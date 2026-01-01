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Entwickeln Sie mit Continue.dev und stellen Sie Ihre Anwendungen auf Hostinger bereit.

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
continue.dev Hosting

Ein monatlicher Preis, keine versteckten Gebühren

Wählen Sie den Plan, der am besten zu Ihrem Workflow passt, und hosten Sie Continue.dev sorgenfrei. Profitieren Sie von zuverlässiger Leistung, einfacher Einrichtung und unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
BESTSELLER
79% Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Mit Continue.dev schneller Ihre Produkte veröffentlichen

Mit Continue.dev können Sie Ihre Prototypen direkt in die Produktion überführen, ohne Ihren Workflow zu ändern. Hostingers Node.js-Hosting ermöglicht Ihrer App einen einfachen Weg von der lokalen Entwicklung in die Live-Umgebung. So können Sie Ihr Projekt, das Sie optimiert haben, bereitstellen und in Ihrer gewohnten Umgebung weiterarbeiten. Sobald Ihre App live ist, läuft sie auf einer speziell für Node.js entwickelten, verwalteten Infrastruktur mit zuverlässiger Verfügbarkeit und ausreichend Kapazität für wachsendes Traffic-Aufkommen. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für Serverkonfiguration und -wartung und mehr Zeit für die Entwicklung neuer Funktionen und die Verbesserung Ihres Produkts.
continue.dev Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zum Hosting von Continue.dev

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Continue.dev.
Continue.dev Hosting ist eine verwaltete Umgebung zum Ausführen und Verbinden von Continue.dev mit Ihren Anwendungen, Tools und Modellanbietern. Es ermöglicht Ihnen eine schnellere Bereitstellung, ohne dass Sie sich selbst um Servereinrichtung, Updates oder grundlegende Wartungsarbeiten kümmern müssen.
Ein VPS bietet Ihnen volle Serverkontrolle, allerdings müssen Sie Einrichtung, Sicherheit, Skalierung und Updates selbst verwalten. Das Hosting bei Continue.dev ist einfacher: Es ist für den Dienst vorkonfiguriert, sodass Sie schneller und mit weniger manuellem Aufwand loslegen können.
Ja. Continue.dev Hosting unterstützt private GitHub-Repositories, sodass Sie Ihren Code sicher verbinden und interne Projekte während der Bereitstellung schützen können.
Die Tarife können nutzungsabhängige Ressourcenbeschränkungen beinhalten. Benötigt Ihre App mehr Kapazität, können Sie vor Erreichen der Beschränkungen upgraden und so unerwartete Mehrkosten vermeiden.
Die Einrichtung ist unkompliziert und für technisch versierte Nutzer konzipiert. Wenn Sie von einem anderen Hoster wechseln, können Sie Ihr Projekt in wenigen Schritten migrieren, indem Sie Ihr Repository verbinden, Ihre Umgebung konfigurieren und es bereitstellen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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