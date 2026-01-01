Verkaufen Sie online mit einem Shop, der ganz nach Ihren Vorstellungen gestaltet ist.

Erstellen Sie Ihren Shop oder eine vollständig angepasste E-Commerce-App einfach durch Chatten mit KI. Verwalten Sie Produkte, Bestellungen, Zahlungen und mehr – alles an einem Ort.
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Alles, was Sie brauchen, um online zu verkaufen und auszubauen.

Holen Sie sich alles, was Sie brauchen, um physische und digitale Produkte, Geschenkkarten zu verkaufen oder ein Print-on-Demand-Geschäft zu betreiben.
Verkaufen Sie digitale Produkte

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Erstellen Sie Ihren Online-Shop und Ihre Produktseiten ganz einfach per Chat mit KI oder mithilfe von Vorlagen.
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Hosting, Domain und E-Mail – alles inklusive. Einfache Einrichtung für Marketing- und Zahlungstools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense und mehr.

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Ihre digitalen Produkte (eBooks, Musik, Kunst) werden ohne Ihr Zutun sofort an die Kunden ausgeliefert.
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Ihre E-Commerce-Idee, bereit zum Aufbau

Von Online-Shops über Verkaufs-Dashboards und darüber hinaus – entdecken Sie einige beliebte Beispiele, um Ideen zu wecken, oder legen Sie direkt mit einem vorgefertigten Prompt los und beginnen Sie in Sekundenschnelle mit dem Bau.
Benutzerdefinierter Online-Shop

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Starten Sie einen Shop, der genau so aussieht und funktioniert, wie Sie es möchten – präsentieren Sie Ihre Produkte, verwalten Sie Bestellungen und beginnen Sie online zu verkaufen, ohne eine einzige Zeile Code anfassen zu müssen.Jetzt loslegen
Erstellen Sie eine geschlossene Plattform, auf der Mitglieder gegen Bezahlung Zugang zu exklusiven Inhalten, Kursen oder einer Community erhalten – legen Sie Ihre eigenen Preise fest, verwalten Sie Abonnements und steigern Sie Ihre wiederkehrenden Einnahmen.Jetzt loslegen
Erstellen Sie einen intelligenten Chatbot, der Kundenfragen rund um die Uhr beantwortet, Kunden anleitet oder gängige Aufgaben automatisiert.Jetzt loslegen
Benutzer können Lagerbestände einfach überwachen, Lieferungen verfolgen und Engpässe vermeiden – alles über ein einfaches, intuitives Dashboard.Jetzt loslegen
Halten Sie Ihre Kunden mit einem personalisierten Bestellverfolgungserlebnis auf dem Laufenden, das vom Kauf bis zur Lieferung Vertrauen schafft.Jetzt loslegen
Verwandeln Sie Ihre Verkaufsdaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse, damit Sie immer wissen, was funktioniert und wo Sie wachsen können.Jetzt loslegen

Mit KI den Online-Verkauf starten

01

Idee beschreiben oder Vorlage auswählen

Beschreiben Sie den Online-Shop oder die E-Commerce-App, die Sie sich vorstellen, und sehen Sie, wie sie Wirklichkeit wird – oder wählen Sie eine Vorlage, um noch schneller zu starten.
02

Anpassen und testen

Optimieren Sie Ihr Design, erstellen Sie Produktseiten aus einem einzigen Bild und verknüpfen Sie Zahlungen und Versand – alles über ein einziges Dashboard. Sehen Sie eine Live-Vorschau, bevor Sie veröffentlichen.
03

Mit einem Klick veröffentlichen

Ein Klick und Ihr Shop ist online und bereit, Bestellungen entgegenzunehmen – keine technische Einrichtung, keine Drittanbieter-Anbindungen und keine Wartezeiten.

Vorlage wählen. Individuell gestalten.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.
Velour (fashion store)

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Online coffee store

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Alpaca (online boutique)

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Vom Konzept zum Checkout in Minuten

Erfahren Sie, wie Sie Ihren Shop innert Minuten erstellen, anpassen und starten – von KI-erstellten Produkten bis zur Zahlungsabwicklung.

Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann

Unternehmenspräsentationsseiten und Apps

Buchungs-Websites und -Apps

Benutzerdefinierte CRMs

Interne Geschäftstools

Was Nutzer über Hostinger Horizons sagen

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

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AI Builder Vibe Code Online-Shop FAQs

Horizons E-Commerce wurde entwickelt, um den Online-Verkauf für jedermann zugänglich zu machen. Horizons AI erstellt Ihren Shop oder Ihre individuelle E-Commerce-Web-App über eine einfache Chat-Oberfläche, während Hostinger's native E-Commerce-Lösung sich um Produkte, Zahlungen, Bestellungen und Versand kümmert – alles funktioniert sofort und nahtlos zusammen.

Kein Programmieren, keine technische Einrichtung, keine separaten Tools, die Sie verwalten müssen. Alles, was Sie für den Online-Verkauf benötigen, ist bereit, wann immer Sie es sind.

Sie können physische und digitale Produkte, Geschenkkarten und Print-on-Demand-Produkte verkaufen.

