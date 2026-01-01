Preact Hosting

Entwickelt für die Skalierung von Preact

Stellen Sie Ihre Preact-App ohne zusätzlichen Aufwand auf Node.js-Hosting bereit. Laden Sie Ihren Code hoch, und die Laufzeitumgebung kümmert sich um den Rest. Ihre Seiten und Komponenten werden so geladen, wie Sie sie erstellt haben – mit einem einfachen Weg von der lokalen Entwicklung zur Produktion. Ihr Projekt läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die auch bei steigendem Traffic stabil bleibt. Das reduziert Ihre Sorgen um die Bereitstellung, erhöht die Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb und gibt Ihnen mehr Zeit, sich auf die Entwicklung neuer Funktionen anstatt auf die Serverwartung zu konzentrieren.