Nextjs-Hosting
Stellen Sie Next.js-Apps in Minuten statt Stunden bereit
Next.js Hosting-Pläne mit einem klaren monatlichen Preis
Business-Vorteile:
Alles aus Business, plus:
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Entwickelt für das Wachstum von Next.js-Apps
Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.
1. Verbinden Sie Ihr Projekt
GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.
2. Sofort bereitstellen
Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.
3. Verwalten und skalieren
Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.
Empfohlener Serverstandort:
Überprüfung...
Lokal bereitstellen. Global verfügbar.
Next.js Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist Next.js Hosting?
Wie unterscheidet sich Next.js Hosting von normalem VPS Hosting?
Kann ich eine Next.js-App aus einem privaten GitHub-Repository bereitstellen?
Gibt es Traffic-Limits oder zusätzliche Gebühren bei hohem Traffic für Next.js Hosting?
Wie kann ich meine Next.js-App von der lokalen Entwicklung oder einem anderen Hosting-Anbieter übertragen?
Übertragen Sie Ihre App in ein Git-Repository, verbinden Sie es mit Hostinger und stellen Sie die gewünschte Branch für die Produktion bereit. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter wechseln, können Sie nach der Bereitstellung Ihre Domain verbinden sowie Umgebungsvariablen und Build-Einstellungen bei Bedarf migrieren.