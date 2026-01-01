KI-Baukasten – aus der Idee eine App erstellen

Interaktive Web-Apps entwickeln und veröffentlichen – in Ihren eigenen Worten über einen KI App-Baukasten, ganz ohne Programmieren.
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KI-Baukasten – aus der Idee eine App erstellen

Mit KI eine App entwickeln

01

Idee und Kernfunktionen definieren

Erklären Sie das Hauptproblem, das Ihre Web-App lösen soll, und erläutern Sie die benötigten Nutzer-Funktionen.
02

Idee beschreiben oder Vorlage wählen

Beschreiben Sie KI Ihre Idee und sehen Sie, wie sie Wirklichkeit wird – oder wählen Sie eine Vorlage, um noch schneller zu starten.
03

Bearbeiten, testen und veröffentlichen

Richten Sie Ihre App ein, führen Sie Tests durch und veröffentlichen Sie sie online – mit AI Builder können Sie dies mit einem Klick tun.
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Benötigen Sie Ideen für Ihre No-Code Web-App?

Entdecken Sie echte Beispiele für Webanwendungen, die Sie mit Hostinger Horizons entwickeln können, von persönlichen Websites bis hin zu Business-Tools – alle basieren auf KI und lassen sich mit einfachen Eingaben realisieren.
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Schneller, intelligenter und einfacher bauen mit Hostinger No-Code AI App Builder

All-in-One KI Web-App-Baukasten

Von Code und Design bis hin zu Content und SEO – Hostinger AI Builder kann alles erledigen. Verbinden Sie Stripe und Integrated Backend, um echte, funktionierende Webanwendungen zu starten – keine technischen Fähigkeiten erforderlich.

Gebaut für mühelose Effizienz

Beschreiben Sie einfach Ihre Idee und die KI erweckt Sie zum Leben – schnell und bereit zur Veröffentlichung. Funktioniert in über 80 Sprachen, sodass Sie in Ihren eigenen Worten erstellen können.

Schnell veröffentlichen, noch schneller wachsen

Gehen Sie mit nur einem Klick live – mit sicherem und schnellem Hosting, einer benutzerdefinierten Domain, geschäftlicher E-Mail und mehr. Alles an einem Ort. Ohne Drittanbieterlösungen.

Arbeitet mit Spitzentechnologie

Horizons arbeitet mit bewährten LLMs und hochmodernen Tools, um hochwertigen Code, Text und Designs für Ihre kühnsten Web-App-Ideen bereitzustellen.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

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Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, mit denen Sie in kürzester Zeit vom Anfänger zum KI-Profi werden. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen, und vieles mehr.
Erste-Schritte-Anleitung

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Ihre Eingabeaufforderungen verbessern

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Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

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KI App-Baukasten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Erstellung von Web-Apps.

Ein KI App-Baukasten ist ein Tool, mit dem Sie Apps oder Websites mithilfe künstlicher Intelligenz anstelle traditioneller Programmierung erstellen können. Sie beschreiben, was Sie erstellen möchten, und die KI generiert die App-Struktur, Logik und Benutzeroberfläche für Sie – auch technisch nicht versierte Benutzer können so eine App selber erstellen.

Ja. Sie benötigen keine Programmiererfahrung, um eine Web-App zu erstellen. Während traditionelle Entwicklung Sprachen wie HTML, CSS oder JavaScript und Frameworks wie Node.js oder Django erfordert, können Sie mit No-Code- und KI-Tools wie Hostinger AI Builder Ihre Idee in Ihren eigenen Worten beschreiben und sofort eine funktionierende Web-App generieren – ohne Code zu schreiben.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Anleitung unter wie Sie eine Web-App erstellen.

Ja. Es ist ideal für Startups, Gründer und Teams, die Ideen schnell validieren möchten. Sie können eine Web-App erstellen und optimieren, ohne Entwickler einstellen zu müssen, was es einfacher macht, MVPs zu testen und frühzeitig Feedback zu sammeln.

Die Entwicklungskosten für Web-Apps können sehr unterschiedlich sein. Der Aufbau einer App selbst mag erschwinglich sein, erfordert jedoch Zeit und technische Fähigkeiten, während die Einstellung eines Entwicklerteams Tausende von Dollar kosten kann.

Die Verwendung einer No-Code-Plattform wie Hostinger AI Builder ist eine zugängliche, budgetfreundliche Option. Die Pläne sind erschwinglich, beginnend mit CHF 2.79/Mon.. Sie ermöglichen es Ihnen, Apps ohne große Vorabinvestitionen zu entwickeln und zu starten.

