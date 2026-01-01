MVP-Entwicklung leicht gemacht mit KI

Verwandeln Sie Ihre Idee in ein funktionierendes, teilbares Produkt – in Minuten und einfach per Chat mit KI. Keine Programmierung oder Entwickler nötig.
Gratis starten

Keine Kreditkarte erforderlich

MVP-Entwicklung leicht gemacht mit KI

Erstellen, testen und skalieren – ohne Risiko

Alles, was Sie brauchen, um Ihre Idee zu validieren, schnell auf den Markt zu bringen und selbstbewusst zu skalieren.

Von der Idee zum funktionsfähigen MVP – in Minuten

Nicht jede grossartige Idee lässt sich auch monetarisieren – aber das wissen Sie erst, wenn Sie sie testen. Verwandeln Sie Ihre Idee durch einfaches Chatten mit KI in wenigen Minuten in ein funktionierendes MVP – ganz ohne Programmieren und Entwickler.
Von der Idee zum funktionsfähigen MVP – in Minuten

Schnell veröffentlichen, schneller skalieren

Gehen Sie mit 1 Klick live – Hosting, Domain, Business E-Mail sind inklusive. Ohne Drittanbieter-Tools, ohne Verzögerungen.

Schnell veröffentlichen, schneller skalieren

Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen

Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher sind von Anfang an integriert. Wenn Sie skalieren möchten, ist alles, was Sie benötigen, bereits vorhanden.

Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen

Zu einem Bruchteil der Kosten

Traditionelle MVP-Entwicklung kostet Tausende: Mit AI Builder deckt ein einfaches Abonnement alles ab – so können Sie Ihre Idee ohne das finanzielle Risiko testen.
Zu einem Bruchteil der Kosten

Von der Idee zum funktionsfähigen MVP – in Minuten

Nicht jede grossartige Idee lässt sich auch monetarisieren – aber das wissen Sie erst, wenn Sie sie testen. Verwandeln Sie Ihre Idee durch einfaches Chatten mit KI in wenigen Minuten in ein funktionierendes MVP – ganz ohne Programmieren und Entwickler.
Von der Idee zum funktionsfähigen MVP – in Minuten

Schnell veröffentlichen, schneller skalieren

Gehen Sie mit 1 Klick live – Hosting, Domain, Business E-Mail sind inklusive. Ohne Drittanbieter-Tools, ohne Verzögerungen.

Schnell veröffentlichen, schneller skalieren

Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen

Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher sind von Anfang an integriert. Wenn Sie skalieren möchten, ist alles, was Sie benötigen, bereits vorhanden.

Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen

Zu einem Bruchteil der Kosten

Traditionelle MVP-Entwicklung kostet Tausende: Mit AI Builder deckt ein einfaches Abonnement alles ab – so können Sie Ihre Idee ohne das finanzielle Risiko testen.
Zu einem Bruchteil der Kosten

Dini Idee isch nume e Prompt wäg.

Entdecken Sie einige der MVPs, die Sie mit Hostinger Horizons erstellen können – validieren Sie Ihre Idee mit echten Nutzern, bevor Sie sich zur vollständigen Entwicklung verpflichten.
Erstellen, testen und skalieren – ohne Risiko

SaaS-Produkt-MVP

Von Rechnungsgeneratoren und Projektverfolgungstools bis hin zu Buchungsplattformen und Nischen-CRMs – erstellen Sie eine funktionierende Version mit bereits integrierten Benutzeranmeldungen und Stripe-Zahlungen. Liefern Sie in Tagen, nicht in Monaten.
Stellen Sie sich Uber für X vor – eine Buchungs-App für Reinigungskräfte, einen Freelancer-Marktplatz, eine Plattform für Hundespaziergänge. Entwickeln Sie eine schlanke Version mit echten Buchungsabläufen und testen Sie diese mit echten Nutzern, bevor Sie skalieren.
Genehmigungs-Workflows, Berichts-Dashboards, benutzerdefinierte Tracker und mehr – erstellen Sie eine schlanke Version mit Benutzeranmeldungen und integrierter Datenbank und testen Sie sie mit Ihrem Team, bevor Sie in die vollständige Entwicklung investieren.
Eine Nahrungsergänzungsmittelmarke, ein Shop für digitale Downloads, eine Nischen-Bekleidungslinie – starten Sie einen schlanken Online-Shop mit der Online-Shop-Integration und testen Sie, ob Ihr Markt tatsächlich kauft, bevor Sie in Lagerbestände investieren.

So entwickeln Sie ein Minimum Viable Product

01

Beschreiben Sie Ihre Idee

Sagen Sie der KI, was Ihr MVP leisten soll – das Kernproblem, das es löst, die Hauptfunktionen und für wen es bestimmt ist. Sehen Sie zu, wie es in wenigen Minuten zum Leben erwacht.
02

Mit einem Klick starten

Zahlungen, Logins und mehr verbinden – und dann mit einem Klick live gehen. Hosting, Domain und SEO – alles inklusive. Keine technische Einrichtung, keine Verzögerungen.
03

Testen und iterieren

Teilen Sie Ihr MVP mit echten Benutzern, sammeln Sie Feedback und verfeinern Sie es basierend auf dem, was Sie lernen. Iterieren Sie weiter, bis Sie Ihre Kernannahmen validiert haben.

