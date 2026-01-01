Präsentieren Sie Ihre Arbeit mit einer Showcase-Website oder -App

Von Portfolio-Websites bis hin zu interaktiven Kundenportalen – schaffen Sie eine professionelle Online-Präsenz, die einen starken ersten Eindruck hinterlässt, Ihre Arbeit präsentiert und Besucher zu Kunden macht.
Kostenlos starten

Kostenpflichtige Pläne schon ab CHF 2.79/Mon.

Präsentieren Sie Ihre Arbeit mit einer Showcase-Website oder -App

Alles, was Sie für einen überzeugenden ersten Eindruck brauchen.

Ihre Online-Präsenz aufbauen, lancieren und erweitern – alles an einem Ort, ohne technische Kenntnisse.

Bringen Sie Ihre Arbeit im Handumdrehen online

Erstellen Sie eine professionell wirkende Showcase-Website oder Web-App, die auf jedem Gerät grossartig aussieht – chatten Sie einfach mit der KI oder wählen Sie eine Vorlage, um in wenigen Minuten loszulegen.

Alles, um Wachstum anzukurbeln

Hosting, Domain und E-Mail – alles inklusive. Einfache Einrichtung für Marketing- und Zahlungstools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense und mehr.

Werden Sie von den richtigen Kunden gefunden

Nutzen Sie Marketing-Integrationen, um neue Kunden über die Kanäle zu erreichen, die am wichtigsten sind.

Leads und Kundenanfragen erfassen

Fügen Sie Ihrer Showcase-Website ein benutzerdefiniertes Kontaktformular hinzu und verwandeln Sie Besucher in potenzielle Kunden – jede Anfrage landet direkt in Ihrem Posteingang, bereit zur Nachverfolgung.
Alles, was Sie für einen überzeugenden ersten Eindruck brauchen.

Ihre Online-Präsenz, ganz nach Ihren Vorstellungen gestaltet

Entdecken Sie einige beliebte Beispiele für Showcase-Websites und -Apps, um sich inspirieren zu lassen, oder legen Sie direkt mit einer vorgefertigten Eingabeaufforderung los und beginnen Sie in Sekundenschnelle mit dem Erstellen.
Ihre Online-Präsenz, ganz nach Ihren Vorstellungen gestaltet

Business-Website

Erstellen Sie eine professionelle Online-Präsenz, die Ihre Dienstleistungen hervorhebt, Ihre Geschichte erzählt und Besucher zu Kunden macht.Jetzt loslegen
Bieten Sie Ihren Kunden einen gebrandeten Bereich, um Projekt-Updates einzusehen, Dateien zu teilen und auf dem Laufenden zu bleiben – alles an einem Ort.Jetzt loslegen
Präsentieren Sie Ihre Arbeit wunderschön und lassen Sie Ihre Projekte für sich selbst sprechen – kein Designer oder Entwickler erforderlich.Jetzt loslegen
Schaffen Sie ein Online-Zuhause für Ihr Fachwissen – teilen Sie Ihre Geschichte, präsentieren Sie Ihre Arbeit und vergrößern Sie Ihr Publikum.Jetzt loslegen

Mit KI eine Showcase-Website oder App entwickeln

01

Beschreiben Sie Ihre Idee

Beschreiben Sie die Präsentations-Website oder App, die Sie sich vorstellen, und sehen Sie, wie sie Wirklichkeit wird – oder wählen Sie eine Vorlage, um noch schneller zu starten.
02

Anpassen und testen

Optimieren Sie Ihr Design, indem Sie mit KI chatten – fügen Sie Ihre Arbeit hinzu, passen Sie jedes Detail an, bis es sich genau richtig anfühlt, und sehen Sie es sich live an, bevor Sie es veröffentlichen.
03

Mit einem Klick veröffentlichen

Ein Klick und Ihr Showcase ist live – bereit, Kunden zu beeindrucken und neue Geschäfte zu gewinnen, ohne technische Einrichtung.

Vorlage wählen. Individuell gestalten.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.

Vorgefertigte Vorlagen

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die Sie im Handumdrehen vom Anfänger zum KI-Profi machen. Holen Sie sich alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen, und noch viel mehr.
Erste Schritte Anleitung

Erste Schritte Anleitung

Tutorial
Video
Verbessern Sie Ihre Prompts

Verbessern Sie Ihre Prompts

Tutorial
Video
Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

Tutorial
Video

Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen bauen kann

E-Commerce-Apps und -Shops

Buchungs-Websites und -Apps

Interne Tools

Benutzerdefiniertes CRM

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihr Unternehmen online zu präsentieren?

Gratis starten

Keine Kreditkarte erforderlich

Unternehmenspräsentation Website und App FAQs

Eine Business-Showcase-Website ist Ihre professionelle Online-Präsenz – ein Ort, an dem potenzielle Kunden entdecken können, wer Sie sind, Ihre Arbeit erkunden und sich entscheiden, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Eine großartige Showcase umfasst normalerweise eine Portfolio-Galerie oder Projektseiten, Serviceseiten, Fallstudien, Kundenberichte und eine klare Möglichkeit, einen Anruf zu buchen oder in Kontakt zu treten – die genaue Mischung hängt von Ihrem Unternehmenstyp ab. Im Gegensatz zu einer einfachen Webseite ist sie so konzipiert, dass sie einen starken ersten Eindruck hinterlässt und Besucher in Kunden verwandelt. Mit AI Builder können Sie eine erstellen, die genau das enthält, was Sie benötigen – beschreiben Sie es einfach und KI kümmert sich um den Rest.

