ein KI-Tool könnte eine E-Mail für Sie entwerfen. Agentische KI erforscht das Thema, schreibt die E-Mail und sendet sie, dann passt sie an, wenn etwas schief geht. Der Unterschied ist Umfang und Unabhängigkeit, einzelne Aufgaben mit einem Menschen in der Schleife gegenüber kompletten Workflows ohne einen.
Hostinger Agent übernimmt die Geschäftsarbeit von einem Chat aus, mit Fähigkeiten für Vertrieb, Kundenservice, SEO, Marketing, HR und Finanzen. OpenClaw und Hermes Agent sind private Agenten, die Sie selbst betreiben, auf einem verwalteten Plan oder Ihrem eigenen VPS, wobei beides in einem Plan enthalten ist. Für Entwickler bringt Hostinger Connector KI-Kodierungstools über MCP in Ihr Hosting, Agentic Mail gibt Agenten programmierbare E-Mails und Agentic Commerce bereitet Ihren Shop für Käufer vor, die einen KI-Agenten schicken, um für sie zu kaufen.
Hostinger Agent funktioniert über einen einzigen Chat und ist mit über 1.000 Tools kompatibel, darunter Gmail, Slack und Notion. Nutzen Sie ihn als KI-Vertriebsagent für Akquise und Angebote, als KI-Kundendienstagent für Antworten und Bewertungen, als SEO-KI-Agent für Keyword-Recherche und Onpage-Analysen, als KI-Marketingagent für Kampagnen und Produkteinführungen, als Content-Marketing-KI-Agent für Blogs und Newsletter, als Social-Media-KI-Agent für Beiträge und Bildunterschriften, als HR-KI-Agent für Stellenanzeigen und Richtlinien, als Finanz-KI-Agent für Berichte und Prognosen oder als Beschaffungs-KI-Agent für Lieferantenrecherchen.
Ja. Ein Agent greift nur auf die Konten und Tools zu, mit denen Sie ihn verbinden, und Sie können sie jederzeit trennen. Ihre Unterhaltungen sind an Ihr Konto gebunden, sind für andere Benutzer nicht sichtbar und werden niemals zum Trainieren von KI-Modellen oder zum Teilen für Werbung verwendet. Bevor ein Agent etwas Unumkehrbares tut, hält er an und bittet Sie, es zu genehmigen. Hostinger ist ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert und DSGVO-konform.
Ja. OpenClaw und Hermes Agent sind beide private Agenten, die Sie selbst ausführen. Ein verwalteter Plan ist die einfachste Route, da Hostinger die Einrichtung, Updates und Sicherheit übernimmt und ein Plan beide Apps enthält. Wenn Sie Root-Zugriff und Ihre eigenen Serverspezifikationen wünschen, können Sie stattdessen beide auf einem VPS selbst hosten.
Ja, mit einem Klick von hPanel aus. Es handelt sich um separate Anwendungen, so dass Ihre Konfigurationen und der Gesprächsverlauf nicht übertragen werden und Sie mit der neuen App neu beginnen. Es lohnt sich, etwas Wichtiges zu notieren, bevor Sie wechseln.
Ja. Mit Hostinger Connector können KI-Kodierungstools direkt mit Ihrem Hosting-Setup arbeiten, und Agentic Mail stellt Ihren Agenten einen eigenen Posteingang für automatisiertes Arbeiten zur Verfügung. KI fügt sich in Ihren bestehenden Workflow ein, anstatt ihn zu ersetzen.
Hostinger Agent beginnt mit CHF 6.49/Mon. und enthält 1.000 Credits, die sich jeden Monat automatisch aktualisieren. Managed OpenClaw und Hermes Agent sind CHF 5.09/Mon., verlängern sich unter CHF 10.29/Mon., wobei beide Apps enthalten sind. Hostinger Connector ist kostenlos mit jedem aktiven Hosting-Plan und Agentic Mail wird mit jedem Hostinger-E-Mail-Plan geliefert.
Nein. Hostinger Agent wurde für Geschäftsinhaber entwickelt, und die verwalteten Apps übernehmen die Servereinrichtung für Sie, so dass es nichts Technisches zu konfigurieren gibt. Hostinger Connector ist derjenige, der für Entwickler entwickelt wurde und sich in den Editor installiert, den Sie bereits verwenden.

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Egal ob Sie Ihr Unternehmen automatisieren, Ihren eigenen KI-Agenten betreiben oder KI in Ihre Systemlandschaft integrieren möchten – Sie können noch heute damit beginnen.
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