Von der Idee zum funktionsfähigen Prototyp mit KI – in Minuten

Vom groben Konzept zu etwas, das Sie teilen, testen und optimieren können – keine Design- oder Programmierkenntnisse erforderlich. Beschreiben Sie Ihre Idee und Horizons erstellt es in Minuten.
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Von der Idee zum funktionsfähigen Prototyp mit KI – in Minuten

KI-Prototyping, das über ein statisches Mockup hinausgeht

Von einfachen Konzepten bis hin zu voll funktionsfähigen Apps – alles erstellt, indem Sie einfach beschreiben, was Sie benötigen.
KI-Prototyping, das über ein statisches Mockup hinausgeht

Einfach nur beschreiben

Beschreiben Sie einfach, was Sie bauen möchten, und AI Builder erweckt es zum Leben – voll funktionsfähig und bereit zum Teilen.Keine Designtools, keine Codierung, kein Warten – jeder im Team kann bauen und iterieren.
Echte Buttons, Formulare und Nutzerabläufe – Ihr Prototyp funktioniert wie das tatsächliche Produkt, damit Entscheidungsträger ihn ausprobieren können, statt ihn nur anzusehen.
Ohne Downloads, Design-Tool-Konten oder komplizierte Übergaben – senden Sie einfach einen Link und jeder kann sofort mit Ihrem Prototyp interagieren. Teilen Sie ihn mit Nutzern, Investoren, Kunden oder Ihrem Team, und sammeln Sie echtes Feedback.
Möchten Sie ein Layout ändern, einen Bildschirm hinzufügen oder einen Benutzerfluss optimieren?Beschreiben Sie es einfach und AI Builder aktualisiert es in Echtzeit – ohne bei Null anzufangen.
Kein Wireframe, keine grobe Skizze. Stattdessen eine ausgefeilte Vorschau, die genau darstellt, wie Ihr Endprodukt aussehen und funktionieren wird.
Bereit, zu einem Live-Produkt zu skalieren? Nutzerkonten, Datenbanken, Buchungsabläufe, E-Commerce-Integrationen und mehr sind bereits integriert – bauen Sie einfach auf dem auf, was Sie bereits haben. Veröffentlichen Sie anschliessend mit 1 Klick – inklusive Hosting und Domain.

Mit KI einen interaktiven Prototyp erstellen

01

Beschreiben Sie Ihre Idee

Sagen Sie der KI, was Sie prototypisieren möchten – die Website, die Web-App, das Produkt – und sehen Sie zu, wie es in wenigen Minuten zum Leben erwacht.
02

Per Chat verfeinern

Optimieren Sie Ihren Prototyp durch Chatten mit KI – passen Sie Layouts, Abläufe und Inhalte an, bis es sich genau richtig anfühlt.
03

Feedback teilen und einholen

Teilen Sie Ihren Prototyp mit Interessengruppen, Investoren oder Kunden und sammeln Sie echtes Feedback – und verfeinern Sie ihn dann weiter, bis er bereit ist für die Entwicklung oder den Start.

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Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die Sie im Handumdrehen vom Anfänger zum KI-Profi machen. Holen Sie sich alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen, und noch viel mehr.
Erste Schritte Anleitung

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Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

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Individuelle Buchungsseite und App

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

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Design-Prototyping: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Prototyping ist der Prozess, bei dem Sie Ihre Idee als funktionierende App, Website oder als Design testen. Es ermöglicht Ihnen, Layout, Funktionen und Funktionalität vor der Veröffentlichung und bevor Sie den Code schreiben, auszuprobieren.

