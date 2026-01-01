Eigene KI-Tools erstellen – ohne Einrichtung, ohne Aufwand

Mit der bereits in Horizons integrierten KI können Sie Ihre eigenen KI-Tools erstellen – zur eigenen Verwendung, für den Verkauf oder zum Teilen.
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Kostenpflichtige Pläne schon ab CHF 2.79/Mon.

Eigene KI-Tools erstellen – ohne Einrichtung, ohne Aufwand

Von unterhaltsamen Nebenprojekten bis hin zu nützlichen Tools

Erstellen Sie Tools für sich selbst, sparen Sie sich Abonnements oder entwickeln Sie etwas, das Ihre Nutzer lieben – und gerne kaufen. Hier sind nur einige Ideen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
Text-Tools

Text-Tools

Erstellen Sie Apps, die lesen, schreiben und antworten. Von Chatbots, die rund um die Uhr Kundenfragen bearbeiten, bis hin zu Assistenten, die Nutzern beim Verfassen von Bewerbungsschreiben helfen, Reisen planen oder das perfekte Rezept finden.Jetzt loslegen
Erstellen Sie Apps, die visuelle Inhalte transformieren und generieren. Lassen Sie Nutzer Fotos in Illustrationen verwandeln, benutzerdefinierte Avatare entwerfen, Raumumgestaltungen visualisieren oder Produkt-Mockups erstellen – ganz ohne Designkenntnisse.Jetzt loslegen
Erstellen Sie intelligente Tools, die Ihren Nutzern Zeit sparen. Beispielsweise KI-gestützte Lead-Formulare, Lebenslaufprüfer, Budgetberater oder Trainingsplaner – eben praktische Apps, die einen echten Mehrwert bieten.Jetzt loslegen
Erstellen Sie die Art von Tools, die Menschen immer wieder teilen. Persönlichkeitstests, KI-Tarotkartenleser, Promi-Doppelgänger-Finder oder Gute-Nacht-Geschichten-Generatoren – unterhaltsam in der Nutzung und noch unterhaltsamer beim Teilen.Jetzt loslegen

Alles, was Sie brauchen, um KI-gestützte Tools zu entwickeln

KI, die direkt integriert ist

Kein Drittanbieter-Konto oder separate Abrechnung – KI ist bereits in Horizons integriert. Öffnen Sie einfach Ihr Projekt und legen Sie los.

Per Chat entwickeln, ohne zu programmieren

Beschreiben Sie in einfacher Sprache, was Sie möchten und Horizons erstellt es für Sie. Kein Programmieren, keine technische Einrichtung. Ihre Idee und ein Gespräch mit der KI – mehr braucht es nicht.

Ihre Idee setzt die Grenzen, nicht die Technik

Chatbots, persönliche KI-Assistenten, Bildgeneratoren, Schreibtools oder Empfehlungssysteme – was auch immer Sie sich vorstellen, Horizons bietet die passende KI dafür.

Einmal erstellen, dauerhaft verdienen

Teilen Sie Ihr Projekt als Vorlage und sichern Sie sich 20 % Provision – jedes Mal, wenn jemand damit eine eigene App startet und den ersten Horizons-Plan kauft.

So funktioniert's

01

Öffnen Sie Ihr Horizons-Projekt

Melden Sie sich bei Horizons an und starten Sie ein neues Projekt – oder wählen Sie eine unserer KI-gestützten Vorlagen, um schnell loszulegen.
02

Erstellen, anpassen und testen

Beschreiben Sie Ihre ideale App, passen Sie alles an, bis sie Ihren Vorstellungen entspricht, und testen Sie sie live – direkt in Horizons.
03

Veröffentlichen und teilen

Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf „Veröffentlichen“. Ihr KI-gestütztes Tool ist live und für Nutzer verfügbar – Sie können die Credit-Nutzung jederzeit im Dashboard prüfen.

Vorlage wählen. Individuell gestalten.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.
Alle Vorlagen
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

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Keine Kreditkarte erforderlich.

