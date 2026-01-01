Volle Kontrolle mit Codebearbeitung
Mit Eingabeaufforderung starten, danach Code bearbeiten
KI verschafft Ihnen einen Vorsprung. Und wenn Sie Anpassungen vornehmen oder Fehler beheben möchten, erhalten Sie mit der Code-Bearbeitung die volle Kontrolle. Öffnen Sie eine beliebige Datei, nehmen Sie präzise Änderungen vor und sehen Sie die Ergebnisse sofort in der Vorschau.
Ob Sie das KI-Ergebnis verfeinern, benutzerdefinierte Logik einfügen oder Komponenten zur besseren Übersicht aufteilen – Sie haben von Anfang bis Ende die volle Kontrolle.
Mehr Kontrolle, mehr Flexibilität
Code nach Belieben anpassen
Eigene Logik einfügen
In Echtzeit debuggen und testen
An einem Ort bearbeiten
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Chance, das neue Tool @Hostinger AI Builder auszuprobieren und muss sagen, dass ich beeindruckt war.
Hostinger AI Builder ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool für die Erstellung von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger AI Builder ist eine neue und innovative Methode, um MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor Sie all-in gehen.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!
Hostinger AI Builder ist ein Tool, mit dem Sie eine Idee erstellen können, die Sie hatten – Sie müssen sie nur erklären, und es funktioniert einfach.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.
Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder ist wirklich ein Game Changer im Vergleich zu allem anderen.Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog auf meiner Web-App einzurichten – ich dachte: 'Wow!'
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger AI Builder ausprobiert & es ist ein Game-Changer! Dieser No-Code KI App Builder erstellt in wenigen Minuten glatte Websites & Apps – Designs, Codes & Schreiben für Sie. Einen Versuch wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger AI Builder können Sie ganz nette Sachen erstellen, im Gegensatz zu einem typischen Website Builder – es ist mehr.