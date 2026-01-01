Ihr Geschäft, Ihre maßgeschneiderte Buchung – in wenigen Minuten erstellt

Von Beratungsbuchungsseiten bis hin zu Restaurantreservierungs-Apps – beschreiben Sie, was Sie benötigen, und Horizons baut es. Buchen Sie Termine, senden Sie Bestätigungen und verwalten Sie Termine, alles an einem Ort.
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Kostenpflichtige Pläne schon ab CHF 2.79/Mon.

Ihr Geschäft, Ihre maßgeschneiderte Buchung – in wenigen Minuten erstellt

Alles, was Sie brauchen, um online Buchungen entgegenzunehmen

Vom Erstellen Ihrer Buchungsseite über das Versenden von Bestätigungen bis hin zur Synchronisierung Ihres Kalenders – AI Builder übernimmt alles.

Erstellen Sie eine Terminplanungs-Website oder App

Erstellen Sie innerhalb von Minuten buchungsfertige Seiten, indem Sie mit KI chatten oder Vorlagen verwenden.
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Alles, um Wachstum anzukurbeln

Hosting, Domain und E-Mail – alles inklusive. Einfache Einrichtung für Marketing- und Zahlungstools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense und mehr.

Alles, um Wachstum anzukurbeln

Bestätigungen automatisch senden

Jede Buchung löst eine sofortige Bestätigungs-E-Mail aus – kein manuelles Nachfassen, keine verpassten Termine, kein Nachhaken bei Kunden.

Bestätigungen automatisch senden

Synchronisieren Sie mit den Tools, die Sie bereits verwenden

Verbinden Sie Ihr Buchungssystem mit Google Kalender, Calendly oder anderen Tools, auf die Sie sich verlassen – fragen Sie einfach Horizons, und es richtet alles für Sie ein.
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Ihre Online-Buchung, ganz nach Ihren Vorstellungen

Entdecken Sie einige der beliebtesten Buchungsprojekte, die Leute mit Horizons erstellen – alle erstellt, indem Sie einfach beschreiben, was Sie benötigen.
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Dienstleistungsbuchung

Erstellen Sie eine Buchungsseite für Ihren Schönheitssalon, Personal-Training-Sitzungen, Reinigungs- oder Reparaturservices, Hundespaziergänge und mehr – Ihre Kunden buchen online, Sie konzentrieren sich auf die Arbeit.
Von Restauranttischen und Ferienunterkünften bis hin zu Co-Working-Spaces – lassen Sie Kunden ihren Platz jederzeit online reservieren.
Ob Sie Arzt, Zahnarzt, Therapeut, Lebensberater, Unternehmensberater oder Nachhilfelehrer sind – bieten Sie Ihren Kunden eine einfache, professionelle Möglichkeit, Termine bei Ihnen zu buchen.
Verkaufen Sie Registrierungen für Workshops, Masterclasses, Webinare mit begrenzter Teilnehmerzahl oder Online-Kurse mit Wartelisten – alles an einem Ort verwaltet.

Mit KI eine benutzerdefinierte Buchungsseite oder App erstellen

01

Beschreiben Sie Ihre Idee

Beschreiben Sie die Buchungswebsite oder -App, die Ihr Unternehmen benötigt, und sehen Sie, wie sie Wirklichkeit wird – oder wählen Sie eine Vorlage, um noch schneller zu starten.
02

Anpassen und testen

Optimieren Sie Ihre Buchungsseite, indem Sie mit der KI chatten – fügen Sie Ihre Dienstleistungen, Verfügbarkeiten und alle Details hinzu, die Ihre Kunden benötigen. Sehen Sie sich eine Live-Vorschau an, bevor Sie veröffentlichen.
03

Mit einem Klick veröffentlichen

Veröffentlichen Sie, verbinden Sie Ihre Domain, und Sie sind geschäftsbereit – Ihre Kunden können sofort mit der Buchung beginnen.

Vorlage wählen. Individuell gestalten.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.

Vorgefertigte Vorlagen

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die Sie im Handumdrehen vom Anfänger zum KI-Profi machen. Holen Sie sich alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen, und noch viel mehr.
Erste Schritte Anleitung

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Tutorial
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Verbessern Sie Ihre Prompts

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Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

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Video

Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann.

E-Commerce-Apps und -Shops

Unternehmenspräsentation

Interne Tools

Benutzerdefiniertes CRM

Was Nutzer über Hostinger Horizons sagen

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihr massgeschneidertes Buchungsprojekt zu lancieren?

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Keine Kreditkarte erforderlich

Häufig gestellte Fragen zur benutzerdefinierten Buchungsseite und App

Mit einer benutzerdefinierten Buchungsseite oder App können Ihre Kunden Termine planen, einen Tisch reservieren oder sich für einen Kurs anmelden – jederzeit direkt online. Im Gegensatz zu einer Standardbuchungssoftware, die nützliche Funktionen hinter teuren Plänen verbirgt – oder Ihnen Dinge in Rechnung stellt, die Sie nie nutzen werden – wird eine benutzerdefinierte Lösung genau auf Ihre geschäftlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Ihre Dienstleistungen, Ihre Marke, Ihr Workflow und nur die Funktionen, die Ihnen tatsächlich wichtig sind.

