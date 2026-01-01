Verkaufen Sie online mit einem Shop, der ganz nach Ihren Vorstellungen gestaltet ist.
Alles, was Sie brauchen, um online zu verkaufen und auszubauen.
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Vom Konzept zum Checkout in Minuten
Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann
Was Nutzer über Hostinger Horizons sagen
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.
Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
AI Builder Vibe Code Online-Shop FAQs
Was ist Horizons E-Commerce?
Horizons E-Commerce wurde entwickelt, um den Online-Verkauf für jedermann zugänglich zu machen. Horizons AI erstellt Ihren Shop oder Ihre individuelle E-Commerce-Web-App über eine einfache Chat-Oberfläche, während Hostinger's native E-Commerce-Lösung sich um Produkte, Zahlungen, Bestellungen und Versand kümmert – alles funktioniert sofort und nahtlos zusammen.
Kein Programmieren, keine technische Einrichtung, keine separaten Tools, die Sie verwalten müssen. Alles, was Sie für den Online-Verkauf benötigen, ist bereit, wann immer Sie es sind.
Was kann ich verkaufen?
Sie können physische und digitale Produkte, Geschenkkarten und Print-on-Demand-Produkte verkaufen.
Abonnements und Termine werden noch nicht unterstützt, aber Sie können sie weiterhin mit Tools von Drittanbietern anbieten:
- Um mit dem Verkauf von Abonnements zu beginnen, empfehlen wir die Verwendung von Stripe. Bitten Sie einfach Horizons, Ihnen bei der Verbindung mit Ihrem Projekt zu helfen.
- Für Termine eignen sich Tools wie Calendly hervorragend. Sie können Horizons auch fragen, wie Sie es zu Ihrer Website hinzufügen können.
Welche Zahlungsmethoden werden unterstützt?
Wählen Sie aus über 100 Zahlungsmethoden, wie Karten, PayPal, Google Pay, Apple Pay und anderen. Die für Ihren Shop verfügbaren Zahlungsmethoden hängen davon ab, wo Sie verkaufen, Ihrem Standort, Ihrer Währung und an wen Sie verkaufen.
Welche Versandmethoden werden unterstützt?
Sobald Sie einen Online-Shop verbinden, können Sie Ihre Versandzonen mit bis zu 25 Lieferoptionen definieren und benutzerdefinierte Versandregeln basierend auf dem Bestellwert oder dem Artikelgewicht festlegen.
Wie verbinde ich einen Online-Shop mit meinem Projekt?
Es sind nur zwei Schritte nötig, um Ihren Shop einzurichten und zu betreiben:
- Klicken Sie oben rechts in Ihrem Horizons-Projekt auf 'Integrationen', wählen Sie dann den Online-Shop aus und verbinden Sie ihn. Horizons richtet ihn in wenigen Augenblicken für Sie ein.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, gehen Sie zu 'Integrationen' → 'Online-Shop', um auf alle Ihre Shop-Einstellungen zuzugreifen.
Lesen Sie unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung für weitere Anweisungen.
Wie bearbeite ich meinen Online-Shop?
Sie können Ihren Shop jederzeit verwalten, indem Sie auf 'Integrationen' → 'Online-Shop' klicken.
Sobald er verbunden ist, sehen Sie Links, die Sie zum integrierten Shop-Manager weiterleiten. Von dort aus können Sie Produkte, Zahlungen und mehr verwalten – ohne dass weitere Aufforderungen erforderlich sind.
Wenn Sie das Aussehen Ihres Online-Shops bearbeiten möchten (z. B. das Layout Ihrer Produktliste), bitten Sie einfach die KI im Chat, Änderungen vorzunehmen.
Kann ich mit Horizons mehr als nur einen Online-Shop erstellen?
Ja – und genau hier sticht AI Builder wirklich hervor. Vom einfachen Online-Shop bis hin zur vollständig benutzerdefinierten E-Commerce-App können Sie mit AI Builder jede erdenkliche E-Commerce-Erfahrung erstellen – einschließlich benutzerdefinierter Tools, die genau auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Inventar-Tracker, Auftragsmanagementsysteme, Vertriebs-Dashboards – beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen, und AI Builder erstellt es für Sie.
Benötige ich Programmierkenntnisse, um eine E-Commerce-App oder einen Shop zu erstellen?
Überhaupt keine. KI Builder basiert auf vibe coding – beschreiben Sie einfach, was Sie bauen möchten, und KI kümmert sich um den Rest. Egal, ob Sie eine Shopfront starten oder ein benutzerdefiniertes E-Commerce-Tool erstellen, es genügt eine Aufforderung.
Wenn Sie einen Online-Shop starten möchten, können Sie eine erste Website aus einer einzigen Aufforderung erstellen, dann die integrierte Online-Shop-Integration verbinden und Ihre Produkte hinzufügen – alles ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.
Ist Vibe Coding das Richtige für mich?
Wenn Sie jemals eine Idee für einen Online-Shop oder ein benutzerdefiniertes E-Commerce-Tool hatten, aber nicht wussten, wo Sie anfangen sollen – Vibe-Coding ist für Sie. Anstatt Code zu schreiben, beschreiben Sie einfach, was Sie in Klartext erstellen möchten, und KI erweckt es Schritt für Schritt zum Leben.
Der beste Weg, es herauszufinden, ist, es selbst auszuprobieren. AI Builder kommt mit einer kostenlosen Testversion mit 5 Aufforderungen – genug, um einen anfänglichen Online-Shop oder eine benutzerdefinierte E-Commerce-App zu vibe-Coding und genau zu sehen, was es tun kann, bevor Sie sich zu etwas verpflichten.
Was ist der Unterschied zwischen Horizons und Hostinger Website Builder für den E-Commerce?
Hostinger bietet zwei Möglichkeiten, eine E-Commerce-Website zu erstellen – mit der Vibe Coding-Plattform Horizons und Hostingers Drag-and-Drop Website-Baukasten. Der Unterschied steckt bereits im Namen.
Mit Hostinger Website-Baukasten haben Sie die Option, mit einer Vorlage zu starten oder anhand einer Beschreibung eine E-Commerce-Website zu erstellen, die Sie anschliessend per Drag-and-Drop vorgefertigter Elemente anpassen. Es eignet sich hervorragend für alle, die schnell einen übersichtlichen und einfachen Online-Shop veröffentlichen möchten.
Horizons verfolgt einen dialogbasierten Ansatz – Sie chatten mit KI, und Ihre Änderungen werden in Echtzeit umgesetzt. Dadurch erhalten Sie deutlich mehr Freiheit bei der Anpassung. Dank des integrierten Backends können Sie außerdem fortschrittlichere Projekte erstellen – beispielsweise Marktplätze oder komplexere Online-Shops mit Benutzeranmeldungen. Und wenn Sie möchten, erhalten Sie vollständigen Zugriff auf Ihren Code.
Beide Tools basieren auf der nativen E-Commerce-Lösung von Hostinger und wurden für Menschen ohne technisches Wissen entwickelt – der Unterschied liegt in der gewünschten Arbeitsweise und darin, wie viel Flexibilität Sie benötigen.