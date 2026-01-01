Mit Base44 erstellte Apps bereitstellen | Node.js Hosting

Base44 Hosting
Mit Base44 erstellte Apps in Minuten bereitstellen
Unkomplizierte Preise für Base44 Hosting
Business-Vorteile:
Alles aus Business, plus:
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Schnell von Base44-Idee zur Live-App
Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.
1. Verbinden Sie Ihr Projekt
GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.
2. Sofort bereitstellen
Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.
3. Verwalten und skalieren
Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.
Empfohlener Serverstandort:
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