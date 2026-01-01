Ein generischer Chatbot
- Wartet auf die perfekte Aufforderung.
- Du musst wissen, was du fragen musst.
- Gibt allgemeine Antworten.
- Endloses Hin und Her.
Validieren Sie Ihre Idee, gestalten Sie Ihr Angebot und erstellen Sie einen klaren Plan.
Generieren Sie Logos und Bilder, die Ihr Unternehmen einheitlich und professionell aussehen lassen.
Finden Sie relevante Keywords, überprüfen Sie Ihre Seiten und ermitteln Sie Möglichkeiten zur Verbesserung Ihres Rankings.
Lassen Sie sich bei wiederkehrenden Aufgaben, Entscheidungen und nächsten Schritten von KI unterstützen.
Wählen Sie, was Sie erledigen möchten, nutzen Sie eine sofort anwendbare Fähigkeit und erhalten Sie ein praktisches Ergebnis, das Sie nutzen können.
Verlängerung für CHF 8.39/Monat. Preise verstehen sich zzgl. anfallender Steuern.
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„Wir orientieren uns bei der Bereitstellung von Supportleistungen ganz klar an Hostinger als Maßstab für unsere Techniker.“
„Ich konnte Hosting, Domainnamen und SSL-Zertifikat an einem Ort verwalten, was wirklich erfrischend war.“
„Hostinger ist der beste Hosting-Anbieter, den ich je genutzt habe. Der Support ist hervorragend und die Preise sind unschlagbar.“
„Ich empfehle meinen Kunden schon seit Längerem, zu Hostinger zu wechseln. Alles ist ganz einfach, und es kommen ständig neue Funktionen hinzu.“
„Dank des einfachen Dashboards von Hostinger können wir unsere WordPress-Website selbst verwalten.“
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