Website Builder and Horizons are now AI Builder

Ihre Traum-Website oder -App, von KI in wenigen Minuten erstellt

Beschreiben Sie, was Sie sich vorstellen und Horizons erstellt es für Sie. Ohne Programmieren, ohne technischen Vorkenntnisse – mit 1 Klick veröffentlichen.

Erstellen Sie jede Art von Website

Von Business-Websites und Portfolios bis hin zu Blogs und Landingpages – Horizons erstellt alles im Handumdrehen.

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Der Einstieg ist einfach

01

Idee beschreiben oder Vorlage wählen

Erzählen Sie der KI Ihre Idee und sehen Sie, wie sie zum Leben erwacht – oder wählen Sie eine Vorlage, um schneller zu starten.
02

Einfach bearbeiten

Bitten Sie die KI, etwas zu bearbeiten – von Text und Design bis zur Funktionalität. Optimieren Sie Texte und Bilder anschliessend im Editor.
03

Mit 1 Klick live gehen

Veröffentlichen Sie Ihre Website mit einem Klick unter einer benutzerdefinierten Domain – wann immer Sie bereit sind.

Schalten Sie das komplette Hostinger Horizons-Erlebnis frei

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

Rund-um-die-Uhr-Kundendienst

75% Rabatt
Premium
Erstellen Sie Ihre erste Website – von Portfolios und Lebensläufen bis hin zu Blogs und Link-in-Bio-Seiten.
CHF11.19
CHF2.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 133.92 (regulärer Preis CHF 537.12). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr kostenlos
Benutzerdefinierte Domain – 1 Jahr kostenlos
5 KI-Credits für Website-Erstellung
Mehr als 400 Website-Vorlagen
Schnelles und sicheres Webhosting
Erhalten Sie Chatbot-Support von Kodee
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Unbegrenzt
Für wachsende Unternehmen. Unbegrenzte Webseiten, KI-Tools, E-Commerce, volle Flexibilität
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CHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
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Unlimited Postfächer pro Website - 1 Jahr lang gratis
Benutzerdefinierte Domain – 1 Jahr kostenlos
15 KI-Credits für Website-Erstellung
Mehr als 400 Website-Vorlagen
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24/7 Prioritätssupport durch Experten
500 Gutschriften für KI-Agenten
Online verkaufen mit integriertem E-Commerce
E-Mail-Marketing mit Reach
Warum dieser Plan?
Eine Komplettlösung für langfristige Projekte. Alles inklusive.
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Für Unternehmen, die maximale Leistung und Skalierbarkeit benötigen
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
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Unlimitierte Funktionen unterliegen unserer Fair Use Policy.

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Verwandeln Sie Ihre Worte in echte Websites und Apps

Beschreiben Sie, was Sie sich vorstellen – ob Buchungsseite, Online-Shop, Kundenportal oder etwas anderes. Horizons entwirft, erstellt und bringt es in wenigen Minuten online.
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Alles, um live zu gehen

Hosting, Domain, E-Mail und SEO-Optimierung – alles inklusive. Keine separaten Konten, keine komplizierte Einrichtung.

Integriertes Backend

Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher sind integriert – keine externen Tools erforderlich.

Integrierte KI

Fügen Sie Ihrer Website oder Web-App einen Chatbot oder eine intelligente Suche hinzu – ohne Drittanbieter-Konten, ohne separate Abrechnung.

Leistungsstarke Integrationen, einfache Einrichtung

Stripe ist integriert und sofort einsatzbereit. PayPal, Google AdSense und weitere Dienste werden ebenfalls unterstützt – einfach einrichten und direkt loslegen.

Einmal erstellen, dauerhaft verdienen

Veröffentlichen Sie Ihr Projekt als wiederverwendbare Vorlage und verdienen Sie jedes Mal eine Provision, wenn jemand Horizons darüber kauft.

Unterstützt von Hostinger

Vertraut von über 5 Millionen Kunden in über 150 Ländern. 20 Jahre Erfahrung.

Vorlage wählen. Individuell gestalten.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.
Alle Vorlagen
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Nichts Passendes dabei? Beschreiben Sie einfach die gewünschte Vorlage – KI erstellt sie für Sie.

Mit KI erstellen

Von Benutzern geliebt, von Branchenführern empfohlen

Wir sind stolz, Gründer und Unternehmen weltweit unterstützen zu dürfen. Hier sind ihre Aussagen.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

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