Ship Parcel baut schneller

Bringen Sie Ihren mit Parcel gebündelten Code von lokalen Builds direkt zur Live-Bereitstellung, ohne Ihren Workflow zu ändern. Das Node.js-Hosting von Hostinger bietet Ihrer Anwendung einen unkomplizierten Weg in die Produktion, sodass Sie Ihr Projekt mit weniger Aufwand und weniger Bereitstellungsschritten veröffentlichen können. Sobald Ihre Anwendung online ist, läuft sie auf einer verwalteten Infrastruktur, die speziell für Node.js-Workloads entwickelt wurde. Verfügbarkeit und Skalierbarkeit sind bei steigendem Traffic gewährleistet. Sie verbringen weniger Zeit mit der Serverwartung und können sich stattdessen auf die Optimierung des Codes und der wirklich wichtigen Funktionen konzentrieren.