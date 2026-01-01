Erstellen Sie ein maßgeschneidertes CRM, das für Ihr Unternehmen funktioniert
Ein CRM, das sich an Ihren Workflow anpasst, nicht umgekehrt
Erstellen Sie ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes CRM
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Ihre Daten, ganz bei Ihnen
Maßgeschneiderte CRMs, die Sie bauen können – kein Code, nur ein Prompt
Vertriebspipeline CRM
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Mit KI ein benutzerdefiniertes CRM entwickeln
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Sehen Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen aufbauen kann
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.
Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Benutzerdefinierte CRM FAQs
Was ist ein eigenes CRM?
Ein Custom CRM (Customer Relationship Manager) ist ein Tool, das speziell auf die Arbeitsweise Ihres Unternehmens zugeschnitten ist – auf Ihre Pipeline-Phasen, Ihre Kontaktfelder und Ihren Follow-up-Prozess. Im Gegensatz zu Standard-CRMs wie HubSpot oder Salesforce, die mit Funktionen ausgestattet sind, die Sie möglicherweise nie verwenden, bietet Ihnen ein Custom CRM genau das, was Sie benötigen und nichts, was Sie nicht benötigen. Mit AI Builder können Sie eines erstellen, indem Sie einfach beschreiben, wie Ihr Unternehmen funktioniert – keine Codierung oder technische Kenntnisse erforderlich.
Warum sollte ich mein eigenes CRM erstellen, anstatt ein bestehendes zu verwenden?
Standard-CRMs funktionieren gut für viele Unternehmen, aber sie bringen Kompromisse mit sich – monatliche Gebühren, die mit Ihrem Team wachsen, Funktionen, die hinter höheren Stufen gesperrt sind, und Arbeitsabläufe, die nicht ganz zu Ihrer Arbeitsweise passen. Ein eigenes CRM mit Horizons zu erstellen bedeutet, dass Sie genau das Tool erhalten, das Ihr Unternehmen benötigt, ohne Plattformbeschränkungen, ohne überraschende Preiserhöhungen und ohne Ihren Prozess an die Software eines anderen anpassen zu müssen.
Welche Arten von CRMs kann ich mit Horizons erstellen?
Horizons kann ein maßgeschneidertes CRM für praktisch jedes Unternehmen oder jede Branche entwickeln – hier sind einige der beliebtesten:
- CRM für Vertriebsteams – Leads verwalten, Geschäfte verfolgen und Ihre Pipeline in Bewegung halten.
- CRM für gemeinnützige Organisationen – Spender verfolgen, Beziehungen verwalten und den Fortschritt der Spendenaktionen überwachen.
- CRM für Anwaltskanzleien – Mandantenfälle verwalten, Kommunikation verfolgen und Fristen einhalten.
- CRM für die Personalbeschaffung – Kandidaten verfolgen, Pipelines verwalten und Ihren Einstellungsprozess optimieren.
- CRM für Versicherungsvertreter – Policen verwalten, Verlängerungen verfolgen und Kundenbeziehungen pflegen.
- CRM für Finanzberater – Kundenportfolios verfolgen, Interaktionen überwachen und Nachfassaktionen verwalten.
- CRM für Berater – Kundenprojekte verwalten, abrechenbare Stunden verfolgen und Lieferobjekte im Blick behalten.
Ihre Branche ist nicht dabei? Wenn Sie beschreiben können, wie Ihr Unternehmen Kundenbeziehungen verwaltet, kann Horizons ein CRM dafür entwickeln. Ein praktisches Beispiel dafür, was möglich ist, finden Sie in unserem Leitfaden zur Erstellung eines CRM für den Vertrieb – derselbe Ansatz kann an jede Art von Unternehmen angepasst werden.
Benötige ich Programmier- oder technische Kenntnisse, um ein benutzerdefiniertes CRM zu erstellen?
Überhaupt keine. Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung von Projekten – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach, wie Ihr Unternehmen funktioniert, und die KI erstellt in Echtzeit ein passendes CRM. Möchten Sie eine neue Pipeline-Phase hinzufügen? Fragen Sie einfach danach. Benötigen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld? Beschreiben Sie es. Möchten Sie das Layout ändern? Sagen Sie es Horizons, und es ist in wenigen Sekunden erledigt.
Wenn Sie mit dem Konzept noch nicht vertraut sind, erfahren Sie in unserem Leitfaden zu Vibe Coding alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen.
Kann mein Team das CRM gemeinsam nutzen?
Ja – Horizons verfügt über ein integriertes Backend, das Benutzerkonten und eine integrierte Zugriffskontrolle umfasst. Sie können genau festlegen, wer sich anmelden, was er sehen und was er tun kann – ohne externe Systeme oder Datenbanken einrichten zu müssen.
Was, wenn ich Änderungen vornehmen muss, während mein Geschäft wächst?
Das Aktualisieren Ihres CRM ist genauso einfach wie das Erstellen. Gehen Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie mit AI Builder weiter – beschreiben Sie, was Sie ändern möchten, und es kümmert sich um den Rest. Es ist alles Teil der Vibe-Coding-Erfahrung, kein Entwickler erforderlich.
Und wenn Sie einen technischen Hintergrund haben oder weiter unten skalieren möchten, bietet AI Builder Ihnen vollen Zugriff auf den Code – so können Sie ihn so weit wie Sie benötigen.
Wie starte ich mit dem benutzerdefinierten CRM-Builder von Horizons?
Hier klicken Sie einfach auf "Kostenlos starten". Keine Kreditkarte erforderlich. Sobald Sie drin sind, erhalten Sie 5 KI-Credits, um sofort mit dem Bau zu beginnen. Die Kreditnutzung hängt von der Komplexität jeder Aufforderung ab – einfachere Optimierungen kosten weniger als ein Credit, größere Builds können mehr verbrauchen. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr CRM zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und ein echtes Gefühl für KI Builder zu bekommen, bevor Sie sich auf etwas festlegen.
Wissenswert: KI-Credits werden auch verwendet, um alle KI-Funktionen innerhalb Ihres CRM zu unterstützen – wie einen Chatbot oder eine intelligente Suche – aber nur, wenn Ihre Benutzer tatsächlich mit ihnen interagieren.
Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer bezahlten Pläne. Hosting und Domain sind bereits enthalten, sodass Sie nichts anderes einrichten müssen – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihr CRM wird live.
Sie haben keine Credits mehr? Sie können jederzeit aufladen und Ihre Nutzung über das Dashboard verfolgen.