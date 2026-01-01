MVP-Entwicklung leicht gemacht mit KI
Erstellen, testen und skalieren – ohne Risiko
Von der Idee zum funktionsfähigen MVP – in Minuten
Schnell veröffentlichen, schneller skalieren
Gehen Sie mit 1 Klick live – Hosting, Domain, Business E-Mail sind inklusive. Ohne Drittanbieter-Tools, ohne Verzögerungen.
Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen
Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher sind von Anfang an integriert. Wenn Sie skalieren möchten, ist alles, was Sie benötigen, bereits vorhanden.
Zu einem Bruchteil der Kosten
Von der Idee zum funktionsfähigen MVP – in Minuten
Schnell veröffentlichen, schneller skalieren
Gehen Sie mit 1 Klick live – Hosting, Domain, Business E-Mail sind inklusive. Ohne Drittanbieter-Tools, ohne Verzögerungen.
Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen
Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher sind von Anfang an integriert. Wenn Sie skalieren möchten, ist alles, was Sie benötigen, bereits vorhanden.
Zu einem Bruchteil der Kosten
Dini Idee isch nume e Prompt wäg.
SaaS-Produkt-MVP
On-Demand-Service MVP
Internes Tool MVP
Nischen-E-Commerce-MVP
So entwickeln Sie ein Minimum Viable Product
Beschreiben Sie Ihre Idee
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Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann
Was Nutzer über Hostinger Horizons sagen
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.
Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
MVP-Baukasten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist MVP-Entwicklung?
MVP-Entwicklung ist der Prozess der Erstellung eines Minimum Viable Product – einer vereinfachten Version Ihrer Idee mit gerade genug Funktionen, um sie mit echten Nutzern zu testen. So sehen Sie, ob Ihr Produkt reale Probleme löst, bevor Sie größere Investitionen tätigen. Erfahren Sie mehr in unserem MVP-Leitfaden.
Muss ich programmieren können, um ein MVP zu erstellen?
Nein. Mit Hostinger Horizons können Sie ein voll funktionsfähiges MVP allein durch einfache Eingabeaufforderungen erstellen – ohne Programmierkenntnisse oder technisches Hintergrundwissen. Wenn Sie das Problem beschreiben können, das Ihr Produkt lösen soll, können Sie es mit Horizons sofort erstellen.
Wie genau erstellt die KI in Hostinger Horizons ein MVP?
Horizons verwendet fortschrittliche KI-Modelle, um Code, Design und Inhalte basierend auf Ihren Eingabeaufforderungen zu generieren. All dies wird in einer funktionierenden Web-App gebündelt, sodass aus Ihrer Idee in Minuten ein funktionsfähiges MVP entsteht.
Wann sollte ich einen No-Code MVP-Baukasten wählen und wann einen Entwickler beauftragen?
Nutzen Sie einen No-Code MVP-Baukasten, um Ihre Idee schnell und kostengünstig zu validieren. Sobald Sie den Bedarf nachweisen und erweiterte Anpassungen im großen Maßstab rechtfertigen können, ist die Beauftragung von Entwicklern eine Option. Mit Horizons können Sie Ihre Idee schnell und ohne finanzielle oder zeitliche Einschränkungen testen und weiterentwickeln.
Was kostet die MVP-Entwicklung?
Die Entwicklung eines herkömmlichen MVPs kann Tausende von Dollar kosten und Wochen dauern. Mit Horizons können Sie kostenlos starten – ganz ohne Kreditkarte. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können.
Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, grössere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr MVP zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden. Sobald Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting, Domain und SEO-Optimierung sind bereits enthalten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihr MVP geht online.
Gehen Ihnen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.
Welche Tools brauche ich für ein Minimum Viable Product?
Überhaupt keine. KI Builder verwendet einen konversativen Ansatz für das Bauen – oft Vibe-Coding genannt. Sie beschreiben einfach, was Sie bauen möchten, und KI erweckt es in Echtzeit zum Leben. Möchten Sie eine Funktion hinzufügen? Fragen Sie einfach. Sie müssen einen Benutzerfluss ändern? Beschreiben Sie es. Wenn Sie das Konzept neu kennen, führt Sie unser Vibe-Coding-Leitfaden durch alles, was Sie wissen müssen.
Kann ich mit einem MVP Geld verdienen?
Ja. Sie können Zahlungstools wie Stripe integrieren, um Abos, Dienstleistungen oder Einmalzahlungen direkt in Ihrem MVP anzubieten.
Wie teste ich ein MVP?
Sie können Ihr MVP vor der Veröffentlichung in der Vorschau überprüfen und mit Nutzern teilen, Feedback sammeln und optimieren. Durch das Testen vorab können Sie die Nachfrage validieren und Ihr Produkt verbessern, bevor Sie skalieren.
Wie hoste ich eine Web-App?
Hosting ist in Horizons enthalten. Veröffentlichen Sie Ihr MVP mit einem Klick, sobald es fertig ist – inklusive einer schnellen, sicheren Hosting-Plattform und einem benutzerdefinierten Domainnamen.
Wie teste ich ein MVP?
Sie können Ihr MVP vor dem Start mit Benutzern in der Vorschau anzeigen und teilen, Feedback sammeln und es verfeinern. Frühes Testen hilft Ihnen, die Nachfrage zu bestätigen und Ihr Produkt vor der Skalierung zu verbessern.
Wie kann ich eine Web-App hosten?
Horizons beinhaltet Hosting. Sobald Ihr MVP bereit ist, können Sie es mit einem Klick veröffentlichen, komplett mit einer schnellen, sicheren Hosting-Plattform und einem benutzerdefinierten Domainnamen.