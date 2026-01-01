Hostinger Agenten

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Was Hostinger Agenten tun können

Geschäft und Strategie

Validieren Sie Ihre Idee, gestalten Sie Ihr Angebot und erstellen Sie einen klaren Plan.

Geschäft und Strategie

Markenidentität

Generieren Sie Logos und Bilder, die Ihr Unternehmen einheitlich und professionell aussehen lassen.

Markenidentität

Marketing und SEO

Finden Sie relevante Keywords, überprüfen Sie Ihre Seiten und ermitteln Sie Möglichkeiten zur Verbesserung Ihres Rankings.

Marketing und SEO

Aufgabenplanung

Lassen Sie sich bei wiederkehrenden Aufgaben, Entscheidungen und nächsten Schritten von KI unterstützen.

Aufgabenplanung

Generische KI vs. Hostinger Agenten

Generische KI wartet auf Anweisungen. Hostinger-Agenten begleiten Sie bei jedem Schritt.

Ein generischer Chatbot

  • Wartet auf die perfekte Aufforderung.
  • Du musst wissen, was du fragen musst.
  • Gibt allgemeine Antworten.
  • Endloses Hin und Her.

Hostinger Agenten

  • Beginnt mit gebrauchsfertigen Fähigkeiten.
  • Leitet Sie, indem Sie die richtigen Fragen stellen.
  • Funktioniert mit Ihrem Hostinger-Konto.
  • Liefert komplette Ergebnisse.

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Wählen Sie, was Sie erledigen möchten, nutzen Sie eine sofort anwendbare Fähigkeit und erhalten Sie ein praktisches Ergebnis, das Sie nutzen können.
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Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?

Unternehmensberater

Ich werde Ihre Ideen validieren, Wachstumschancen aufdecken und Ihnen helfen zu entscheiden, was als nächstes zu tun ist.
Ich schreibe Website-Kopie, Blog-Beiträge und Produktbeschreibungen, die sich mit Ihrer Zielgruppe verbinden.
Ich entdecke die Keywords, nach denen sie suchen, identifiziere, was Ihre Website zurückhält, und zeige Ihnen, wo Wettbewerber vorankommen.
Ich plane Ihren Launch, plane einen Monat Content und zeige Ihnen, welche Kanäle Ihre Zeit wert sind.
Ich entwerfe wesentliche rechtliche Dokumente, erkläre Verträge vor Ihrer Unterzeichnung und helfe Ihnen, kostspielige Fehler zu vermeiden.
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Anwendungsfälle

Was willst du machen?

Wählen Sie, was Sie erledigen möchten, nutzen Sie eine sofort anwendbare Fähigkeit und erhalten Sie ein praktisches Ergebnis, das Sie nutzen können.

Soziale Beiträge planen

Soziale Beiträge planen

Planen und veröffentlichen Sie Beiträge automatisch.
Marketinginhalte erstellen

Marketinginhalte erstellen

Generieren Sie Anzeigen und Marketing-Kopie von Ihrer Website.
SEO Blogbeiträge schreiben

SEO Blogbeiträge schreiben

Generieren Sie Blog-Beiträge mit integrierter Keyword-Recherche.
Website-Kopie generieren

Website-Kopie generieren

Erstellen Sie Kopie für Ihre Seiten in Minuten.
Leads finden und Kontakt aufnehmen

Leads finden und Kontakt aufnehmen

Entdecken Sie potenzielle Kunden und senden Sie automatisch Kontakt.
Professionelle E-Mails schreiben

Professionelle E-Mails schreiben

Beschreiben Sie die Situation und erhalten Sie einen polierten E-Mail-Entwurf.
Eine Datenschutzrichtlinie verfassen

Eine Datenschutzrichtlinie verfassen

Erstellen Sie eine klare, auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Datenschutzrichtlinie.
Überprüfen Sie Ihre Preise

Überprüfen Sie Ihre Preise

Erhalten Sie Feedback zu Preisen, Kosten, Margen und Preismodell.
Bereit, bei alltäglichen Geschäftsaufgaben zu helfen.
über 150
Fähigkeiten
Verbinden Sie die bereits verwendeten Tools.
1,000
Apps
Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen.
50+
Land bedient

Wählen Sie, wie Sie mit KI-Agenten beginnen

Jeden Monat 1'000 Credits
Erneuern sich automatisch, Sie müssen nichts weiter tun.
Über 150 sofort einsatzbereite Fähigkeiten
Nach Aufgaben gegliedert – darunter Blogbeiträge, SEO-Audits und Anzeigetexte.
Verbinden Sie Ihre Lieblings-Apps
Nutzen Sie Gmail, Notion, Slack, WhatsApp und über 1'000 Tools in Ihrem Workflow.
Erstellen Sie Bilder, Logos und Markengrafiken
Erstellen Sie visuelle Inhalte schneller mit KI-Unterstützung.
Validieren Sie Geschäftsideen und Preise
Holen Sie Feedback ein, bevor Sie Zeit und Geld investieren.
Dateien hochladen und Versionen verfolgen
Prüfen Sie Ihre Arbeit in der Vorschau und behalten Sie jede Version.
Automatisieren Sie Ihre To-Do-Liste
Planen Sie wiederkehrende Aufgaben und lassen Sie Ihren Agenten sie erledigen.
Am beliebtesten

12 Monate

30% Rabatt
CHF9.29
CHF6.49/Mon.

