Ein Prototyp und ein MVP (Minimum Viable Product) werden oft verwechselt, dienen aber unterschiedlichen Zwecken.



Ein Prototyp dient der Visualisierung und Validierung – er ist eine interaktive Vorschau Ihrer Idee, die Sie mit Entscheidungsträgern, Investoren oder Nutzern teilen, um Feedback zu sammeln, bevor Sie sich für eine vollständige Entwicklung entscheiden. Er muss nicht voll funktionsfähig oder für die öffentliche Nutzung bereit sein.



Ein MVP ist Ihre erste echte, funktionierende Produktversion – mit gerade genug Funktionen ausgestattet, um es auf den Markt zu bringen, erste Benutzer zu gewinnen und aus der realen Nutzung zu lernen.



Kurz gesagt: Sie erstellen einen Prototyp, um Ihre Idee zu validieren, und Sie bauen ein MVP, um es in der realen Welt zu testen. Mit Horizons können Sie beides tun – beginnen Sie mit einem Prototyp, sammeln Sie Feedback und skalieren Sie ihn zu einem voll funktionsfähigen Produkt, ohne wieder von vorn anfangen zu müssen. Erfahren Sie mehr in unserem Prototyp vs. MVP-Leitfaden.