Agentische E-Mail von Hostinger ist für Entwickler und Automatisierungs-Builder konzipiert, die eine zuverlässige E-Mail-Ebene für ihre KI-Agenten und Workflows benötigen. Wenn Sie mit OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier oder ähnlichen Tools entwickeln und bei traditionellen E-Mail-Anbietern, die Ihre Automatisierung blockieren, an Ihre Grenzen gestossen sind – dann ist dies genau das Richtige für Sie.



Es ist auch für die Agenten selbst gedacht. Ob Ihr Agent eine dedizierte Adresse für Kaltakquise, Kundensupport, Buchungsabläufe oder Dokumentenverarbeitung benötigt, Agent Mail bietet ihm einen echten, programmierbaren Posteingang, von dem aus er arbeiten kann.