3 Monate

CHF7.49/Mon.

1 Monat

CHF9.29/Mon.

Verlängerung für CHF 8.39/Monat. Preise verstehen sich zzgl. anfallender Steuern.

Verlängerung für CHF 8.39/Monat. Preise verstehen sich zzgl. anfallender Steuern.

Nehmen Sie uns nicht einfach beim Wort

Erfahren Sie, was Kunden auf der ganzen Welt über ihre Erfahrungen mit Hostinger sagen.
Charlie Low & Dale Comley
Charlie Low & Dale Comley
Mitbegründer von Nohma

„Wir orientieren uns bei der Bereitstellung von Supportleistungen ganz klar an Hostinger als Maßstab für unsere Techniker.“

Owen Phillips
Owen Phillips
Schmied

„Ich konnte Hosting, Domainnamen und SSL-Zertifikat an einem Ort verwalten, was wirklich erfrischend war.“

Jordi Robert
Jordi Robert
Marketing-Experte

„Hostinger ist der beste Hosting-Anbieter, den ich je genutzt habe. Der Support ist hervorragend und die Preise sind unschlagbar.“

Anna Franques
Anna Franques
Mediengestalterin und Entwicklerin

„Ich empfehle meinen Kunden schon seit Längerem, zu Hostinger zu wechseln. Alles ist ganz einfach, und es kommen ständig neue Funktionen hinzu.“

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Geschäftsinhaber

„Dank des einfachen Dashboards von Hostinger können wir unsere WordPress-Website selbst verwalten.“

Bringen Sie Ihre Werkzeuge mit
Verbindungen

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Verbinden Sie Drittanbieterdienste, damit Ihre Agenten diese während des Chats nutzen können.
Kostenlos starten
Gmail

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Outlook

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HubSpot

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Google Tasks

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Notion

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Perplexity AI

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Jira

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Discord

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Github

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Twitter

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Firecrawl

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Figma

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Google Kalender

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Google Drive

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YouTube

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Reddit

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Afficher plus

Häufig gestellte Fragen

Hostinger Agents ist eine KI-gestützte App, die Ihnen ein Team spezialisierter Agenten zur Verfügung stellt – jeweils für einen bestimmten Geschäftsbereich wie Strategie, Texterstellung, SEO, Marketing, Recht, Kundenkommunikation und Vertrieb. Statt eines generischen Chatbots erhalten Sie fokussierte Experten, mit denen Sie jederzeit in natürlicher Sprache kommunizieren können. Es sind keine technischen Vorkenntnisse erforderlich.
Es wurde für Einzelunternehmer, Nebenerwerbstätige und Kleinunternehmer entwickelt, die alles selbst erledigen. Wünschen Sie sich manchmal einen Strategen, Texter, Marketingexperten oder Rechtsberater auf Abruf? Genau das bietet Ihnen Hostinger Agents.
Im Gegensatz zu allgemeinen KI-Chatbots ist jeder Hostinger Agent mit tiefgehendem Fachwissen in einem spezifischen Geschäftsbereich vortrainiert. Sie müssen keine perfekte Eingabeaufforderung formulieren – wählen Sie einfach einen Agenten und eine Fähigkeit aus, und er führt Sie zu einem hilfreichen Ergebnis.
Skills sind vorgefertigte Aufgabenvorlagen in jedem Agenten. Statt herauszufinden, was Sie fragen sollten, können Sie einfach ein Skill auswählen und der Agent führt Sie zu einem konkreten Ergebnis – wie dem Schreiben eines Blogbeitrags, der Durchführung einer Keyword-Recherche oder der Erstellung einer Datenschutzerklärung. Skills sind schneller, strukturierter und liefern bessere Ergebnisse, als wenn Sie mit einer freien Unterhaltung beginnen.
Nein. Sie können eine bestehende Unterhaltung fortsetzen oder eine neue beginnen – ganz wie Sie möchten. In beiden Fällen merkt sich Ihr Agent den Kontext Ihres Unternehmens, Ihre Präferenzen und frühere Entscheidungen über alle Unterhaltungen hinweg. Ein neuer Chat beginnt niemals bei null.

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