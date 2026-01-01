So funktioniert es:
Empfehlungslink teilen
Auf sein Upgrade warten
Auszahlung erhalten
Anderen beim Erstellen mit KI helfen und Belohnung erhalten
Empfehlungslink überall verwenden
- Senden Sie ihn direkt an einen Freund, der gerade an einem Projekt arbeitet.
- Fügen Sie ihn Ihren Inhalten oder Social-Media-Profilen hinzu.
- Veröffentlichen Sie ihn in Ihren Communitys oder Gruppenchats.
Ihre Prämie: 20 % Provision
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Empfehlungsprogramm von Hostinger Horizons
Wo finde ich meinen Empfehlungslink?
Sie können Ihren Empfehlungslink auf eine der folgenden Arten finden:
- Über das Empfehlungs-Dashboard
- Klicken Sie auf das Menüsymbol in der oberen linken Ecke und wählen Sie „Refer“
Wie viele Personen kann ich einladen?
Es gibt keine Begrenzungen dafür, wie viele Personen Sie über das Hostinger-Empfehlungsprogramm einladen können. Teilen Sie Ihren Link und empfehlen Sie Hostinger Horizons so vielen Freunden, wie Sie möchten.
Wie viel kann ich verdienen?
Da die Anzahl der Empfehlungen unbegrenzt ist, gilt das auch für Ihre Einnahmen. Sie verdienen 20 % an jedem berechtigten Verkauf – wie viele Verkäufe Sie erzielen, liegt ganz bei Ihnen.
Wie profitiert mein geworbener Freund?
Sie erhalten einen zusätzlichen Rabatt von 20% für ihren ersten Hostinger AI Builder Plan.
Warum dauert es 45 Tage, bis ich meine Prämie erhalte?
Wir bieten eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet, dass neue Nutzer bis zu 30 Tage nach dem Kauf eine vollständige Rückerstattung beantragen können.
Zusätzlich benötigen wir 15 Tage für Buchhaltungs- und Verwaltungszwecke.
Wie erhalte ich meine Einnahmen?
Sie können in Ihrem Empfehlungs-Dashboard entweder PayPal oder eine Banküberweisung auswählen.
PayPal sendet täglich Zahlungen an Nutzer, die 50 USD erreicht haben. Aufgrund automatischer Abläufe kann Ihre Auszahlung jedoch am folgenden Tag erfolgen.
Für eine Banküberweisung müssen Sie 200 USD ansammeln. Danach erfolgt die Auszahlung am letzten Donnerstag des Monats, wenn alle Überweisungen bearbeitet werden. Wenn Sie erst nach diesem Tag anspruchsberechtigt sind, erfolgt die Auszahlung im nächsten Monat.
Abhängig von den Richtlinien Ihrer Bank können bei Überweisungen zusätzliche Gebühren und Wechselkursunterschiede anfallen, die den Auszahlungsbetrag verringern. Um diese Kosten zu vermeiden, können Sie PayPal verwenden.
Wo kann ich den Status meiner Empfehlungen einsehen?
Im Empfehlungs-Dashboard finden Sie den Bereich „Meine Prämien“. Dort können Sie Ihre Empfehlungen nachverfolgen und sowohl ausgezahlte als auch ausstehende Provisionen einsehen.