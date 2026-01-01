Eigene KI-Tools erstellen – ohne Einrichtung, ohne Aufwand
Von unterhaltsamen Nebenprojekten bis hin zu nützlichen Tools
Text-Tools
Bild-Tools
Nützliche Tools
Unterhaltsame und virale Tools
Alles, was Sie brauchen, um KI-gestützte Tools zu entwickeln
KI, die direkt integriert ist
Per Chat entwickeln, ohne zu programmieren
Ihre Idee setzt die Grenzen, nicht die Technik
Einmal erstellen, dauerhaft verdienen
So funktioniert's
Öffnen Sie Ihr Horizons-Projekt
Erstellen, anpassen und testen
Veröffentlichen und teilen
Vorlage wählen. Individuell gestalten.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.
Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Benutzerdefinierte KI-Tools erstellen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie erstelle ich meine eigenen KI-Tools?
Öffnen Sie einfach Ihr KI Builder-Projekt und beginnen Sie zu chatten – beschreiben Sie, was Sie bauen möchten, in Klartext und KI Builder AI wird es zum Leben erwecken. Eine nahtlose generative KI-Integration ist bereits in Ihrem Projekt integriert, also keine Konten von Drittanbietern, keine Modellauswahl und keine separate Abrechnung. Sie können alles anpassen und Text manuell bearbeiten oder Bilder aktualisieren, wann immer Sie möchten, ohne Credits auszugeben. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Veröffentlichen – Hosting und Domain sind bereits in Ihrem Plan enthalten.
Weitere Informationen in unserer Horizont Integrierte KI-Übersicht.
Wer kann KI Builder verwenden, um benutzerdefinierte KI-Tools zu erstellen?
Horizons KI-Funktionen sind für alle gedacht, die eine Idee haben – Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Ob Sie nun eine Kleinunternehmerin sind, die benutzerdefinierte KI-Tools erstellen und nicht länger für Drittanbieter-Lösungen zahlen möchte; ein Kreativer, der seine Zielgruppe mit einer KI-gestützten App monetarisieren möchte; oder ein Experte – wie eine Fitnesstrainerin oder ein Ernährungsberater – der sein Wissen in ein Tool verwandeln möchte, das Kunden kaufen können: Horizons macht es möglich.
Wenn Sie es beschreiben können, können Sie es auch erstellen. Und wenn Sie nach Inspiration suchen oder einfach schneller loslegen möchten, dann sehen Sie sich unsere vorgefertigten Vorlagen an, um eine passende für Ihre Idee zu finden.
Welche Arten von KI-Funktionen kann ich meiner App hinzufügen?
Horizons unterstützt Textgenerierung und -analyse sowie Bildgenerierung und -analyse (PNG, WebP, JPEG). Damit können Sie Ihre eigenen KI-Chatbots, persönlichen KI-Assistenten, Schreibtools, Bildkonverter, Empfehlungssysteme und vieles mehr erstellen.
Kann ich Horizons kostenlos nutzen?
Sie können mit Horizons kostenlos starten. Ihr Plan enthält KI-Credits, damit Sie sofort mit dem Erstellen und Experimentieren beginnen können. Sobald Ihre kostenlosen Credits verbraucht sind, können Sie jederzeit weitere hinzufügen, um ununterbrochen zu erstellen und die KI-Funktionen innerhalb Ihrer veröffentlichten App oder Website zu nutzen. Keine überraschenden Kosten, keine versteckten Gebühren – Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Ausgaben.
Wie funktionieren KI-Credits?
KI-Guthaben ermöglichen zwei Dinge: den Aufbau Ihrer Website oder einer App (1 message = 1 credit) und die KI-Funktionen innerhalb Ihres veröffentlichten Webprojekts. Für die Nutzung von KI-Funktionen innerhalb Ihrer Website oder Web-App verwenden wir fraktionierte Guthaben – das bedeutet, dass Ihre Guthaben nur dann weiterreichen, wenn Ihre Benutzer mit Ihrem KI-Tool interagieren.
Kann ich sehen, wie viele KI-Credits meine App verbraucht hat?
Ja. Ihr Dashboard zur KI-Credit-Nutzung zeigt eine Aufschlüsselung der für Erstellung und Bearbeitung verwendeten Credits sowie der von den KI-Funktionen Ihrer App verbrauchten Credits – damit Sie jederzeit genau sehen, wofür Ihre Credits genutzt werden.
Brauche ich Programmierkenntnisse, um Horizons KI Tools-Baukasten zu nutzen?
Überhaupt nicht. AI Builder ist für alle gedacht – vom nicht-technischen Hersteller bis zum erfahrenen Entwickler. Wenn Sie beschreiben können, was Sie bauen möchten, kann AI Builder Ihnen helfen, es zu bauen.
Kann ich KI-Tools erstellen, wenn ich bereits früher einen Plan gekauft habe?
Ja – wenn Sie zuvor ein Projekt mit AI App Builder erstellt haben oder eine Website mit AI Builder vibecodiert haben, ist die integrierte KI-Funktion bereits ohne zusätzliche Kosten in Ihrem Plan enthalten. Öffnen Sie einfach ein bestehendes Projekt oder starten Sie ein neues, laden Sie Ihre KI-Gutschriften auf und Sie können loslegen.