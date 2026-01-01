Erstellen Sie ein maßgeschneidertes CRM, das für Ihr Unternehmen funktioniert

Erstellen Sie CRM-Apps, maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse, indem Sie einfach mit KI chatten. Verfolgen Sie Leads, verwalten Sie Kontakte und schließen Sie mehr Geschäfte ab – alles an einem Ort, ohne technische Einrichtung.
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Erstellen Sie ein maßgeschneidertes CRM, das für Ihr Unternehmen funktioniert

Ein CRM, das sich an Ihren Workflow anpasst, nicht umgekehrt

Alles, was Sie brauchen, um ein massgeschneidertes CRM zu erstellen, zu starten und zu betreiben – alles an einem Ort.

Erstellen Sie ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes CRM

Beschreiben Sie, wie Ihr Unternehmen funktioniert, und AI Builder erstellt ein CRM, das genau zu Ihrem Workflow passt – Ihrer Pipeline, Ihren Labels, Ihrem Follow-up-Rhythmus.

Professionelle Infrastruktur

Professionelles Hosting, eigene Domain und Geschäfts-E-Mail an einem Ort – alles, was Sie brauchen, um Vertrauen bei Ihrer Zielgruppe aufzubauen.

Integrierte KI

Generieren Sie Antworten in Sekundenschnelle, stellen Sie einen 24/7-Kundensupport-Chatbot bereit und halten Sie Ihr Geschäft am Laufen, selbst während Sie schlafen.

Ihre Daten, ganz bei Ihnen

Im Gegensatz zu Standard-CRMs, die Sie in ihre Plattform einbinden, bietet Ihnen ein von KI Builder entwickeltes CRM volle Eigenverantwortung – und schützt Sie vor Preiserhöhungen, Funktionsänderungen und Plattform-Lock-In.
Ein CRM, das sich an Ihren Workflow anpasst, nicht umgekehrt

Maßgeschneiderte CRMs, die Sie bauen können – kein Code, nur ein Prompt

Von einfachen Kontaktmanagern bis hin zu vollständig angepassten Vertriebspipelines – entdecken Sie einige beliebte CRM-Beispiele oder legen Sie direkt mit einer vorgefertigten Eingabeaufforderung los und beginnen Sie in Sekundenschnelle mit dem Aufbau.
Maßgeschneiderte CRMs, die Sie bauen können – kein Code, nur ein Prompt

Vertriebspipeline CRM

Verwalten Sie Leads und Deals an einem Ort und steigern Sie so Ihren Umsatz, ohne dass eine CRM-Lizenz erforderlich ist.Jetzt loslegen
Bewahren Sie alle Ihre Kundeninformationen, den Kommunikationsverlauf und wichtige Termine an einem Ort auf – damit sich jede Interaktion persönlich anfühlt und nichts übersehen wird.Jetzt loslegen
Helfen Sie Ihrem Support-Team, bei jeder Kundenanfrage den Überblick zu behalten – Tickets verwalten, Agenten zuweisen, Antwortzeiten verfolgen und Probleme schneller lösen.Jetzt loslegen
Erstellen Sie ein maßgeschneidertes CRM für Ihr WhatsApp-Geschäft – verwalten Sie Leads, verfolgen Sie Konversationen und schließen Sie Geschäfte schneller ab.Jetzt loslegen
Agenten dabei unterstützen, Leads zu verwalten, Immobilienbesichtigungen nachzuverfolgen und Geschäfte schneller abzuschließen.Jetzt loslegen

Mit KI ein benutzerdefiniertes CRM entwickeln

01

Beschreiben Sie Ihre Idee

Beschreiben Sie, wie Ihr Unternehmen funktioniert, und die KI wird ein CRM darum herum aufbauen, oder steigen Sie direkt mit einer unserer von Designern erstellten Vorlagen ein. Keine Programmierung erforderlich.
02

Anpassen und testen

Gestalten Sie Ihr CRM ganz nach Ihren Wünschen. Chatten Sie einfach mit der KI, um Workflows, Geschäftslogik, Benutzerrollen und Berechtigungen anzupassen – und sehen Sie sich eine Live-Vorschau an, bevor Sie es veröffentlichen.
03

Mit einem Klick veröffentlichen

Veröffentlichen Sie, und Ihr individuelles CRM ist einsatzbereit – Ihr Team kann sofort mit der Lead-Verwaltung und dem Abschluss von Geschäften beginnen, ohne technische Einrichtung.

Vorlage wählen. Individuell gestalten.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.

Vorgefertigte Vorlagen

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die Sie im Handumdrehen vom Anfänger zum KI-Profi machen. Holen Sie sich alles, was Sie brauchen, um Ihr erstes KI-Projekt zu erstellen, und noch viel mehr.
Erste Schritte Anleitung

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Verbessern Sie Ihre Prompts

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Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

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Sehen Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen aufbauen kann

WhatsApp CRM

Interne Werkzeuge

Unternehmenspräsentation

E-Commerce-Apps und Shops

Benutzerdefinierte Buchungsseite und App

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihr individuelles CRM einzuführen?

