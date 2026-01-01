SaaS-Anwendungsentwicklung leicht gemacht

Verwandeln Sie Ihre Micro SaaS App-Idee mit der No-Code-Plattform von Hostinger AI Builder ganz einfach in ein Live-Produkt.
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Keine Kreditkarte erforderlich.

SaaS-Anwendungsentwicklung leicht gemacht

Schneller und einfacher erstellen mit Horizons' No-Code SaaS-Baukasten

Alles was Sie brauchen, um Ihr SaaS zu erstellen, zu veröffentlichen und auszubauen.

All-in-One KI-Partner

Beschreiben Sie einfach Ihre SaaS-Idee, und die KI erstellt sie – von der Backend-Logik bis zum Design – ein voll funktionsfähiges Produkt, das in wenigen Minuten startbereit ist. Kein Coding, kein technisches Team, keine Wartezeit.
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Alles, um live zu gehen

Hosting, Domain, E-Mail und SEO-Optimierung – alles inklusive. Keine separaten Konten, keine komplizierte Einrichtung.

Alles, um live zu gehen

Integriertes Backend

Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher sind integriert – keine externen Tools erforderlich – sodass Ihre SaaS sofort als vollwertiges Produkt funktioniert.

Integriertes Backend

Vom ersten Tag an monetarisieren

Bieten Sie mehrere Abonnementstufen mit nahtlosen Plan-Upgrades oder -Downgrades an. 0 % Transaktionsgebühren und native Stripe-Integration machen wiederkehrende Einnahmen mühelos.
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SaaS-Lösungen ohne Code, nur mit Ihrer Kreativität

Entdecken Sie, welche SaaS-Produkte Sie mit Hostinger Horizons erstellen können – von Geschäftstools bis hin zu digitalen Diensten. Alles durch einfache Eingabeaufforderungen.
SaaS-Lösungen ohne Code, nur mit Ihrer Kreativität

Bildungs-Micro-SaaS

Erstellen Sie Lerntools – Minikurse, Sprachübungen, Zertifikate, die Tutoren und kleinen Schulungsteams helfen, strukturierte Lektionen anzubieten und den Fortschritt zu verfolgen, ohne ein vollständiges LMS.Jetzt erstellen
Helfen Sie Unternehmen, Leads zu verwalten, Kundenbeziehungen zu verfolgen und mehr Geschäfte abzuschließen – erstellen Sie ein vollständig angepasstes CRM und bieten Sie es Vertriebsteams und Agenturen als Abonnement an.Jetzt erstellen
Benutzern helfen, Bildunterschriften, Beitragsideen, Hashtags, Aufhänger und plattformbereite Texte anhand einfacher Eingabeaufforderungen zu erstellen.Jetzt erstellen
Lassen Sie Restaurants Buchungen verwalten, die Tischverfügbarkeit verfolgen und Bestätigungs-E-Mails versenden – entwickeln Sie ein Nischen-Reservierungstool und bieten Sie es Gastgewerbebetrieben an.Jetzt erstellen
Erstellen Sie Apps für Trainingsplanung, Fortschrittsverfolgung, Mahlzeitenplanung und Herausforderungen, die Nutzer motivieren, am Ball zu bleiben, und gleichzeitig Trainern und Erstellern eine Möglichkeit bieten, Programme zu verpacken und zu verkaufen.Jetzt erstellen
Bauen Sie Ihre eigene Podcast-Plattform auf – teilen Sie Episoden, vergrößern Sie Ihr Publikum und bieten Sie kostenpflichtige oder exklusive Inhalte über Abonnements an.Jetzt erstellen
Bauen Sie eine zugangsbeschränkte Plattform auf, auf der Mitglieder für den Zugang zu exklusiven Inhalten, Kursen oder einer Community bezahlen – legen Sie Ihre eigenen Preise fest, verwalten Sie Abonnements und steigern Sie Ihre wiederkehrenden Einnahmen.Jetzt erstellen

So erstellen Sie eine SaaS-Anwendung

01

Idee und Kernfunktionen definieren

Erklären Sie das Problem, das Ihre SaaS-App lösen soll, und erläutern Sie die wesentlichen Nutzer-Funktionen.
02

Plattform und Tools wählen

Wählen Sie zwischen manueller Codierung Ihrer SaaS-App oder der Nutzung von Hostinger Horizons, um Ihre Eingabeaufforderungen ohne Code in ein voll funktionsfähiges SaaS-Produkt umwandeln zu lassen.
03

Mit 1 Klick veröffentlichen

„Veröffentlichen“ klicken und Ihr SaaS geht live. Webhosting, Domain und SEO-Optimierung sind enthalten. Starten Sie sofort das Onboarding Ihrer ersten Nutzer.

Vorlage wählen. Individuell gestalten.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.

Vorgefertigte Vorlagen

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Möchten Sie tiefer eintauchen?

Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die Sie im Handumdrehen vom Anfänger zum KI-Profi machen. Erhalten Sie alles, was Sie zum Erstellen Ihres ersten KI-Projekts benötigen, und mehr.
Was ist SaaS

Was ist SaaS

Tutorial
So erstellen Sie ein SaaS-Produkt

So erstellen Sie ein SaaS-Produkt

Tutorial
Micro SaaS Ideen

Micro SaaS Ideen

Tutorial
Video

Weitere Möglichkeiten zur Monetarisierung mit Horizons

Online verkaufen

Buchungen abrufen

Massgeschneiderte KI-Tools entwickeln

Vorlage erstellen, Provision verdienen

Was Nutzer über Hostinger Horizons sagen

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

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Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu SaaS-Anwendungsentwicklung

Die Entwicklung von SaaS-Anwendungen (Software as a Service) umfasst die Erstellung cloudbasierter Tools oder Dienste, auf die Nutzer über einen Webbrowser zugreifen – in der Regel auf Abonnementbasis. Im Gegensatz zu traditioneller Software benötigen SaaS-Apps keine Downloads oder Installationen – alles läuft online.

Möchten Sie Startup-freundliche Möglichkeiten entdecken? Sehen Sie sich unsere Liste mit inspirierenden SaaS-Ideen an.

Nein. Sie können lernen, mit HTML, CSS, JavaScript und Frameworks wie Node.js oder Django zu programmieren – oder Sie umgehen diese komplexe Arbeit und verwenden stattdessen No-Code Plattformen wie Hostinger Horizons. Dort beschreiben Sie einfach Ihre Idee und das System erstellt eine live funktionierende SaaS-App.

Sehen Sie sich zur Inspiration einige unserer tollsten Micro-SaaS-Beispiele an.

Die Kosten hängen von Ihrem Vorgehen ab. Selbst zu programmieren kostet zwar Zeit, ist aber günstiger. Entwickler zu beauftragen, kann hingegen teuer werden. Mit einem No-Code SaaS-Baukasten wie Hostinger Horizons bleiben die Kosten überschaubar. Die günstigen Pläne beginnen bereits ab CHF 2.79/Mon. und ermöglichen es Ihnen, SaaS-Produkte ohne hohe Anfangsinvestitionen zu erstellen, zu testen und zu veröffentlichen.

Sie können kostenlos starten – keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, grössere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihre SaaS-App zu beschreiben, sie zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden.

Sobald Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting, Domain und SEO-Optimierung sind bereits enthalten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“, und Ihre SaaS-App geht online.

Ihnen gehen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.

Sie können SaaS-Apps durch monatliche Abonnements, abgestufte Premium-Pläne, In-App-Käufe oder Anzeigen monetarisieren.Hosting AI Builder lässt sich in Zahlungssysteme wie Stripe integrieren und erleichtert so die Einrichtung der Abrechnung.

Effektives SaaS-Marketing umfasst SEO, Social-Media-Kampagnen, bezahlte Anzeigen, E-Mail-Marketing und Influencer-Partnerschaften. Die Identifizierung Ihrer Zielgruppe und die Positionierung des Mehrwerts Ihrer App sind entscheidend.

Erfahren Sie mehr in unserem SaaS-Marketing-Leitfaden.

Ein Micro-SaaS ist eine hochspezialisierte SaaS-Anwendung, die eine eng definierte Nische bedient und häufig von einem kleinen Team oder sogar einem einzelnen Gründer entwickelt und betrieben wird. Solche Websites lassen sich in der Regel schneller starten und einfacher verwalten.

Möchten Sie mehr darüber erfahren? Werfen Sie einen Blick in unseren Micro-SaaS-Leitfaden.

Die Wartung umfasst regelmäßige Aktualisierungen Ihrer App, Fehlerbehebungen, Verbesserung der Sicherheit und Hinzufügen neuer Funktionen.Hostinger AI Builder vereinfacht dies, indem Updates, Hosting und Monitoring in einer nahtlosen Plattform gebündelt werden.

Testen hilft Ihnen, Fehler zu erkennen und sicherzustellen, dass Ihre SaaS-App geräteübergreifend funktioniert. Testen Sie Funktionen manuell oder verwenden Sie automatisierte Testtools. Mit Hostinger Horizons können Sie vor der Veröffentlichung eine Vorschau in einer Sandbox-Umgebung anzeigen und testen.

SaaS-Sicherheit beinhaltet den Schutz von Benutzerdaten, die Durchsetzung einer starken Authentifizierung, die Anwendung von SSL und die regelmäßige Überwachung auf Schwachstellen. Hostinger Horizons kümmert sich um die wichtigsten Sicherheitsfunktionen, damit Sie mit Selbstvertrauen veröffentlichen können.

Traditionell erfordern Bereitstellung und Hosting das Einrichten von Servern, das Konfigurieren von Umgebungen und das Verwalten von Domänen.Mit Hostinger AI Builder ist alles integriert – Sie erstellen und starten an einem Ort, einschließlich Hosting, benutzerdefinierter Domänen und SSL.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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