Paketversand

Mit Parcel erstellte Apps schneller auf Hostinger bereitstellen.

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
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Einfache Preisgestaltung, keine versteckten Gebühren

Hosten Sie Ihre mit Parcel erstellten Anwendungen vertrauensvoll auf zuverlässigem Node.js-Hosting. Jedes Paket beinhaltet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, sodass Sie es risikofrei testen können.
BESTSELLER
79% Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
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Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
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Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Ship Parcel baut schneller

Bringen Sie Ihren mit Parcel gebündelten Code von lokalen Builds direkt zur Live-Bereitstellung, ohne Ihren Workflow zu ändern. Das Node.js-Hosting von Hostinger bietet Ihrer Anwendung einen unkomplizierten Weg in die Produktion, sodass Sie Ihr Projekt mit weniger Aufwand und weniger Bereitstellungsschritten veröffentlichen können. Sobald Ihre Anwendung online ist, läuft sie auf einer verwalteten Infrastruktur, die speziell für Node.js-Workloads entwickelt wurde. Verfügbarkeit und Skalierbarkeit sind bei steigendem Traffic gewährleistet. Sie verbringen weniger Zeit mit der Serverwartung und können sich stattdessen auf die Optimierung des Codes und der wirklich wichtigen Funktionen konzentrieren.
Paketempfang

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zur Paketannahme

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Pakethosting-Diensten.
Parcel-Hosting bedeutet, die mit Parcel erstellte Node.js-Anwendung oder Website auf einem Live-Server bereitzustellen, damit Benutzer darauf zugreifen können. Dies ist wichtig, da Ihr Projekt eine Laufzeitumgebung, Prozessverwaltung und Netzwerkzugriff außerhalb Ihres lokalen Rechners benötigt.
Bei einem VPS verwalten Sie Server, Betriebssystem-Updates, Node-Version und Bereitstellungskonfiguration selbst. Mit unserem Node.js-Hosting wird die Umgebung für Sie verwaltet, sodass Sie sich auf Ihre Anwendung konzentrieren können, anstatt sich um die Serverwartung zu kümmern.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können dann wie bei einem öffentlichen Repository von Git abgerufen werden.
Die Tarife beinhalten festgelegte Ressourcenlimits. Wenn Ihre App diese überschreitet, sollten Sie gegebenenfalls auf einen größeren Tarif umsteigen, um unerwartete Zusatzkosten zu vermeiden. Bei anhaltend hohem oder ressourcenintensivem Traffic empfiehlt es sich, rechtzeitig auf einen größeren Tarif umzusteigen, bevor die Leistung nachlässt.
Laden Sie Ihr Projekt auf GitHub hoch oder verwenden Sie es aus Ihrer lokalen Umgebung. Verbinden Sie anschließend das Repository und legen Sie die Build- und Startbefehle fest. Wenn Sie von einem anderen Host migrieren, behalten Sie dieselbe Node.js-Version und dieselben Umgebungsvariablen bei, um den Einrichtungsaufwand zu reduzieren.

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