Nuxt Hosting

Entwickelt für die Skalierung von Nuxt

Stellen Sie Ihre Nuxt-App ohne zusätzlichen Aufwand auf dem Node.js-Hosting von Hostinger bereit. Laden Sie Ihren Code hoch, und Ihr Projekt läuft in einer Node.js-Umgebung, die serverseitiges Rendering, API-Routen und den von Ihrem Stack erwarteten Build-Prozess unterstützt. Ihre App bleibt auch bei steigendem Traffic einfach zu verwalten, dank ausreichender Verfügbarkeit und Ressourcenreserven für die reale Nutzung. So gelangen Sie direkt von der Entwicklung in die Produktion und sparen Zeit bei der Serverwartung.