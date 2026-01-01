Nextjs-Hosting

Stellen Sie Next.js-Apps in Minuten statt Stunden bereit

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Next.js Hosting

Next.js Hosting-Pläne mit einem klaren monatlichen Preis

Hosten Sie Ihre Next.js-App sorgenfrei auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
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Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Entwickelt für das Wachstum von Next.js-Apps

Stellen Sie Ihre Next.js-App bereit, ohne sich um die Servereinrichtung kümmern zu müssen. Übertragen Sie Ihren Code und Hostingers Node.js Hosting übernimmt Build, Laufzeitumgebung und Routing, damit SSR, ISR und API-Routen wie erwartet funktionieren. Ihr Projekt läuft auf einer Infrastruktur mit stabiler Leistung und zuverlässiger Uptime und bietet genügend Spielraum für wachsenden Traffic. Das verkürzt ihren Weg zur Produktion und spart Ihnen Zeit bei Betriebsaufgaben.
Next.js Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

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GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

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Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Next.js Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Next.js Hosting.
Next.js Hosting ist eine Produktionsumgebung zum Ausführen von Next.js-Apps mit der Node.js-Laufzeitumgebung, Build-Prozessen und serverseitigen Funktionen, die Ihre App benötigt. Es ist wichtig, weil Next.js-Projekte häufig von SSR, API-Routen und dynamischem Rendering abhängen, was statisches Hosting allein nicht bewältigen kann.
Mit einem VPS verwalten Sie das Betriebssystem, die Node.js-Version, den Prozessmanager, Sicherheitsupdates und die Bereitstellungseinrichtung selbst. Bei unserem Node.js-Hosting werden diese Serveraufgaben für Sie erledigt, sodass Sie Ihre Next.js-App bereitstellen können, ohne den Server-Stack verwalten zu müssen.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie die gewünschte Branch bereit. Updates können wie bei einem öffentlichen Repository aus Git übernommen werden.
Ja, die Pläne enthalten Ressourcenlimits. Wenn Ihre App darüber hinaus wächst, ist ein Upgrade möglicherweise nötig. Für normale Traffic-Spitzen berechnen wir keine überraschenden Zusatzgebühren, aber eine dauerhafte Nutzung über die Kapazität Ihres Plans hinaus kann einen höheren Plan erfordern.

Übertragen Sie Ihre App in ein Git-Repository, verbinden Sie es mit Hostinger und stellen Sie die gewünschte Branch für die Produktion bereit. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter wechseln, können Sie nach der Bereitstellung Ihre Domain verbinden sowie Umgebungsvariablen und Build-Einstellungen bei Bedarf migrieren.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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