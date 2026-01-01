Stellen Sie Node.js ganz nach Ihren Vorstellungen bereit
Konzentrieren Sie sich auf Ihre App, nicht auf die Infrastruktur
Code-First-Bereitstellung
Stellen Sie aus GitHub oder direkt aus Ihrer IDE bereit.
Integrierter Schutz
Verwaltetes SSL, CDN, WAF und DDoS-Schutz sind inklusive.
Vorhersehbare Preise
Ein monatlicher Preis, keine versteckten Gebühren oder nutzungsbasierte Kosten.
Verwaltete Infrastruktur
KI-Fehlerbehebung, Backups und Support sind inklusive.
Wählen Sie einen Plan, der zu Ihrem Projekt passt
Ohne Aufwand
Ressourcen
Für die volle Kontrolle
Ressourcen
Ohne Aufwand
Ressourcen
Für die volle Kontrolle
Ressourcen
Unterstützt über 1 Million Entwickler weltweit
Holen Sie sich die Node.js App in 2 Schritten
1. Verbinden Sie Ihr Projekt
GitHub verbinden, eine ZIP-Datei hochladen oder von einem KI-Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle werden verarbeitet, und Sie sind bereit zum Starten.
2. Sofort bereitstellen
Stellen Sie Ihre Node.js Web-App in Sekunden bereit. Server, Sicherheit und Skalierung – alles ist abgedeckt.
Warum Node.js auf Hostinger betreiben?
Vorhersehbare Preise
Keine nutzungsbasierte Abrechnung
Entwickelt für KI-Codierungs-Workflows
Ein Deployment, endlose Möglichkeiten zum Erstellen
Beliebt
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Cursor AI
Claude Code
Andere
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Github Copilot
Google AI studio
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Verwaltetes Node.js-Hosting oder Node.js auf VPS – Sie wählen
Node.js Hosting FAQ
Was ist der Unterschied zwischen Managed Node.js Hosting und Node.js auf VPS?
Managed Node.js Hosting ist auf eine optimiertere Bereitstellung und eine wartungsfreie Nutzung ausgelegt, während Node.js auf VPS Ihnen eine tiefere Kontrolle auf Serverebene und mehr Konfigurationsfreiheit bietet.
Kann ich von GitHub oder direkt aus meiner IDE deployen?
Ja — Verwaltetes Node.js Hosting unterstützt GitHub-Integration und IDE-basierte Bereitstellung.
Beinhaltet Managed Node.js Hosting Sicherheitsfunktionen?
Ja — verwaltetes SSL, CDN, WAF und DDoS-Schutz sind inklusive.
Wann sollte ich stattdessen VPS wählen?
Wählen Sie VPS, wenn Sie vollen Root-Zugriff, eine benutzerdefinierte Serverkonfiguration, Browser-Terminalzugriff oder Docker Compose Workflows benötigen.
Unterscheiden sich die Preise zwischen den beiden Optionen?
Ja – Managed Node.js Hosting beginnt ab CHF 3.79, während VPS ab CHF 7.49.