Mit AI Builder können Sie genau das erstellen, was Sie benötigen – eine einfache Terminbuchungsseite für Ihren Salon, ein Reservierungssystem für Ihr Restaurant, eine Website zur Klassenbuchung für Ihr Fitnessstudio oder eine Veranstaltungsregistrierungsseite für Ihren nächsten Workshop.

Alle Unternehmen, die Termine oder Reservierungen annehmen – Salons, Therapeuten, Coaches, Berater, Restaurants, Fitnessstudios, Eventveranstalter, Immobilienmakler und mehr.Wenn Ihr Unternehmen auf Buchungen angewiesen ist, kann AI Builder eine maßgeschneiderte Lösung erstellen, die zu Ihrer Arbeitsweise passt.

Überhaupt keine. Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung von Projekten – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach in natürlicher Sprache, was Sie möchten, und die KI erstellt es in Echtzeit für Sie.

Möchten Sie eine Bestätigungs-E-Mail hinzufügen? Fragen Sie einfach danach. Möchten Sie eine Synchronisierung mit Google Kalender? Beschreiben Sie sie. Möchten Sie die Farbe Ihres Buchungsformulars ändern? Sagen Sie es Horizons, und es ist in wenigen Sekunden erledigt.

Horizons funktioniert ausserdem in über 80 Sprachen, sodass Sie in Ihren eigenen Worten arbeiten können – ganz ohne technisches Fachvokabular. Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, erklärt Ihnen unser Leitfaden zu Vibe Coding alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen.

Ja – jede Buchung kann eine sofortige Bestätigungs-E-Mail an Ihren Kunden auslösen, sodass keine manuelle Nachverfolgung erforderlich ist und kein Risiko verpasster Termine besteht.

Ja. Fordern Sie AI Builder einfach auf, Ihre Buchungsseite oder App mit Google Kalender, Kalender oder einem anderen bereits verwendeten Tool zu verbinden. Folgen Sie dann den Anweisungen, die AI Builder bereitstellt, um Ihren API-Schlüssel zu erhalten. Sobald Sie die angeforderten Details mitgeteilt haben, kümmert sich AI Builder um den Rest.

Ja, Horizons verfügt über ein integriertes Backend, mit dem Sie Buchungs-Websites und -Apps mit integrierter Benutzerauthentifizierung und Kontoverwaltung erstellen können. Das bedeutet, dass Kunden sich anmelden, bevorstehende Buchungen einsehen und ihre Termine verwalten können – ohne dass Sie externe Tools oder technische Einrichtung benötigen.

Ihre Buchungsseite oder App zu aktualisieren ist genauso einfach wie sie zu erstellen. Gehen Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie weiter mit AI Builder – beschreiben Sie, was Sie ändern möchten, und es kümmert sich um den Rest. Es ist alles Teil der Vibe-Coding-Erfahrung, kein Entwickler erforderlich.

Und wenn Sie einen technischen Hintergrund haben oder weiter unten skalieren möchten, bietet AI Builder Ihnen vollen Zugriff auf den Code – so können Sie ihn so weit wie Sie benötigen.

Hier geht's los – klicken Sie einfach auf „Kostenlos starten“. Keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, grössere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihre Buchungsseite oder App zu beschreiben, sie zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden.

Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrer Seite oder App verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.

Sobald Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting und Domain sind bereits enthalten, Sie müssen nichts weiter einrichten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihre Buchungsseite oder App geht online.

Ihnen gehen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.

Hostinger bietet zwei Möglichkeiten, eine Buchungsseite zu erstellen – mit der Vibe Coding-Plattform Horizons und Hostingers Drag-and-Drop Website-Baukasten. Der Unterschied steckt bereits im Namen.

Mit Hostinger Website-Baukasten können Sie mit einer Vorlage starten oder anhand einer Beschreibung eine Buchungswebsite erstellen und diese anschliessend durch Drag-and-Drop vorgefertigter Elemente anpassen. Das eignet sich hervorragend für alle, die schnell eine übersichtliche und einfache Buchungswebsite veröffentlichen möchten.

Horizons verfolgt einen dialogbasierten Ansatz – Sie chatten mit der KI, und sie setzt Änderungen in Echtzeit um. Dadurch erhalten Sie deutlich mehr Freiheit bei der Anpassung. Dank des integrierten Backends können Sie ausserdem fortschrittlichere Projekte erstellen, beispielsweise Buchungs-Apps mit Benutzeranmeldungen und Mitgliedschaftsfunktionen. Und wer möchte, erhält zusätzlich vollständigen Zugriff auf den Code.

Beide Tools wurden für Menschen ohne technisches Wissen entwickelt – der Unterschied liegt darin, wie Sie arbeiten möchten und wie viel Flexibilität Sie benötigen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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