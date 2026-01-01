Verwandeln Sie WhatsApp mit KI in ein CRM
So erstellen Sie ein WhatsApp CRM für Ihr Unternehmen
Ihre Idee beschreiben oder Vorlage wählen
WhatsApp mit Ihrem CRM verbinden
Ihr CRM anpassen
Sehen Sie sich unser Schritt-für-Schritt-Tutorial an
Vorlage wählen. Individuell gestalten.
Vorgefertigte Vorlagen
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Alles, was Sie zum Erstellen Ihres CRM benötigen – an einem Ort
Eigenes, auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes CRM erschaffen
Volle Datenhoheit
Integrierte KI
Mit einer vorgefertigten Vorlage starten
Professionelle Infrastruktur
WhatsApp CRM FAQs
Was ist ein WhatsApp-CRM?
Ein WhatsApp CRM ist ein Tool, mit dem Sie Kundenbeziehungen direkt über WhatsApp verwalten können. Statt schon bald den Überblick über Gespräche zu verlieren, können Sie Kontakte organisieren, Leads durch eine Vertriebspipeline verfolgen und Abschlüsse erzielen – alles an einem Ort. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRM-Lösungen erreicht es Ihre Kunden dort, wo sie bereits sind: auf WhatsApp.
Was kann ich mit meinem WhatsApp CRM alles tun?
Mit einem WhatsApp CRM können Sie Ihre Kontakte organisieren und verwalten, Leads durch eine visuelle Vertriebspipeline verfolgen, Nachrichten automatisieren und Zahlungen annehmen – alles verbunden mit Ihrer WhatsApp. Sie können es ausserdem per KI an Ihre individuellen geschäftlichen Anforderungen anpassen – ganz ohne Programmierkenntnisse.
Benötige ich Programmierkenntnisse, um mit KI ein WhatsApp CRM zu erstellen?
Keine Programmierkenntnisse erforderlich: Mit der Hostinger AI Builder Vibe Coding Plattform können Sie Ihr eigenes WhatsApp CRM erstellen, indem Sie einfach mit KI chatten, oder Sie beginnen mit einer vorgefertigten Vorlage und passen diese in Ihrer eigenen Sprache an – sie kümmert sich um Code, Design und Inhalte für Sie.
Wie erstelle ich mit Hostinger Horizons ein WhatsApp CRM?
Mit Hostinger Horizons ist die Erstellung einer WhatsApp CRM-App einfach und erfordert nur wenige Schritte:
- Nutzen Sie unseren KI App-Baukasten oder eine unserer vorgefertigten Vorlagen, um kostenlos mit dem Erstellen zu beginnen.
- Passen Sie alles an Ihre geschäftlichen Anforderungen an, indem Sie mit der KI chatten – auch als Vibe Coding bekannt. Dafür brauchen Sie keine technischen Kenntnisse, nur Ihre Ideen, die Sie in einfacher Sprache beschreiben.
- Wählen Sie einen Plan, um zusätzliche Eingabeaufforderungen freizuschalten und Ihr CRM mit einem Klick zu veröffentlichen.
- Verbinden Sie WhatsApp mit Ihrem CRM über die Twilio-Integration.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden Wie man WhatsApp CRM für kleine Unternehmen erstellt oder in unseren Video-Tutorials.
Wie lange dauert die Einrichtung eines WhatsApp CRM?
Es hängt davon ab, wie viel Sie anpassen möchten. Sie können innerhalb von Minuten mit einer vorgefertigten Vorlage beginnen, aber wenn Sie jedes Detail an Ihr Unternehmen anpassen möchten, kann es länger dauern. In jedem Fall macht Hostinger AI Builder den Prozess so schnell und intuitiv wie möglich – chatten Sie einfach mit KI und sie übernimmt das schwere Heben.
Kann ich das CRM an meine individuellen geschäftlichen Anforderungen anpassen?
Ja – mit Hostinger AI Builder können Sie alles individuell anpassen. Beschreiben Sie einfach in Ihren eigenen Worten, was Sie benötigen, und die KI passt Design, Inhalt und Funktionalität für Sie an. Egal, ob Sie eine bestimmte Vertriebspipeline, benutzerdefinierte Kontaktfelder oder ein einzigartiges Layout benötigen, Sie können es durch Gespräche verfeinern, bis es perfekt zu Ihrem Unternehmen passt.
Kann Hostinger Horizons kostenlos genutzt werden?
Hostinger Horizons ist nicht kostenlos, aber Sie können es testen, bevor Sie sich für einen Plan entscheiden. In unserem ausführlichen Leitfaden erfahren Sie, wie Sie loslegen und das Beste aus der Plattform herausholen.