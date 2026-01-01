Hier klicken Sie einfach auf "Kostenlos starten". Keine Kreditkarte erforderlich. Sobald Sie drin sind, erhalten Sie 5 KI-Credits, um sofort mit dem Bau zu beginnen. Die Kreditnutzung hängt von der Komplexität jeder Aufforderung ab – einfachere Optimierungen kosten weniger als ein Credit, größere Builds können mehr verbrauchen. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr CRM zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und ein echtes Gefühl für KI Builder zu bekommen, bevor Sie sich auf etwas festlegen.



Wissenswert: KI-Credits werden auch verwendet, um alle KI-Funktionen innerhalb Ihres CRM zu unterstützen – wie einen Chatbot oder eine intelligente Suche – aber nur, wenn Ihre Benutzer tatsächlich mit ihnen interagieren.



Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer bezahlten Pläne. Hosting und Domain sind bereits enthalten, sodass Sie nichts anderes einrichten müssen – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihr CRM wird live.



Sie haben keine Credits mehr? Sie können jederzeit aufladen und Ihre Nutzung über das Dashboard verfolgen.