Benutzerdefinierte KI-Tools erstellen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf einige der häufigsten Fragen, die wir zum Erstellen KI-gestützter Tools mit Horizons erhalten.

Öffnen Sie einfach Ihr KI Builder-Projekt und beginnen Sie zu chatten – beschreiben Sie, was Sie bauen möchten, in Klartext und KI Builder AI wird es zum Leben erwecken. Eine nahtlose generative KI-Integration ist bereits in Ihrem Projekt integriert, also keine Konten von Drittanbietern, keine Modellauswahl und keine separate Abrechnung. Sie können alles anpassen und Text manuell bearbeiten oder Bilder aktualisieren, wann immer Sie möchten, ohne Credits auszugeben. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Veröffentlichen – Hosting und Domain sind bereits in Ihrem Plan enthalten.

Weitere Informationen in unserer Horizont Integrierte KI-Übersicht.

Horizons KI-Funktionen sind für alle gedacht, die eine Idee haben – Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Ob Sie nun eine Kleinunternehmerin sind, die benutzerdefinierte KI-Tools erstellen und nicht länger für Drittanbieter-Lösungen zahlen möchte; ein Kreativer, der seine Zielgruppe mit einer KI-gestützten App monetarisieren möchte; oder ein Experte – wie eine Fitnesstrainerin oder ein Ernährungsberater – der sein Wissen in ein Tool verwandeln möchte, das Kunden kaufen können: Horizons macht es möglich.

Wenn Sie es beschreiben können, können Sie es auch erstellen. Und wenn Sie nach Inspiration suchen oder einfach schneller loslegen möchten, dann sehen Sie sich unsere vorgefertigten Vorlagen an, um eine passende für Ihre Idee zu finden.

Horizons unterstützt Textgenerierung und -analyse sowie Bildgenerierung und -analyse (PNG, WebP, JPEG). Damit können Sie Ihre eigenen KI-Chatbots, persönlichen KI-Assistenten, Schreibtools, Bildkonverter, Empfehlungssysteme und vieles mehr erstellen.

Sie können mit Horizons kostenlos starten. Ihr Plan enthält KI-Credits, damit Sie sofort mit dem Erstellen und Experimentieren beginnen können. Sobald Ihre kostenlosen Credits verbraucht sind, können Sie jederzeit weitere hinzufügen, um ununterbrochen zu erstellen und die KI-Funktionen innerhalb Ihrer veröffentlichten App oder Website zu nutzen. Keine überraschenden Kosten, keine versteckten Gebühren – Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Ausgaben.

KI-Guthaben ermöglichen zwei Dinge: den Aufbau Ihrer Website oder einer App (1 message = 1 credit) und die KI-Funktionen innerhalb Ihres veröffentlichten Webprojekts. Für die Nutzung von KI-Funktionen innerhalb Ihrer Website oder Web-App verwenden wir fraktionierte Guthaben – das bedeutet, dass Ihre Guthaben nur dann weiterreichen, wenn Ihre Benutzer mit Ihrem KI-Tool interagieren.

Ja. Ihr Dashboard zur KI-Credit-Nutzung zeigt eine Aufschlüsselung der für Erstellung und Bearbeitung verwendeten Credits sowie der von den KI-Funktionen Ihrer App verbrauchten Credits – damit Sie jederzeit genau sehen, wofür Ihre Credits genutzt werden.

Überhaupt nicht. AI Builder ist für alle gedacht – vom nicht-technischen Hersteller bis zum erfahrenen Entwickler. Wenn Sie beschreiben können, was Sie bauen möchten, kann AI Builder Ihnen helfen, es zu bauen.

Ja – wenn Sie zuvor ein Projekt mit AI App Builder erstellt haben oder eine Website mit AI Builder vibecodiert haben, ist die integrierte KI-Funktion bereits ohne zusätzliche Kosten in Ihrem Plan enthalten. Öffnen Sie einfach ein bestehendes Projekt oder starten Sie ein neues, laden Sie Ihre KI-Gutschriften auf und Sie können loslegen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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