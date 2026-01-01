Expressjs-Hosting

Führen Sie Express.js-Anwendungen problemlos in der Produktion aus.

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
ExpressJS-Hosting

Einfaches Express.js-Hosting, transparente monatliche Preise

Führen Sie Express.js-Anwendungen und APIs auf zuverlässiger Infrastruktur aus und können Sie beruhigt einsetzen, da jeder Plan eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie beinhaltet.
BESTSELLER
79% Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
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Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Express.js-APIs ohne Engpässe ausführen

Stellen Sie Ihre Express.js-APIs und Webanwendungen bereit, ohne Zeit mit der Serverkonfiguration zu verschwenden. Laden Sie Ihren Code hoch, und unser Node.js-Hosting bietet Ihnen einen einfachen Weg zur Produktion. Routing, Middleware und Anfrageverarbeitung funktionieren dabei genau so, wie Ihr Projekt es erwartet. Ihre Anwendung läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die für stabile Verfügbarkeit und vorhersehbare Leistung ausgelegt ist. Das bedeutet weniger Wartungsaufwand und mehr Zeit für die Entwicklung neuer Funktionen – auch bei steigendem Traffic.
ExpressJS-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zum Express.js-Hosting

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Expressjs-Hostingdiensten.
Express.js-Hosting ist eine Laufzeitumgebung zum Bereitstellen und Ausführen von Express-Anwendungen auf einem Live-Server. Dies ist wichtig, da Ihre Anwendung Node.js, Prozessverwaltung und Netzwerkzugriff korrekt konfiguriert benötigt, bevor Benutzer sie erreichen können.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Version, Sicherheitsupdates und Prozessmanager selbst. Mit dem Node.js-Hosting von Hostinger wird diese Serverkonfiguration für Sie übernommen, sodass Sie sich beim Express.js-Hosting auf Ihre Anwendung und nicht auf die Serveradministration konzentrieren können.
Ja. Sie können Ihr GitHub-Konto verbinden, den Zugriff auf das private Repository autorisieren und Änderungen vom gewünschten Branch bereitstellen. Aktualisierungen können dann automatisch aus diesem Repository abgerufen werden.
Wenn Ihre Anwendung die in Ihrem Tarif enthaltenen Ressourcen überschreitet, kann die Leistung beeinträchtigt werden und ein Upgrade erforderlich sein. Hostinger erhebt keine unerwarteten Gebühren für Traffic-Spitzen beim Node.js-Hosting.
Sie können Ihre Anwendung aus einem Git-Repository bereitstellen oder hochladen, die Node.js-Version und den Startbefehl festlegen und Ihre Domain darauf verweisen. Wenn Ihre Anwendung bereits lokal läuft, ist der Umzug in der Regel nur ein Konfigurations- und Bereitstellungsschritt und keine Neuentwicklung.

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