Eine detaillierte Aufschlüsselung finden Sie unter wie viel kostet eine Web-App?

Sie gelangen in wenigen Minuten von der Idee zur App. Sobald Sie Ihre App-Idee beschreiben, erstellt die KI direkt eine voll funktionsfähige Web-App. Anschließend können Sie Funktionen verfeinern, das Layout anpassen und Ihre App vor der Veröffentlichung testen.

Zum Programmieren benötigen Sie einen Codeeditor (wie Visual Studio Code), Versionskontrolle (wie GitHub) und Bereitstellungstools.Mit einem No-Code-App-Maker wie Hostinger AI Builder benötigen Sie nur eine Plattform – er verwaltet die Erstellung, das Hosting und die Bereitstellung von Apps in einem nahtlosen Fluss.

Sie können eine breite Auswahl an Web-Apps erstellen, darunter interne Tools, Dashboards, MVPs, Business-Apps, Buchungssysteme, SaaS und interaktive Web-Apps.

Der Hostinger Horizons KI App-Ersteller ist für die Entwicklung webbasierter Apps konzipiert, nicht für native mobile Apps.

Bevor Sie live gehen, können Sie Ihre Web-App in der Vorschau ansehen und testen, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert. Mit Hostinger Horizons können Sie Ihre App in einer Sandbox-Umgebung testen und Probleme einfach beheben, indem Sie die KI auffordern, Anpassungen vorzunehmen – kein Coding oder manuelles Debugging erforderlich.

Sobald alles nach Ihren Wünschen abgeändert haben, lässt sich Ihre Web-App sofort mit 1 Klick online veröffentlichen. Hosting ist integriert, sodass keine separate Bereitstellung eingerichtet werden muss.

Weitere Details finden Sie in unserem Leitfaden zum Testen von Web-Apps.

Ja, Sie können Ihre Web-App oder Website weiter bearbeiten, nachdem KI sie generiert hat. Wenn Sie nur Text und Code bearbeiten möchten, sind keine Nachrichtengutschriften erforderlich, und Sie können dies direkt tun.

Sie können Hostinger AI Builder auch verwenden, um Änderungen vorzunehmen und brandneue Versionen Ihrer App oder Website zu generieren, sofern Sie genügend Nachrichtengutschriften haben. Beschreiben Sie einfach in einer Nachricht an unseren KI-Web-App-Builder, welche Änderungen Sie vornehmen möchten.

Die Sicherheit von Web-Apps erfordert unter anderem die Einrichtung eines SSL-Zertifikats, die Verwaltung von Berechtigungen, den Schutz von Benutzerdaten und die Überwachung auf Bedrohungen. Hostinger Horizons kümmert sich standardmäßig um wesentliche Sicherheitsmaßnahmen, aber Sie können mehr über die besten Vorgehensweisen für die Sicherheit von Web-Apps erfahren.

Die Pflege einer Web-App bedeutet, dass sie aktualisiert, sicher und reibungslos läuft. Dazu gehören Fehlerbehebungen, Aktualisierungen von Softwarekomponenten und Verbesserungen im Laufe der Zeit. Tools wie Hostinger AI Builder vereinfachen die Wartung, indem Updates und Hosting auf einer Plattform gebündelt werden.

Es gibt viele Möglichkeiten, mit einer Web-App Geld zu verdienen. Sie können Nutzer direkt über Abonnements oder einmalige Käufe abrechnen, Anzeigen schalten, Premium-Funktionen (Freemium-Modell) anbieten oder den Zugang zu spezialisierten Tools oder Inhalten verkaufen. Hostinger Horizons lässt sich in Zahlungssysteme integrieren, was die Einrichtung kostenpflichtiger Funktionen oder Dienste erleichtert.

Weitere Inspiration finden Sie in unseren Tipps, wie man eine Web-App monetarisiert.

Websites zeigen statische oder semi-dynamische Inhalte an; Web-Apps bieten interaktive Funktionen wie Benutzerkonten oder Echtzeit-Updates. Welche Option besser ist, hängt von Ihren Zielen ab.

Erfahren Sie mehr dazu in unserem Vergleich von Web-App vs. Website.

Web-Apps funktionieren in Browsern; mobile Apps werden auf Geräte heruntergeladen. Web-Apps lassen sich einfacher aktualisieren und bereitstellen, während mobile Apps eine bessere Geräteintegration ermöglichen können.

In unserem umfassenden Vergleich von Web-App und mobiler App erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile.

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