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die Sie im Handumdrehen vom Anfänger zum KI-Profi machen. Holen Sie sich alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen, und noch viel mehr.
Erste Schritte Anleitung

Erste Schritte Anleitung

Tutorial
Video
Verbessern Sie Ihre Prompts

Verbessern Sie Ihre Prompts

Tutorial
Video
Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

Tutorial
Video

Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann

Prototypen

SaaS-Anwendungen

Interne Geschäftstools

Benutzerdefinierte KI-Tools

Benutzerdefinierte CRMs

Buchigs-Apps

Was Nutzer über Hostinger Horizons sagen

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI Builder für Ihre Website und Ihre Kunden zu bauen, was Sie wollen!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich liebe es, wie es mit @Hostinger AI Builder vorangeht! Das neue KI-Update hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu interagieren. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere etwas verändert.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger AI Builder abzog... Es ist verrückt, wie schnell es jedem erlaubt, Front- und Backend zu implementieren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung auf Hostinger AI Builder eingeben.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihr MVP zu starten?

Kostenlos starten

Keine Kreditkarte erforderlich

MVP-Baukasten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

MVP-Entwicklung ist der Prozess der Erstellung eines Minimum Viable Product – einer vereinfachten Version Ihrer Idee mit gerade genug Funktionen, um sie mit echten Nutzern zu testen. So sehen Sie, ob Ihr Produkt reale Probleme löst, bevor Sie größere Investitionen tätigen. Erfahren Sie mehr in unserem MVP-Leitfaden.

Nein. Mit Hostinger Horizons können Sie ein voll funktionsfähiges MVP allein durch einfache Eingabeaufforderungen erstellen – ohne Programmierkenntnisse oder technisches Hintergrundwissen. Wenn Sie das Problem beschreiben können, das Ihr Produkt lösen soll, können Sie es mit Horizons sofort erstellen.

Horizons verwendet fortschrittliche KI-Modelle, um Code, Design und Inhalte basierend auf Ihren Eingabeaufforderungen zu generieren. All dies wird in einer funktionierenden Web-App gebündelt, sodass aus Ihrer Idee in Minuten ein funktionsfähiges MVP entsteht.

Nutzen Sie einen No-Code MVP-Baukasten, um Ihre Idee schnell und kostengünstig zu validieren. Sobald Sie den Bedarf nachweisen und erweiterte Anpassungen im großen Maßstab rechtfertigen können, ist die Beauftragung von Entwicklern eine Option. Mit Horizons können Sie Ihre Idee schnell und ohne finanzielle oder zeitliche Einschränkungen testen und weiterentwickeln.

Die Entwicklung eines herkömmlichen MVPs kann Tausende von Dollar kosten und Wochen dauern. Mit Horizons können Sie kostenlos starten – ganz ohne Kreditkarte. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können.

Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, grössere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr MVP zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich binden. Sobald Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting, Domain und SEO-Optimierung sind bereits enthalten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“ und Ihr MVP geht online.

Gehen Ihnen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.

Überhaupt keine. KI Builder verwendet einen konversativen Ansatz für das Bauen – oft Vibe-Coding genannt. Sie beschreiben einfach, was Sie bauen möchten, und KI erweckt es in Echtzeit zum Leben. Möchten Sie eine Funktion hinzufügen? Fragen Sie einfach. Sie müssen einen Benutzerfluss ändern? Beschreiben Sie es. Wenn Sie das Konzept neu kennen, führt Sie unser Vibe-Coding-Leitfaden durch alles, was Sie wissen müssen.

Ja. Sie können Zahlungstools wie Stripe integrieren, um Abos, Dienstleistungen oder Einmalzahlungen direkt in Ihrem MVP anzubieten.

Sie können Ihr MVP vor der Veröffentlichung in der Vorschau überprüfen und mit Nutzern teilen, Feedback sammeln und optimieren. Durch das Testen vorab können Sie die Nachfrage validieren und Ihr Produkt verbessern, bevor Sie skalieren.

Hosting ist in Horizons enthalten. Veröffentlichen Sie Ihr MVP mit einem Klick, sobald es fertig ist – inklusive einer schnellen, sicheren Hosting-Plattform und einem benutzerdefinierten Domainnamen.

Sie können Ihr MVP vor dem Start mit Benutzern in der Vorschau anzeigen und teilen, Feedback sammeln und es verfeinern. Frühes Testen hilft Ihnen, die Nachfrage zu bestätigen und Ihr Produkt vor der Skalierung zu verbessern.

Horizons beinhaltet Hosting. Sobald Ihr MVP bereit ist, können Sie es mit einem Klick veröffentlichen, komplett mit einer schnellen, sicheren Hosting-Plattform und einem benutzerdefinierten Domainnamen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.