Abonnements und Termine werden noch nicht unterstützt, aber Sie können sie weiterhin mit Tools von Drittanbietern anbieten:

  • Um mit dem Verkauf von Abonnements zu beginnen, empfehlen wir die Verwendung von Stripe. Bitten Sie einfach Horizons, Ihnen bei der Verbindung mit Ihrem Projekt zu helfen.
  • Für Termine eignen sich Tools wie Calendly hervorragend. Sie können Horizons auch fragen, wie Sie es zu Ihrer Website hinzufügen können.

Wählen Sie aus über 100 Zahlungsmethoden, wie Karten, PayPal, Google Pay, Apple Pay und anderen. Die für Ihren Shop verfügbaren Zahlungsmethoden hängen davon ab, wo Sie verkaufen, Ihrem Standort, Ihrer Währung und an wen Sie verkaufen.

Sobald Sie einen Online-Shop verbinden, können Sie Ihre Versandzonen mit bis zu 25 Lieferoptionen definieren und benutzerdefinierte Versandregeln basierend auf dem Bestellwert oder dem Artikelgewicht festlegen.

Es sind nur zwei Schritte nötig, um Ihren Shop einzurichten und zu betreiben:

  1. Klicken Sie oben rechts in Ihrem Horizons-Projekt auf 'Integrationen', wählen Sie dann den Online-Shop aus und verbinden Sie ihn. Horizons richtet ihn in wenigen Augenblicken für Sie ein.
  2. Sobald die Verbindung hergestellt ist, gehen Sie zu 'Integrationen' → 'Online-Shop', um auf alle Ihre Shop-Einstellungen zuzugreifen.

Lesen Sie unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung für weitere Anweisungen.

Sie können Ihren Shop jederzeit verwalten, indem Sie auf 'Integrationen' → 'Online-Shop' klicken.

Sobald er verbunden ist, sehen Sie Links, die Sie zum integrierten Shop-Manager weiterleiten. Von dort aus können Sie Produkte, Zahlungen und mehr verwalten – ohne dass weitere Aufforderungen erforderlich sind.

Wenn Sie das Aussehen Ihres Online-Shops bearbeiten möchten (z. B. das Layout Ihrer Produktliste), bitten Sie einfach die KI im Chat, Änderungen vorzunehmen.

Ja – und genau hier sticht AI Builder wirklich hervor. Vom einfachen Online-Shop bis hin zur vollständig benutzerdefinierten E-Commerce-App können Sie mit AI Builder jede erdenkliche E-Commerce-Erfahrung erstellen – einschließlich benutzerdefinierter Tools, die genau auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Inventar-Tracker, Auftragsmanagementsysteme, Vertriebs-Dashboards – beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen, und AI Builder erstellt es für Sie.

Überhaupt keine. KI Builder basiert auf vibe coding – beschreiben Sie einfach, was Sie bauen möchten, und KI kümmert sich um den Rest. Egal, ob Sie eine Shopfront starten oder ein benutzerdefiniertes E-Commerce-Tool erstellen, es genügt eine Aufforderung.

Wenn Sie einen Online-Shop starten möchten, können Sie eine erste Website aus einer einzigen Aufforderung erstellen, dann die integrierte Online-Shop-Integration verbinden und Ihre Produkte hinzufügen – alles ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Wenn Sie jemals eine Idee für einen Online-Shop oder ein benutzerdefiniertes E-Commerce-Tool hatten, aber nicht wussten, wo Sie anfangen sollen – Vibe-Coding ist für Sie. Anstatt Code zu schreiben, beschreiben Sie einfach, was Sie in Klartext erstellen möchten, und KI erweckt es Schritt für Schritt zum Leben.

Der beste Weg, es herauszufinden, ist, es selbst auszuprobieren. AI Builder kommt mit einer kostenlosen Testversion mit 5 Aufforderungen – genug, um einen anfänglichen Online-Shop oder eine benutzerdefinierte E-Commerce-App zu vibe-Coding und genau zu sehen, was es tun kann, bevor Sie sich zu etwas verpflichten.

Hostinger bietet zwei Möglichkeiten, eine E-Commerce-Website zu erstellen – mit der Vibe Coding-Plattform Horizons und Hostingers Drag-and-Drop Website-Baukasten. Der Unterschied steckt bereits im Namen.

Mit Hostinger Website-Baukasten haben Sie die Option, mit einer Vorlage zu starten oder anhand einer Beschreibung eine E-Commerce-Website zu erstellen, die Sie anschliessend per Drag-and-Drop vorgefertigter Elemente anpassen. Es eignet sich hervorragend für alle, die schnell einen übersichtlichen und einfachen Online-Shop veröffentlichen möchten.

Horizons verfolgt einen dialogbasierten Ansatz – Sie chatten mit KI, und Ihre Änderungen werden in Echtzeit umgesetzt. Dadurch erhalten Sie deutlich mehr Freiheit bei der Anpassung. Dank des integrierten Backends können Sie außerdem fortschrittlichere Projekte erstellen – beispielsweise Marktplätze oder komplexere Online-Shops mit Benutzeranmeldungen. Und wenn Sie möchten, erhalten Sie vollständigen Zugriff auf Ihren Code.

Beide Tools basieren auf der nativen E-Commerce-Lösung von Hostinger und wurden für Menschen ohne technisches Wissen entwickelt – der Unterschied liegt in der gewünschten Arbeitsweise und darin, wie viel Flexibilität Sie benötigen.

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