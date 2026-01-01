Erstellen Sie interne Tools, die Ihr Team tatsächlich nutzen wird.

Von Dashboards bis zu Mitarbeiterportalen – erstellen Sie maßgeschneiderte Tools, die manuelle Arbeit reduzieren, die Teamproduktivität steigern und Ihnen mehr Zeit geben, sich auf das zu konzentrieren, was Ihr Geschäft wirklich wachsen lässt. Beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen, keine Programmierung erforderlich.
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Erstellen Sie interne Tools, die Ihr Team tatsächlich nutzen wird.

Ihr Team verdient Besseres als Tabellenkalkulationen

Alles, was Sie brauchen, um massgeschneiderte Tools für Ihr Team zu erstellen, zu starten und zu betreiben – alles an einem Ort.

Schneller vorankommen mit den richtigen Werkzeugen

Beschreiben Sie einfach, was Ihr Team benötigt, und die KI erstellt es – keine Programmierung erforderlich. Geben Sie Ihrem Team bessere Tools, reduzieren Sie die manuelle Arbeit und skalieren Sie schneller mit denselben Ressourcen.

Alles, um Wachstum anzukurbeln

Hosting, Domain und E-Mail – alles inklusive. Einfache Einrichtung für Marketing- und Zahlungstools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense und mehr.

Machen Sie Ihre Tools leistungsfähiger - mit KI

Fügen Sie jedem internen Tool einen intelligenten Chatbot oder eine intelligente Suche hinzu – ohne Drittanbieter-Konto oder separate Abrechnung.

Speichern und verwalten Sie Ihre Daten einfach.

Benutzerkonten, Datenbanken und Dateispeicher sind integriert – so funktionieren Ihre Tools vom ersten Tag an wie eine vollwertige App, keine technische Einrichtung erforderlich.
Ihr Team verdient Besseres als Tabellenkalkulationen

Einige benutzerdefinierte interne Tools, die Sie mit AI Builder erstellen können

Von einfachen Trackern bis hin zu vollständig angepassten Dashboards – entdecken Sie einige beliebte Beispiele, oder legen Sie direkt mit einem vorgefertigten Prompt los und beginnen Sie in Sekundenschnelle mit dem Aufbau.
Einige benutzerdefinierte interne Tools, die Sie mit AI Builder erstellen können

Verkaufs-Dashboard

Sehen Sie genau, wie Ihr Unternehmen abschneidet – verfolgen Sie Einnahmen, Geschäfte und Ziele in einer übersichtlichen Ansicht, die in Echtzeit aktualisiert wird.Jetzt loslegen
Halten Sie jedes Projekt im Zeitplan – weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und überwachen Sie den Fortschritt, ohne per E-Mail nach Updates fragen zu müssen.Jetzt loslegen
Helfen Sie Ihrem Team, Aufgaben zu organisieren, Prioritäten zu setzen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.Jetzt loslegen
Helfen Sie Ihrem Vertriebsteam, professionelle Angebote schneller zu erstellen und zu versenden – passen Sie Dienstleistungen, Preise und Zeitpläne an, berechnen Sie Summen automatisch und exportieren Sie mit einem Klick als PDF.Jetzt loslegen
Erstellen Sie einen intelligenten Chatbot, der Kundenfragen rund um die Uhr beantwortet, Kunden führt oder gängige Aufgaben automatisiert.Jetzt loslegen
Neue Mitarbeiter schneller einarbeiten – Dokumente, Checklisten und Schulungsmaterialien an einem Ort zentralisieren.Jetzt loslegen

So erstellen Sie ein internes Tool mit AI Builder

01

Idee beschreiben oder Vorlage auswählen

Beschreiben Sie der KI, was Ihr internes Tool leisten soll, und sehen Sie, wie es Wirklichkeit wird – oder wählen Sie eine Vorlage, um noch schneller zu starten.
02

Anpassen und testen

Optimieren Sie Ihr Tool, indem Sie mit der KI chatten – passen Sie Arbeitsabläufe an, fügen Sie Datenfelder hinzu und verfeinern Sie das Design, bis es genau so funktioniert, wie Ihr Team es benötigt. Sehen Sie sich eine Live-Vorschau an, bevor Sie es veröffentlichen.
03

Mit einem Klick veröffentlichen

Wenn du bereit bist, veröffentliche. Dein Tool ist live und einsatzbereit – keine technische Einrichtung, kein Warten.