Jeder mit einer Idee, die er visualisieren, testen oder teilen möchte, bevor er sich für eine vollständige Entwicklung entscheidet. Dazu gehören:

  • Gründer und Unternehmer – validieren Sie Ihr Konzept mit Investoren oder ersten Benutzern, bevor Sie Geld für die Entwicklung ausgeben.
  • Produktmanager – wandeln Sie Anforderungen in interaktive Prototypen um, um sie mit Entscheidungsträgern abzustimmen und Korrekturschleifen zu reduzieren.
  • Freiberufler und Agenturen – zeigen Sie Kunden genau, wie ihr Projekt aussehen und funktionieren wird, bevor Sie es erstellen.
  • Designer – erwecken Sie Konzepte zum Leben, ohne auf einen Entwickler warten zu müssen.
  • Wenn Sie eine Idee haben und Sie beschreiben können, kann Horizons sie erstellen.

Kenntnisse zu Design, Programmieren und Technik sind nicht erforderlich.

Ein Wireframe ist eine grundlegende visuelle Blaupause – es zeigt die Struktur und das Layout einer Seite ohne Styling oder Interaktivität. Ein Prototyp geht noch weiter – er sieht aus und fühlt sich an wie das Echte, mit funktionierenden Interaktionen, echten Inhalten und einem funktionalen Design. Mit AI Builder überspringen Sie die Wireframe-Bühne vollständig und gehen direkt zu einem vollständig interaktiven Prototypen über, indem Sie beschreiben, was Sie benötigen.

Ein Prototyp und ein MVP (Minimum Viable Product) werden oft verwechselt, dienen aber unterschiedlichen Zwecken.

Ein Prototyp dient der Visualisierung und Validierung – er ist eine interaktive Vorschau Ihrer Idee, die Sie mit Entscheidungsträgern, Investoren oder Nutzern teilen, um Feedback zu sammeln, bevor Sie sich für eine vollständige Entwicklung entscheiden. Er muss nicht voll funktionsfähig oder für die öffentliche Nutzung bereit sein.

Ein MVP ist Ihre erste echte, funktionierende Produktversion – mit gerade genug Funktionen ausgestattet, um es auf den Markt zu bringen, erste Benutzer zu gewinnen und aus der realen Nutzung zu lernen.

Kurz gesagt: Sie erstellen einen Prototyp, um Ihre Idee zu validieren, und Sie bauen ein MVP, um es in der realen Welt zu testen. Mit Horizons können Sie beides tun – beginnen Sie mit einem Prototyp, sammeln Sie Feedback und skalieren Sie ihn zu einem voll funktionsfähigen Produkt, ohne wieder von vorn anfangen zu müssen. Erfahren Sie mehr in unserem Prototyp vs. MVP-Leitfaden.

Überhaupt keine. KI Builder verwendet einen konversativen Ansatz zum Bauen – oft Vibe-Coding genannt. Sie beschreiben einfach, was Sie wollen, und KI erstellt es für Sie in Echtzeit. Möchten Sie das Layout anpassen? Fragen Sie einfach. Müssen Sie einen Benutzerfluss ändern? Beschreiben Sie es. Wenn Sie das Konzept neu kennen, führt Sie unser vibe coding guide durch alles, was Sie wissen müssen.

Sobald Ihr Prototyp fertig ist, können Sie ihn veröffentlichen und über einen Link mit jedem teilen. Entscheidungsträger, Investoren, Kunden oder Testnutzer können direkt damit interagieren. Sie können anschliessend, basierend auf ihrem Feedback, immer weiter verfeinern – einfach per Chat mit Horizons.

Ja – und genau hier hebt sich Horizons von herkömmlichen Prototyping-Tools ab. Wenn Sie bereit sind, über das Prototyping hinauszugehen, veröffentlichen Sie Ihr Projekt einfach mit 1 Klick als Live-Website oder Live-App. Hosting, Domain und Business E-Mail sind in Ihrem Plan enthalten.

Da Horizons über ein integriertes Backend verfügt, sind Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher für Ihren Prototyp bereits einsatzbereit. Wenn Sie skalieren möchten, ist alles Notwendige bereits vorhanden. Sie müssen nicht von vorne beginnen und benötigen keine externen Tools.

Sie können kostenlos starten – keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, grössere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihren Prototyp zu beschreiben, ihn zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden. Sobald Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting und Domain sind bereits enthalten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihr Prototyp geht online.

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