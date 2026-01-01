Bis zu 75% Rabatt auf Node.js Hosting

Stellen Sie Node.js ganz nach Ihren Vorstellungen bereit

Schalten Sie Ihre Node.js-App ohne Serververwaltung live, oder wählen Sie VPS für die volle Kontrolle. Zahlen Sie einen festen monatlichen Preis ohne nutzungsbasierte Abrechnung.
Von CHF 17.69  CHF 3.79 /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Stellen Sie Node.js ganz nach Ihren Vorstellungen bereit

Konzentrieren Sie sich auf Ihre App, nicht auf die Infrastruktur

Verwaltetes node.js Hosting Node.js auf VPS

Code-First-Bereitstellung

Stellen Sie aus GitHub oder direkt aus Ihrer IDE bereit.

Integrierter Schutz

Verwaltetes SSL, CDN, WAF und DDoS-Schutz sind inklusive.

Vorhersehbare Preise

Ein monatlicher Preis, keine versteckten Gebühren oder nutzungsbasierte Kosten.

Verwaltete Infrastruktur

KI-Fehlerbehebung, Backups und Support sind inklusive.

Wählen Sie einen Plan, der zu Ihrem Projekt passt

BESTSELLER
79% Rabatt
Verwaltetes Node.js Hosting
CHF 17.69
CHF 3.79 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.

Ohne Aufwand

Nutzen Sie verwaltete Infrastruktur und konzentrieren Sie sich auf den Code
Gratis Domain für 1 Jahr
Kostenlose Geschäfts-E-Mail für 1 Jahr
Gratis gemanagte SSLs
Kostenloses internes CDN
Auf GitHub pushen und automatisch bereitstellen
Direkt aus Ihrer IDE bereitstellen
Verwaltete MySQL-Datenbank
Tägliche und On-Demand-Backups
WAF und DDoS-Schutz
Mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, Website-Baukasten, Horizons erstellen

Ressourcen

2 vCPU
3 GB Arbeitsspeicher
50 GB NVMe
Unbegrenzte Bandbreite
63% Rabatt
Node.js auf VPS
CHF 19.99
CHF 7.49 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 179.76 (regulärer Preis CHF 479.76). Verlängerungspreis: CHF 13.99/Mon.

Für die volle Kontrolle

Erhalten Sie die volle Kontrolle über Server, Laufzeit und Bereitstellung
Voller Root Zugang
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Docker Manager
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Wöchentliche Backups inklusive
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung

Ressourcen

2 vCPU
8 GB Arbeitsspeicher
100 GB NVMe
8 TB Datenvolumen
BESTSELLER
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Verwaltetes Node.js Hosting
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AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Docker Manager
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Wöchentliche Backups inklusive
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KI-Assistent mit MCP-Unterstützung

Ressourcen

2 vCPU
8 GB Arbeitsspeicher
100 GB NVMe
8 TB Datenvolumen

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Unterstützt über 1 Million Entwickler weltweit

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Holen Sie sich die Node.js App in 2 Schritten

Verwaltetes node.js Hosting Node.js auf VPS
1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, eine ZIP-Datei hochladen oder von einem KI-Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle werden verarbeitet, und Sie sind bereit zum Starten.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Stellen Sie Ihre Node.js Web-App in Sekunden bereit. Server, Sicherheit und Skalierung – alles ist abgedeckt.

Warum Node.js auf Hostinger betreiben?

Vorhersehbare Preise

Günstige monatliche Tarife für verwaltetes Node.js Hosting und VPS

Keine nutzungsbasierte Abrechnung

Zahlen Sie einen monatlichen Preis, keine zusätzlichen Gebühren, die an Traffic oder Laufzeit gebunden sind

Entwickelt für KI-Codierungs-Workflows

Bereitstellen von GitHub oder Ihrer IDE und Ausführen von Apps, die mit React, Next.js, Vite, Vue.js und anderen modernen Frameworks erstellt wurden.
Plan wählen
Warum Node.js auf Hostinger betreiben?

Ein Deployment, endlose Möglichkeiten zum Erstellen

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Continue.dev

Verwaltetes Node.js-Hosting oder Node.js auf VPS – Sie wählen

Beide betreiben Node.js auf Hostinger. Der Unterschied besteht darin, wie viel der Umgebung Sie selbst verwalten möchten.
Verwaltetes Node.js-Hosting
Node.js auf VPS

Einrichtung

Verwaltete Umgebung für die App-Bereitstellung.
Selbstverwalteter virtueller Server

Control

Bereitstellung auf App-Ebene auf verwalteter Infrastruktur
Vollständiger Root-Zugriff und Server-Level-Kontrolle

Bereitstellung

GitHub-Integration oder IDE-basierte Bereitstellungen
Manuelle Einrichtung und benutzerdefinierter Bereitstellungs-Workflow

Schutz

Verwaltetes SSL, CDN, WAF und DDoS-Schutz
Firewall-Verwaltung und DDoS-Schutz

Backups

Tägliche und On-Demand-Backups
Gratis wöchentliche Backups und Snapshots

Bandbreite

Unbegrenzt
8 TB

Node.js Hosting FAQ

Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu Node.js Hosting.

Was ist der Unterschied zwischen Managed Node.js Hosting und Node.js auf VPS?

Managed Node.js Hosting ist auf eine optimiertere Bereitstellung und eine wartungsfreie Nutzung ausgelegt, während Node.js auf VPS Ihnen eine tiefere Kontrolle auf Serverebene und mehr Konfigurationsfreiheit bietet.

Kann ich von GitHub oder direkt aus meiner IDE deployen?

Ja — Verwaltetes Node.js Hosting unterstützt GitHub-Integration und IDE-basierte Bereitstellung.

Beinhaltet Managed Node.js Hosting Sicherheitsfunktionen?

Ja — verwaltetes SSL, CDN, WAF und DDoS-Schutz sind inklusive.

Wann sollte ich stattdessen VPS wählen?

Wählen Sie VPS, wenn Sie vollen Root-Zugriff, eine benutzerdefinierte Serverkonfiguration, Browser-Terminalzugriff oder Docker Compose Workflows benötigen.

Unterscheiden sich die Preise zwischen den beiden Optionen?

Ja – Managed Node.js Hosting beginnt ab CHF 3.79, während VPS ab CHF 7.49.

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