Agenten-Mail

E-Mail für KI-Agenten entwickelt. Schluss mit der Posteingangsverwaltung – lassen Sie Agenten das übernehmen.

Automatisch senden, empfangen und reagieren.
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30-Tage-Geld-zurück-Garantie

E-Mail für KI-Agenten entwickelt. Schluss mit der Posteingangsverwaltung – lassen Sie Agenten das übernehmen.

KI-Agenten arbeiten sofort. Traditionelle E-Mails nicht.

Agenten-Mail
Traditionelle E-Mail

Auslöser

Sofortige Webhook-Callbacks
Polling oder fragiles IDLE

Interaktionskontrolle

Zulassungs-/Sperrlisten integriert
Eigene Filter erstellen

Automatisierung

Saubere REST API
Niedrigstufiges SMTP und IMAP

Posteingangssicherheit

Isolierter Posteingang pro Agent
Geteilter Posteingang, echtes Risiko

Integrationen

Ein-Klick-Agenten-Tools
Manuelle Einrichtung pro Tool

Stack-Konnektivität

MCP-Server
Bald
Keine MCP-Unterstützung

Zugriffskontrolle

Domain- und E-Mail-Ebenen-Regeln
Keine nativen Regeln auf Agenten-Ebene

E-Mails in automatisierte Aktionen umwandeln

Automatisierte Kontaktaufnahme

Personalisierte Ansprachen versenden, Antworten qualifizieren und warme Leads automatisch an Ihr CRM übergeben.

Support-Bearbeitung

Eingehende Support-E-Mails analysieren und sofort an die richtige Person senden.

Buchung & Terminplanung

Besprechungsanfragen bearbeiten, Buchungen bestätigen und Erinnerungen automatisch per E-Mail versenden.

Posteingangsautomatisierung

E-Mails automatisch sortieren, beantworten, delegieren und archivieren.

Kontoverifizierung

Verifizierungscodes und Bestätigungs-E-Mails erfassen, um die Arbeitsabläufe der Agenten am Laufen zu halten.

Erhalten Sie Agentic E-Mail mit dem Business Premium Plan

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

Rund-um-die-Uhr-Kundendienst

48 Monate
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 90.72 (regulärer Preis CHF 268.32). Verlängerungspreis: CHF 3.79/Mon.
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Häufig gestellte Fragen zu Agentic Mail

Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu Hostinger E-Mail für KI-Agenten.

Was ist agentische E-Mail und wie unterscheidet sie sich von normaler E-Mail?

Agenten-E-Mail ist eine E-Mail-Infrastruktur, die speziell für KI-Agenten und Automatisierungs-Workflows entwickelt wurde. Herkömmliche E-Mail-Dienste sind für Menschen konzipiert – passive Posteingänge, in denen Nachrichten darauf warten, gelesen zu werden. Agentic Mail behandelt E-Mail als eine aktive, programmierbare Ebene – Webhook-first, API-gesteuert und darauf ausgelegt, programmatisches Senden und Empfangen ohne Plattformbeschränkungen, Rate Limits oder das Risiko, wegen KI-gesteuerter Aktivitäten markiert zu werden, zu handhaben.

Für wen ist Hostinger Agentic Mail gedacht?

Agentische E-Mail von Hostinger ist für Entwickler und Automatisierungs-Builder konzipiert, die eine zuverlässige E-Mail-Ebene für ihre KI-Agenten und Workflows benötigen. Wenn Sie mit OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier oder ähnlichen Tools entwickeln und bei traditionellen E-Mail-Anbietern, die Ihre Automatisierung blockieren, an Ihre Grenzen gestossen sind – dann ist dies genau das Richtige für Sie.

Es ist auch für die Agenten selbst gedacht. Ob Ihr Agent eine dedizierte Adresse für Kaltakquise, Kundensupport, Buchungsabläufe oder Dokumentenverarbeitung benötigt, Agent Mail bietet ihm einen echten, programmierbaren Posteingang, von dem aus er arbeiten kann.

Wie funktionieren Webhooks mit Agenten-E-Mails?

Jedes Mal, wenn eine E-Mail ankommt, löst Agentic Mail sofort einen Webhook aus. Kein Polling, keine Verzögerung. Ihr Agent oder Automatisierungstool empfängt den Trigger und kann sofort darauf reagieren, sei es durch das Parsen der Nachricht, das Auslösen eines Workflows in n8n oder die Weitergabe an einen LangChain-Agenten.

Welche Automatisierungstools und Agenten-Frameworks unterstützt Agentic Mail?

Die Hostinger Agenten-Mail ist kompatibel mit OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier und anderen Automatisierungsplattformen. Vorgefertigte Skills sind für die gängigsten Stacks verfügbar, damit Sie sich in wenigen Minuten verbinden können. Voller API-Zugriff und ein MCP-Server werden ebenfalls bald für tiefere, benutzerdefinierte Integrationen verfügbar sein.

Kann ich steuern, mit welchen Absendern meine Agenten interagieren?

Ja. Zulassungs- und Sperrlisten ermöglichen es Ihnen, genau zu definieren, welche Domains oder E-Mail-Adressen den Posteingang Ihres Agenten erreichen dürfen, sowohl auf Domain- als auch auf individueller E-Mail-Ebene. Dies hält Ihre Workflows fokussiert und schützt sie vor unerwünschtem Rauschen oder Missbrauch.

Ist Agentic Mail ein separates Produkt, das ich kaufen muss?

Nein, Agentic Mail ist in Hostinger Business E-Mail integriert. Sie erhalten Zugriff auf alle Agentic-Funktionen als Teil der Business Premium E-Mail, ohne dass ein separates Abonnement erforderlich ist.

Gibt es eine vollständige API zur programmatischen E-Mail-Steuerung?

Der vollständige API-Zugriff ist eine kommende Funktion. Sobald er verfügbar ist, erhalten Sie die vollständige programmatische Kontrolle über das Senden, Empfangen und Verwalten des Posteingangs Ihres Agenten – keine Benutzeroberfläche erforderlich. In der Zwischenzeit decken Webhooks und vorgefertigte Skills die gängigsten Automatisierungsanwendungsfälle bereits ab.

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