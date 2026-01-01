Mit Google Antigravity-Workflows schneller bereitstellen

Bringen Sie die mit Google Antigravity erstellten Projekte auf Node.js Hosting in die Produktionsumgebung, ohne Ihren Technologie-Stack zu überarbeiten. Übertragen Sie Ihren Code und Hostinger übernimmt die Einrichtung der Laufzeitumgebung, damit Ihre App reibungslos startet und wie erwartet funktioniert. Sobald sie live ist, läuft Ihr Projekt auf einer verwalteten Infrastruktur, die zuverlässige Uptime bietet und mit Ihren Anforderungen mitwachsen kann. Das bietet Ihnen einen einfacheren Bereitstellungsprozess und reduziert den Zeitaufwand für die Serverwartung.