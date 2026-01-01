Präsentieren Sie Ihre Arbeit mit einer Showcase-Website oder -App

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Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.
Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Unternehmenspräsentation Website und App FAQs
Was ist eine Unternehmens-Präsentationswebsite?
Eine Business-Showcase-Website ist Ihre professionelle Online-Präsenz – ein Ort, an dem potenzielle Kunden entdecken können, wer Sie sind, Ihre Arbeit erkunden und sich entscheiden, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Eine großartige Showcase umfasst normalerweise eine Portfolio-Galerie oder Projektseiten, Serviceseiten, Fallstudien, Kundenberichte und eine klare Möglichkeit, einen Anruf zu buchen oder in Kontakt zu treten – die genaue Mischung hängt von Ihrem Unternehmenstyp ab. Im Gegensatz zu einer einfachen Webseite ist sie so konzipiert, dass sie einen starken ersten Eindruck hinterlässt und Besucher in Kunden verwandelt. Mit AI Builder können Sie eine erstellen, die genau das enthält, was Sie benötigen – beschreiben Sie es einfach und KI kümmert sich um den Rest.
Wer kann mit AI Builder eine Showcase-Website oder App erstellen?
Jeder, der online professionell auftreten und mehr Kunden gewinnen möchte – Freiberufler, Künstler, Berater, Coaches, Agenturen, Kleinunternehmer und darüber hinaus. Wenn Ihr Unternehmen eine professionelle Online-Präsenz benötigt, kann Horizons ein Showcase erstellen, das zu Ihrer Arbeitsweise passt.
Wie erstelle ich eine Showcase-Website ohne technische Kenntnisse?
Horizons verwendet einen konversationellen Ansatz zum Erstellen – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach, was Sie möchten, in einfacher Sprache, und die KI erstellt es in Echtzeit für Sie.
Möchten Sie eine Portfolio-Galerie hinzufügen? Fragen Sie einfach. Benötigen Sie ein Kontaktformular? Beschreiben Sie es. Möchten Sie das Design an Ihre Markenfarben anpassen? Sagen Sie es Horizons, und es ist in Sekundenschnelle erledigt.
Es funktioniert auch in über 80 Sprachen, sodass Sie in Ihren eigenen Worten erstellen können – kein technisches Vokabular erforderlich. Wenn Sie neu in diesem Konzept sind, führt Sie unser Vibe-Coding-Leitfaden durch alles, was Sie wissen müssen, um loszulegen.
Kann ich mit AI Builder ein Clientportal erstellen?
Ja – und hier sticht Horizons wirklich hervor. Dank seines integrierten Backends können Sie ein vollständig maßgeschneidertes Kundenportal mit Benutzeranmeldungen, Dateifreigabe, Projektaktualisierungen und mehr erstellen – alles unter Ihrer eigenen Marke. Ihre Kunden erhalten einen professionellen, dedizierten Bereich, um auf dem Laufenden zu bleiben, und Sie erhalten die volle Kontrolle darüber, was sie sehen und tun.
Wird meine Showcase-Website bei Google angezeigt?
Ja, Ihre Showcase-Website verfügt über eine integrierte SEO-Optimierung, die vom ersten Tag an automatisch erfolgt. Wichtige technische Dateien wie sitemap.xml, robots.txt und llms.txt werden automatisch für Sie generiert, damit Suchmaschinen und KI-Tools wie ChatGPT und Perplexity Ihre Inhalte verstehen können – ohne dass Sie technische Einstellungen vornehmen müssen.
Sie können auch Marketing-Integrationen anbinden, um Ihre Präsentation zu bewerben und neue Kunden über die wichtigsten Kanäle zu erreichen.
Was wenn ich Änderungen vornehmen muss, wenn mein Geschäft wächst?
Das Aktualisieren Ihrer Showcase-Website oder -App ist genauso einfach wie das Erstellen. Gehen Sie einfach zurück zu Ihrem Projekt, öffnen Sie es und chatten Sie weiter mit Horizons – beschreiben Sie, was Sie ändern möchten, und es erledigt den Rest. Das ist alles Teil des Vibe-Coding-Erlebnisses, kein Entwickler erforderlich.
Und wenn Sie einen technischen Hintergrund haben oder später weiter skalieren möchten, bietet Ihnen Horizons vollen Zugriff auf den Code – so können Sie es so weit anpassen, wie Sie möchten.
Wie viel kostet es, eine Showcase-Website oder App mit Horizons zu erstellen?
Sie können kostenlos starten – keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, grössere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihre Präsentationswebsite oder -App zu beschreiben, sie zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden.
Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrer Website oder App verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.
Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, sind kostenpflichtige Pläne ab CHF 2.79/Mon. erhältlich. Hosting und Domain sind enthalten, Sie müssen nichts weiter einrichten. Klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihre Präsentationswebsite geht online.
Ihnen gehen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.
Was ist der Unterschied zwischen Horizons und Hostinger Website Builder für eine Unternehmenspräsentation?
Hostinger bietet zwei Möglichkeiten, eine Website zur Unternehmenspräsentation zu erstellen – mit der Vibe Coding-Plattform Horizons und Hostingers Drag-and-Drop Website-Baukasten. Der Unterschied steckt bereits im Namen.
Hostinger Website-Baukasten bietet Ihnen die Option, mit einer Vorlage zu starten oder anhand einer Beschreibung eine Unternehmenswebsite zu erstellen und diese anschliessend per Drag-and-Drop vorgefertigter Elemente anzupassen. Es eignet sich hervorragend für alle, die schnell eine übersichtliche und professionelle Portfolio-Website für ihr Unternehmen veröffentlichen möchten.
Horizons verfolgt einen dialogbasierten Ansatz – Sie chatten mit KI und Ihre Änderungen werden in Echtzeit umgesetzt, wodurch Sie deutlich mehr Freiheit bei der Anpassung erhalten. Dank des integrierten Backends können Sie ausserdem fortschrittlichere Projekte erstellen – beispielsweise Kundenportale mit Benutzeranmeldungen und Mitgliedschaftsfunktionen. Und wenn Sie möchten, erhalten Sie vollständigen Zugriff auf den Code.
Beide Tools wurden für Menschen ohne technisches Wissen entwickelt – der Unterschied liegt in der Arbeitsweise und darin, wie viel Flexibilität Sie benötigen.