Skills sind vorgefertigte Aufgabenvorlagen in jedem Agenten. Statt herauszufinden, was Sie fragen sollten, können Sie einfach ein Skill auswählen und der Agent führt Sie zu einem konkreten Ergebnis – wie dem Schreiben eines Blogbeitrags, der Durchführung einer Keyword-Recherche oder der Erstellung einer Datenschutzerklärung. Skills sind schneller, strukturierter und liefern bessere Ergebnisse, als wenn Sie mit einer freien Unterhaltung beginnen.