Klonen Sie jede beliebige Website. Verändern Sie sie mit KI.

Fügen Sie eine URL ein, um jede beliebige Website als vollständig bearbeitbare Seite nachzubilden und sie anschließend mithilfe von KI anzupassen. Dafür sind weder Programmierkenntnisse noch die Unterstützung einer Agentur erforderlich.

Keine Kreditkarte erforderlich

Ein Website-Kloner, der Ihnen Raum für Verbesserungen lässt

Behalte die Struktur bei, die dir gefällt, und ändere dann die Teile, die dir nicht gefallen.
Ein Website-Kloner, der Ihnen Raum für Verbesserungen lässt

Aus URL generieren

Fügen Sie einen Link zu einer beliebigen bestehenden Website ein, und die KI erstellt daraus eine bearbeitbare Website, deren Inhalt, Struktur und Design Sie bearbeiten und weiterentwickeln können.
Inhalte überarbeiten, Abschnitte hinzufügen oder das Design per KI-Chat oder Drag-and-Drop-Bearbeitung anpassen. Bewährtes beibehalten und Unnötiges aktualisieren.
Bearbeiten, hosten und veröffentlichen Sie Ihre neu erstellte Website an einem Ort, ohne auf Entwickler angewiesen zu sein oder Code schreiben zu müssen.

Egal welche Aufgabe, mit KI kommen Sie schneller ans Ziel.

Migrationen, Redesigns, Kundenprojekte und mehr. Überspringen Sie die wiederkehrende Einrichtung und konzentrieren Sie sich direkt auf die wirklich wichtigen Aufgaben.
Egal welche Aufgabe, mit KI kommen Sie schneller ans Ziel.

Migrieren, ohne von vorne anzufangen

Übertragen Sie Ihre Website von WordPress, einem anderen Website-Builder oder einer beliebigen anderen Plattform, ohne jede Seite manuell neu erstellen zu müssen.
Eine ältere Website mit Funktionen ausstatten, die sie nie unterstützt hat – von Buchungssystemen und Kunden-Dashboards bis hin zu E-Commerce.
Nehmen Sie eine bestehende Website als Ausgangspunkt und ändern Sie dann Inhalt, Struktur und Funktionen, um sie an eine neue Marke, ein neues Angebot oder eine neue Zielgruppe anzupassen.
Importieren Sie die bestehende Website eines Kunden als Ausgangspunkt und passen Sie sie dann an die jeweiligen Spezifikationen an, ohne sie manuell neu zu erstellen.
Erstellen Sie Ihre Website neu und nutzen Sie dann KI, um die Inhalte an neue Sprachen und Märkte anzupassen.
Verwandeln Sie eine bestehende Website in eine editierbare Sandbox, um neue Layouts, Branding-Konzepte oder Botschaften vor der Veröffentlichung zu testen.

Wie man eine Website mit KI klont

01

Fügen Sie die URL ein.

Geben Sie den Link zu einer Website ein und bitten Sie die KI, diese zu duplizieren. Die KI analysiert Inhalt, Layout und Struktur, um sie als bearbeitbare Website nachzubilden.
02

Überprüfen und anpassen

Ihre neu erstellte Website ist nun bereit zur Bearbeitung. Chatten Sie mit der KI, um Inhalte umzuschreiben, das Design zu aktualisieren oder neue Abschnitte hinzuzufügen, bis alles perfekt aussieht.
03

Mit einem Klick veröffentlichen

Wenn Sie mit Ihrer Website zufrieden sind, veröffentlichen Sie sie mit einem Klick. Hosting, Ihre Domain und alles, was Sie für den Livegang benötigen, sind bereits enthalten.

Entdecken Sie, was Sie mit dem Hostinger AI Builder noch alles erstellen können.

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Beginnen Sie mit Ihrer bestehenden Website. So gelangen Sie schneller zur nächsten Version.

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Häufig gestellte Fragen zum KI-Website-Kloner

Der Website-Kloner ist eine Funktion des Hostinger AI Builders, die eine bestehende Website anhand einer URL nachbildet und deren Struktur, Stil und Inhalte als bearbeitbares, interaktives Projekt erfasst. Fügen Sie einfach einen Link ein, und die KI erstellt einen Ausgangspunkt, den Sie frei anpassen können.

Website-Klonen ist ideal für alle, die bereits eine Website im Sinn haben – sei es ihre eigene, die eines Kunden oder eine, von der sie migrieren möchten. Besonders nützlich ist es für Kleinunternehmer, die eine veraltete Website aktualisieren möchten, ohne eine Agentur zu beauftragen, für Freelancer und Agenturen, die Kundenwebsites schneller neu erstellen möchten, und für alle, die von einem anderen Website-Baukasten, WordPress oder einer ähnlichen Plattform wechseln.

Sie können eine neue Version jeder Website erstellen, deren URL Sie angeben, sofern Sie deren Inhaber sind oder die Nutzungsrechte besitzen. AI Builder analysiert den sichtbaren Inhalt und die Struktur der Website, um Ihre Version zu erstellen. Die Ergebnisse können je nach Komplexität der Originalwebsite variieren.

Ja, die Bearbeitung ist der springende Punkt. Sobald Ihre Website generiert ist, können Sie Texte, Farben, Bilder, Layout und Komponenten ändern, indem Sie entweder Elemente direkt auswählen oder die gewünschte Änderung im KI-Chat beschreiben.

Ja. Wenn Sie mehr Kontrolle wünschen, steht Ihnen die vollständige Codebearbeitung zur Verfügung, sodass Sie über den visuellen Editor hinaus Anpassungen vornehmen und das Projekt nach Bedarf skalieren können.

Das generierte Ergebnis ist ein guter Ausgangspunkt, keine pixelgenaue Kopie. Manche Layouts, Animationen oder stark angepasste Elemente werden möglicherweise nicht exakt übernommen. Anschließend können Sie alles – vom Layout bis zum Inhalt – mithilfe von KI-Vorschlägen oder manuellen Drag-and-Drop-Bearbeitungen anpassen.

Keine. Fügen Sie einfach eine URL ein und beschreiben Sie die gewünschten Änderungen in einfacher Sprache. AI Builder erledigt den Rest – Design- oder technische Kenntnisse sind nicht erforderlich.

Sie können kostenlos starten, keine Kreditkarte erforderlich. Sie erhalten KI-Gutschriften, um Ihre erste neu erstellte Website zu generieren und zu bearbeiten. Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wählen Sie einen bezahlten Plan, Hosting und Domain sind bereits enthalten.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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