Vorlage wählen. Individuell gestalten.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.

Vorgefertigte Vorlagen

Task planner

Task planner

Content calendar

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Social media post generator

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Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die Sie im Handumdrehen vom Anfänger zum KI-Profi machen. Erhalten Sie alles, was Sie zum Erstellen Ihres ersten KI-Projekts benötigen, und mehr.
Erste Schritte Anleitung

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Verbessern Sie Ihre Prompts

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Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

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Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann

E-Commerce-Apps und -Shops

Benutzerdefiniertes CRM

Terminplanung und Buchung

Individuelle KI-gestützte Tools

Was Nutzer über Hostinger Horizons sagen

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

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Keine Kreditkarte erforderlich.

Häufig gestellte Fragen zum internen Tool-Builder

Ein internes Tool ist jede App, jedes Dashboard oder System, das speziell für die Nutzung durch Ihr Team entwickelt wurde. Denken Sie an Projekt-Tracker, Genehmigungs-Workflows, HR-Portale oder Verkaufs-Dashboards. Anstatt für Standardsoftware zu bezahlen, die nicht ganz passt, können Sie mit Horizons genau das bauen, was Ihr Team benötigt.

Jeder mit einer Idee und einem Geschäftsproblem, das gelöst werden muss – keine technischen Vorkenntnisse erforderlich. Egal, ob Sie ein Gründer sind, der es leid ist, mit Tabellenkalkulationen zu jonglieren, ein Manager, der den Workflow seines Teams optimieren möchte, oder ein Kleinunternehmer, der ein massgeschneidertes Tool benötigt, aber kein Entwicklungsteam hat, um es zu erstellen – Horizons ist für Sie gemacht. Wenn Sie beschreiben können, was Sie brauchen, kann Horizons es bauen.

Überhaupt keine. Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach in natürlicher Sprache, was Sie möchten, und die KI erstellt es in Echtzeit für Sie. Möchten Sie ein neues Datenfeld hinzufügen? Fragen Sie einfach. Müssen Sie einen Workflow ändern? Beschreiben Sie ihn.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, erfahren Sie in unserem Tutorial zur Erstellung benutzerdefinierter interner Tools alles, was Sie wissen müssen.

Sie können kostenlos starten – keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, grössere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr Tool zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden.

Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrem Tool verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.

Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, sind unsere kostenpflichtigen Pläne ab CHF 2.79/Mon. erhältlich – sie beinhalten Hosting und Domain, Sie müssen nichts weiter einrichten. Klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihr Tool geht online.

Ihnen gehen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.

Ja. Horizons verfügt über ein integriertes Backend, was bedeutet, dass Sie Web-Apps mit integrierter Benutzerauthentifizierung, Datenspeicherung und Zugriffssteuerung erstellen können – Sie entscheiden also genau, wer sich anmelden, was er sehen und was er tun kann, ohne externe Systeme oder Datenbanken einrichten zu müssen.

Ja. Jedes Tool, das mit AI Builder entwickelt wurde, ist vollständig responsiv, sodass es auf Desktop, Tablet und Mobilgeräten funktioniert – egal, wo Ihr Team arbeitet.

Kein Problem. Die Aktualisierung Ihres internen Tools ist genauso einfach wie seine Erstellung. Kehren Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie weiter mit Horizons – beschreiben Sie die gewünschten Änderungen, und Horizons kümmert sich um den Rest. So funktioniert Vibe Coding – ganz ohne Entwickler.

Und wenn Sie über technisches Wissen verfügen oder Ihr Tool später weiter ausbauen möchten, erhalten Sie mit Horizons vollständigen Zugriff auf den Code – sodass Sie es beliebig erweitern können.

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