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Keine Kreditkarte erforderlich

Benutzerdefinierte CRM FAQs

Ein Custom CRM (Customer Relationship Manager) ist ein Tool, das speziell auf die Arbeitsweise Ihres Unternehmens zugeschnitten ist – auf Ihre Pipeline-Phasen, Ihre Kontaktfelder und Ihren Follow-up-Prozess. Im Gegensatz zu Standard-CRMs wie HubSpot oder Salesforce, die mit Funktionen ausgestattet sind, die Sie möglicherweise nie verwenden, bietet Ihnen ein Custom CRM genau das, was Sie benötigen und nichts, was Sie nicht benötigen. Mit AI Builder können Sie eines erstellen, indem Sie einfach beschreiben, wie Ihr Unternehmen funktioniert – keine Codierung oder technische Kenntnisse erforderlich.

Standard-CRMs funktionieren gut für viele Unternehmen, aber sie bringen Kompromisse mit sich – monatliche Gebühren, die mit Ihrem Team wachsen, Funktionen, die hinter höheren Stufen gesperrt sind, und Arbeitsabläufe, die nicht ganz zu Ihrer Arbeitsweise passen. Ein eigenes CRM mit Horizons zu erstellen bedeutet, dass Sie genau das Tool erhalten, das Ihr Unternehmen benötigt, ohne Plattformbeschränkungen, ohne überraschende Preiserhöhungen und ohne Ihren Prozess an die Software eines anderen anpassen zu müssen.

Horizons kann ein maßgeschneidertes CRM für praktisch jedes Unternehmen oder jede Branche entwickeln – hier sind einige der beliebtesten:

  • CRM für Vertriebsteams – Leads verwalten, Geschäfte verfolgen und Ihre Pipeline in Bewegung halten.
  • CRM für gemeinnützige Organisationen – Spender verfolgen, Beziehungen verwalten und den Fortschritt der Spendenaktionen überwachen.
  • CRM für Anwaltskanzleien – Mandantenfälle verwalten, Kommunikation verfolgen und Fristen einhalten.
  • CRM für die Personalbeschaffung – Kandidaten verfolgen, Pipelines verwalten und Ihren Einstellungsprozess optimieren.
  • CRM für Versicherungsvertreter – Policen verwalten, Verlängerungen verfolgen und Kundenbeziehungen pflegen.
  • CRM für Finanzberater – Kundenportfolios verfolgen, Interaktionen überwachen und Nachfassaktionen verwalten.
  • CRM für Berater – Kundenprojekte verwalten, abrechenbare Stunden verfolgen und Lieferobjekte im Blick behalten.

Ihre Branche ist nicht dabei? Wenn Sie beschreiben können, wie Ihr Unternehmen Kundenbeziehungen verwaltet, kann Horizons ein CRM dafür entwickeln. Ein praktisches Beispiel dafür, was möglich ist, finden Sie in unserem Leitfaden zur Erstellung eines CRM für den Vertrieb – derselbe Ansatz kann an jede Art von Unternehmen angepasst werden.

Überhaupt keine. Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung von Projekten – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach, wie Ihr Unternehmen funktioniert, und die KI erstellt in Echtzeit ein passendes CRM. Möchten Sie eine neue Pipeline-Phase hinzufügen? Fragen Sie einfach danach. Benötigen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld? Beschreiben Sie es. Möchten Sie das Layout ändern? Sagen Sie es Horizons, und es ist in wenigen Sekunden erledigt.

Wenn Sie mit dem Konzept noch nicht vertraut sind, erfahren Sie in unserem Leitfaden zu Vibe Coding alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen.

Ja – Horizons verfügt über ein integriertes Backend, das Benutzerkonten und eine integrierte Zugriffskontrolle umfasst. Sie können genau festlegen, wer sich anmelden, was er sehen und was er tun kann – ohne externe Systeme oder Datenbanken einrichten zu müssen.

Das Aktualisieren Ihres CRM ist genauso einfach wie das Erstellen. Gehen Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie mit AI Builder weiter – beschreiben Sie, was Sie ändern möchten, und es kümmert sich um den Rest. Es ist alles Teil der Vibe-Coding-Erfahrung, kein Entwickler erforderlich.

Und wenn Sie einen technischen Hintergrund haben oder weiter unten skalieren möchten, bietet AI Builder Ihnen vollen Zugriff auf den Code – so können Sie ihn so weit wie Sie benötigen.

Hier klicken Sie einfach auf "Kostenlos starten". Keine Kreditkarte erforderlich. Sobald Sie drin sind, erhalten Sie 5 KI-Credits, um sofort mit dem Bau zu beginnen. Die Kreditnutzung hängt von der Komplexität jeder Aufforderung ab – einfachere Optimierungen kosten weniger als ein Credit, größere Builds können mehr verbrauchen. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr CRM zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und ein echtes Gefühl für KI Builder zu bekommen, bevor Sie sich auf etwas festlegen.

Wissenswert: KI-Credits werden auch verwendet, um alle KI-Funktionen innerhalb Ihres CRM zu unterstützen – wie einen Chatbot oder eine intelligente Suche – aber nur, wenn Ihre Benutzer tatsächlich mit ihnen interagieren.

Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer bezahlten Pläne. Hosting und Domain sind bereits enthalten, sodass Sie nichts anderes einrichten müssen – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihr CRM wird live.

Sie haben keine Credits mehr? Sie können jederzeit aufladen und Ihre Nutzung über das Dashboard verfolgen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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