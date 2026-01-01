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Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.
Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Hostinger Horizons – Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Wie unterscheiden sich die Hostinger Horizons-Pläne?
Die Hostinger Horizons Tarife unterscheiden sich sowohl in den Funktionen als auch bei den monatlichen KI-Credits. Das KI-Credit-Limit bestimmt, wie viele Nachrichten Sie per Chat an den KI-Agenten senden können, während höhere Tarife erweiterte Funktionen und mehr Flexibilität bieten, wenn Ihre Anforderungen wachsen.
Wie funktionieren KI-Credits?
Die KI-Guthaben ermöglichen zwei Dinge: das Erstellen Ihres Projekts und das Ausführen von KI-Funktionen darin, sobald es live ist. Beim Erstellen verbraucht jede Nachricht, die Sie an den Horizons KI-Agenten senden, ein Guthaben. Wenn Ihre veröffentlichte Website oder App KI-gestützte Funktionen enthält, werden Guthaben jedes Mal verwendet, wenn Ihre Benutzer damit interagieren – und da wir dafür Bruchteile von Guthaben verwenden, können Sie mehr experimentieren, und das zu einem Bruchteil der Kosten.
Kann ich einsehen, wie viele KI-Credits meine App verbraucht hat?
Ja. Ihr Dashboard für die KI-Guthaben-Nutzung zeigt eine Aufschlüsselung der Guthaben, die für die Erstellung und Bearbeitung verwendet wurden, sowie der Guthaben, die von den KI-Funktionen Ihrer App verbraucht wurden – so wissen Sie immer genau, wohin Ihre Guthaben fliessen.
Kann ich zusätzliche KI-Credits kaufen, ohne auf einen höheren Plan upzugraden?
Wenn Sie bereits einen Plan haben, können Sie zusätzliche KI-Credits kaufen, ohne auf einen höheren Plan upgraden zu müssen.
Kann ich Hostinger Horizons ohne Hosting kaufen?
Hostinger Horizons benötigt Hosting, damit Ihre Website oder Web-App online und jederzeit erreichbar ist.
Wenn Sie noch keinen aktiven Hosting-Plan haben, ist Hosting ohne zusätzliche Kosten in Ihrem Hostinger Horizons Kauf enthalten.
Wenn Sie bereits einen aktiven Hosting-Plan haben, ist kein zusätzlicher Hosting-Plan in Ihrem Horizons Kauf enthalten – Sie können Ihren bestehenden Hosting-Plan weiterhin nutzen.
Bitte beachten Sie, dass Hosting und Hostinger Horizons separat verlängert werden und Sie jeden Service unabhängig verwalten, upgraden oder verlängern können.
Welche Arten von Websites kann ich mit Hostinger Horizons veröffentlichen?
Mit Hostinger Horizons können Sie eine Vielzahl von Web-Apps und Websites ohne Code erstellen – Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Erstellen Sie beispielsweise Apps für Lebensmittellieferungen, SaaS-Produkte, Fitness-Tracker, Software für Non-Profit-Organisationen und vieles mehr.
Egal, ob Sie eine benutzerdefinierte Lösung für Ihre Kunden oder eine App erstellen möchten, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, Hostinger Horizons ist der perfekte KI-Ersteller, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.
Kann ich mit Hostinger Horizons eine mobile App erstellen?
Hostinger Horizons kann Web-Apps und Websites erstellen, die reibungslos auf Mobilgeräten funktionieren – die KI Software-Entwicklung ist nahtlos. Die Erstellung nativer mobiler Apps für den App Store oder Google Play wird derzeit jedoch nicht unterstützt.
Wem gehört der mit Hostinger Horizons erstellte Code?
Sie erhalten das vollständige Eigentum an dem Code Ihrer Website oder Web-App. Sie können den Code mit jedem kostenpflichtigen Hostinger Horizons-Plan jederzeit herunterladen.
Ist es möglich, APIs oder Dienste von Drittanbietern in Hostinger Horizons zu integrieren?
Ja, Sie können Drittanbieter-APIs und -Dienste in Hostinger Horizons integrieren. Es funktioniert nahtlos mit Tools wie Stripe und Supabase, und Sie können auch andere APIs für Zahlungen, Datenverarbeitung und mehr verbinden. Wenn Sie Hilfe bei der Verbindung von Drittanbieter-Diensten benötigen, fragen Sie einfach im Chat – Hostinger Horizons führt Sie durch den Prozess.