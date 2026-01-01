Mit AI Builder können Sie Ihre Inhalte direkt im Vorschaufenster aktualisieren. Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus, klicken Sie auf das, was Sie ändern möchten, und beginnen Sie mit der Eingabe – so einfach ist es.

Aktualisieren Sie Überschriften, Absätze oder Schaltflächentext und sehen Sie, dass Ihre Bearbeitungen live angezeigt werden. Keine Add-ons, keine verschwendeten KI-Gutschriften, kein Warten.