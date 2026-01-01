Hostinger Horizons Affiliate-Programm

Nutzerorientiertes Affiliate Marketing
Hohe Konversionsraten
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Leistungsbezogene Provisionen
Verdienen Sie bis zu 60 % Provision fÃ¼r jeden generierten Kauf.
Einfaches Tracking
Zugriff auf ein umfassendes Affiliate-Control Panel zur Verfolgung und Optimierung von Kampagnen.
Mit Hostinger AI Builder in vier einfachen Schritten mehr verdienen
01.
Programm beitreten
Melden Sie sich in weniger als einer Minute an â€“ vÃ¶llig kostenlos.
02.
Affiliate-Banner nutzen
Erhalten Sie gebrauchsfertige Marketingmaterialien an einem Ort.
03.
Leistung verfolgen
Verfolgen und optimieren Sie Kampagnen mit einem starken Affiliate-Panel.
04.
Lassen Sie sich auszahlen
Verdienen Sie bis zu 60 % Provision fÃ¼r jeden berechtigten Verkauf.