KI-Agenten arbeiten sofort. Traditionelle E-Mails nicht.
E-Mails in automatisierte Aktionen umwandeln
Automatisierte Kontaktaufnahme
Personalisierte Ansprachen versenden, Antworten qualifizieren und warme Leads automatisch an Ihr CRM übergeben.
Support-Bearbeitung
Eingehende Support-E-Mails analysieren und sofort an die richtige Person senden.
Buchung & Terminplanung
Besprechungsanfragen bearbeiten, Buchungen bestätigen und Erinnerungen automatisch per E-Mail versenden.
Posteingangsautomatisierung
E-Mails automatisch sortieren, beantworten, delegieren und archivieren.
Kontoverifizierung
Verifizierungscodes und Bestätigungs-E-Mails erfassen, um die Arbeitsabläufe der Agenten am Laufen zu halten.
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Wenn ich einen E-Mail-Anbieter nutze, möchte ich, dass das gesamte Erlebnis absolut nahtlos ist, ohne Ausfälle, einfach zu verlängern usw. Und diese Erfahrung mache ich mit Hostinger.
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Häufig gestellte Fragen zu Agentic Mail
Was ist agentische E-Mail und wie unterscheidet sie sich von normaler E-Mail?
Für wen ist Hostinger Agentic Mail gedacht?
Es ist auch für die Agenten selbst gedacht. Ob Ihr Agent eine dedizierte Adresse für Kaltakquise, Kundensupport, Buchungsabläufe oder Dokumentenverarbeitung benötigt, Agent Mail bietet ihm einen echten, programmierbaren Posteingang, von dem aus er arbeiten kann.