Jeder, der online professionell auftreten und mehr Kunden gewinnen möchte – Freiberufler, Künstler, Berater, Coaches, Agenturen, Kleinunternehmer und darüber hinaus. Wenn Ihr Unternehmen eine professionelle Online-Präsenz benötigt, kann Horizons ein Showcase erstellen, das zu Ihrer Arbeitsweise passt.

Horizons verwendet einen konversationellen Ansatz zum Erstellen – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach, was Sie möchten, in einfacher Sprache, und die KI erstellt es in Echtzeit für Sie.

Möchten Sie eine Portfolio-Galerie hinzufügen? Fragen Sie einfach. Benötigen Sie ein Kontaktformular? Beschreiben Sie es. Möchten Sie das Design an Ihre Markenfarben anpassen? Sagen Sie es Horizons, und es ist in Sekundenschnelle erledigt.

Es funktioniert auch in über 80 Sprachen, sodass Sie in Ihren eigenen Worten erstellen können – kein technisches Vokabular erforderlich. Wenn Sie neu in diesem Konzept sind, führt Sie unser Vibe-Coding-Leitfaden durch alles, was Sie wissen müssen, um loszulegen.

Ja – und hier sticht Horizons wirklich hervor. Dank seines integrierten Backends können Sie ein vollständig maßgeschneidertes Kundenportal mit Benutzeranmeldungen, Dateifreigabe, Projektaktualisierungen und mehr erstellen – alles unter Ihrer eigenen Marke. Ihre Kunden erhalten einen professionellen, dedizierten Bereich, um auf dem Laufenden zu bleiben, und Sie erhalten die volle Kontrolle darüber, was sie sehen und tun.

Ja, Ihre Showcase-Website verfügt über eine integrierte SEO-Optimierung, die vom ersten Tag an automatisch erfolgt. Wichtige technische Dateien wie sitemap.xml, robots.txt und llms.txt werden automatisch für Sie generiert, damit Suchmaschinen und KI-Tools wie ChatGPT und Perplexity Ihre Inhalte verstehen können – ohne dass Sie technische Einstellungen vornehmen müssen.

Sie können auch Marketing-Integrationen anbinden, um Ihre Präsentation zu bewerben und neue Kunden über die wichtigsten Kanäle zu erreichen.

Das Aktualisieren Ihrer Showcase-Website oder -App ist genauso einfach wie das Erstellen. Gehen Sie einfach zurück zu Ihrem Projekt, öffnen Sie es und chatten Sie weiter mit Horizons – beschreiben Sie, was Sie ändern möchten, und es erledigt den Rest. Das ist alles Teil des Vibe-Coding-Erlebnisses, kein Entwickler erforderlich.

Und wenn Sie einen technischen Hintergrund haben oder später weiter skalieren möchten, bietet Ihnen Horizons vollen Zugriff auf den Code – so können Sie es so weit anpassen, wie Sie möchten.

Sie können kostenlos starten – keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, grössere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihre Präsentationswebsite oder -App zu beschreiben, sie zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden.

Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrer Website oder App verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.

Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, sind kostenpflichtige Pläne ab CHF 2.79/Mon. erhältlich. Hosting und Domain sind enthalten, Sie müssen nichts weiter einrichten. Klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihre Präsentationswebsite geht online.

Ihnen gehen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.

Hostinger bietet zwei Möglichkeiten, eine Website zur Unternehmenspräsentation zu erstellen – mit der Vibe Coding-Plattform Horizons und Hostingers Drag-and-Drop Website-Baukasten. Der Unterschied steckt bereits im Namen.

Hostinger Website-Baukasten bietet Ihnen die Option, mit einer Vorlage zu starten oder anhand einer Beschreibung eine Unternehmenswebsite zu erstellen und diese anschliessend per Drag-and-Drop vorgefertigter Elemente anzupassen. Es eignet sich hervorragend für alle, die schnell eine übersichtliche und professionelle Portfolio-Website für ihr Unternehmen veröffentlichen möchten.

Horizons verfolgt einen dialogbasierten Ansatz – Sie chatten mit KI und Ihre Änderungen werden in Echtzeit umgesetzt, wodurch Sie deutlich mehr Freiheit bei der Anpassung erhalten. Dank des integrierten Backends können Sie ausserdem fortschrittlichere Projekte erstellen – beispielsweise Kundenportale mit Benutzeranmeldungen und Mitgliedschaftsfunktionen. Und wenn Sie möchten, erhalten Sie vollständigen Zugriff auf den Code.

Beide Tools wurden für Menschen ohne technisches Wissen entwickelt – der Unterschied liegt in der Arbeitsweise und darin, wie viel Flexibilität Sie benötigen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.