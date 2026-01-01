Alle Funktionen, um Ihre nächste Idee voranzutreiben

Entdecken Sie Hostinger Horizons – leistungsstarke Funktionen zur codefreien, leichten Erstellung und Veröffentlichung von Websites und Web-Apps.
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Mehr Leistung – von Anfang an

No-Code Plattform
No-Code Plattform

Veröffentlichen Sie Ihr Projekt, ohne Code zu schreiben. Erklären Sie, was Sie brauchen, und die KI erledigt es – von Design bis Funktionen.

Integrationen
Integrationen

Machen Sie mehr aus Ihren Websites. Horizons unterstützt Stripe, PayPal, Google AdSense und mehr – jeweils mit einer einfachen Einrichtungsanleitung, damit Sie nie anstehen.

Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit 1 Klick veröffentlichen

Gehen Sie sofort live. Testen, optimieren und veröffentlichen Sie Ihre Website oder Web-App in Minuten.

Integrierte KI
Integrierte KI

Mit AI Builder ist KI bereits in Ihrer App integriert: Fügen Sie Chatbots, Bildgeneratoren und intelligente Assistenten hinzu – keine Konten, keine Einrichtung, keine überraschende Abrechnung.

Neueste LLMs
Neueste LLMs

Arbeitet mit fortschrittlichsten großen Sprachmodellen (LLMs) – für garantierte Geschwindigkeit und Kreativität.

Integriertes Backend
Integriertes Backend

Erstellen Sie Ihre App mit Benutzer-Login, Datenspeicherung, automatisierten E-Mails und mehr – ganz ohne zusätzliche Einrichtung oder externe Dienste.

Textbearbeitungsmodus
Textbearbeitungsmodus

Passen Sie Textkomponenten visuell in Echtzeit an.

Design nach Bilddatei
Design nach Bilddatei

Einfach Bild hochladen und Design erhalten. Verwandeln Sie visuelle Referenzen in komplette Webseiten.

Integrierte SEO-Optimierung
Integrierte SEO-Optimierung

Hostinger AI Builder stellt sicher, dass jedes Projekt, das Sie erstellen, auffindbar ist – von der Google-Suche bis hin zu ChatGPT – Sie sind abgedeckt.

Code-Bearbeitung
Code-Bearbeitung

Mit vollem Zugriff auf den Code Ihres Projekts können Sie es nach Ihren Wünschen reparieren, optimieren und weiterentwickeln.

Website-Kloner
Website-Kloner

Fügen Sie eine beliebige URL ein, und die KI erstellt die Website als vollständig editierbares Projekt neu – ein idealer Ausgangspunkt für die Neugestaltung, Modernisierung oder Migration innerhalb von Minuten.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

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Ihr KI-Partner für alle Fälle

Hostinger Horizons übernimmt den gesamten kreativen Prozess – von der Erstellung über die Verwaltung und Veröffentlichung bis hin zur Skalierung Ihres Projekts. Entdecken Sie alle Funktionen nach Kategorien.

Veröffentlichen und Updaten

Gehen Sie mit nur einem Klick live. Nehmen Sie jederzeit Aktualisierungen vor – keine Einrichtung oder erneute Bereitstellung erforderlich.

Automatische Fehlerbehebung

Wenn etwas kaputt geht, hilft AI Builder, Probleme automatisch zu erkennen und zu beheben.

Versionswiederherstellung

Kehren Sie mit nur einem Klick zu jeder früheren Version zurück. Tools zur Versionsverwaltung sind nicht erforderlich.

SEO-bereit

Integrierte SEO-Best Practices unterstützen Ihr Website-Ranking – ohne erforderliche Plugins oder zusätzliche Einstellungen.

KI-Chat

Beschreiben Sie Änderungen oder neue Funktionen in eigenen Worten. Die KI aktualisiert Ihr Projekt sofort. Ganz ohne Lernkurve.

Schalten Sie das komplette Hostinger Horizons-Erlebnis frei

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

Rund-um-die-Uhr-Kundendienst

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Erstellen Sie Ihre erste Website – von Portfolios und Lebensläufen bis hin zu Blogs und Link-in-Bio-Seiten.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 133.92 (regulärer Preis CHF 537.12). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
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Unlimitierte Funktionen unterliegen unserer Fair Use Policy.

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Hilfreiche Ressourcen für den Einstieg

Tutorials

Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Erstellen mit Hostinger Horizons.

Wissensdatenbank

Antworten auf alle Ihre technischen und kreativen Fragen.

Videos

Visuelle Anleitungen und Inspiration.

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